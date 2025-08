Tutto sull'oroscopo del mese di agosto sull'amore, le previsioni degli esperti: chi scende e chi sale secondo le stelle tra Pesci, Scorpione e..

Inizia il mese di agosto e torna puntuale l’oroscopo dedicato all’amore, con le previsioni segno per segno sul fronte sentimentale e dell’erotismo. In questo articolo, tratto da un approfondimento di TgCom, andiamo ad analizzare cosa dicono le stelle per i dodici segni dello zodiaco.

Cominciamo dal segno dell’Ariete, caldo e impaziente, proprio come l’estate. Attenzione a volere tutto e subito, poiché potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda le donne, in questo periodo c’è un grande magnetismo, ma è bene non correre troppo o compiere passi imprudenti.

L’oroscopo dell’amore del Toro sembra dare un’indicazione molto chiara ai nati sotto questo segno: l’estate può regalare momenti davvero indimenticabili. Per viverli occorre lasciarsi andare davvero.

Per i Gemelli, il flirt è un superpotere interessante, ma stavolta il consiglio è di essere più diretti e concreti. Forse c’è qualcuno di affascinante che ci interessa all’orizzonte? In tal caso Agosto può dare grandi soddisfazioni, ma anche piccole scenate di gelosia.

Proseguiamo con il Cancro, segno dolcissimo, profondo, irresistibile. L’oroscopo di agosto sembra preannunciare emozioni vere sul fronte dei sentimenti. Meglio farsi trovare pronti.

Per l’oroscopo del Leone, invece, il monito è chiaro: solo chi ama davvero sa restare. E allora è bene mettersi nella giusta direzione per arrivare ad una fusione emotiva e fisica con il proprio partner.

L’oroscopo del mese della Vergine, ricorda ai nati sotto questo segno che il vero piacere nasce dai gesti gentili e generosi. Un consiglio delle stelle per gli amici della Vergine? Lasciare andare il controllo e godersi il bello dell’imprevisto.

OROSCOPO DI AGOSTO, COSA SUCCEDE IN AMORE? ECCO LE PREVISIONI DEL MESE

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo del mese di agosto dedicato all’amore. Per la Bilancia, c’è una carica erotica potente in atto. Sarebbe però cosa buona e utile voler smetterla di piacere a tutti e pensare ad altro.

Per quanto riguarda lo Scorpione, siamo di fronte ad un mese di agosto che è tutto mistero, curiosità e voglia di andare oltre. Ad un certo punto però occorrerà fare una scelta tra potere e intimità, poiché non si può sempre avere tutto.

Le previsioni del Sagittario ci parlano di libertà, ma anche di intimità. I nati sotto questo segno ora vogliono vivere emozioni forti sulla propria pelle, incluse avventure proibite.

Per l’oroscopo del mese del Capricorno, le stelle dicono che agosto rischia di essere un periodo di magra. Nulla da temere, però. I nati sotto questo segno hanno ritrovato la voglia di amore vero e di vivere la vita con la giusta leggerezza.

L’Acquario, invece, domina l’oroscopo di agosto dedicato all’amore, con un carisma ed un fascino senza tempo. Agli amici dell’Acquario basta davvero poco per suscitare desiderio o far scattare un’intesa mentale con un possibile partner. Giocare con corpo e mente può essere una soluzione…

Concludiamo l’oroscopo del mese di agosto con le previsioni in amore dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno sta vivendo grandi emozioni in questo periodo, anche se la realtà a volte rischia di apparire sfuggente. Per lei, il mese di agosto può essere il momento di compiere scelte nette. Per lui di perdersi in fantasie o in pensieri del passato…