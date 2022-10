Oroscopo oggi Lunedi 24 Ottobre 2022: Bilancia, Sagittario e Scorpione

È arrivato anche oggi Lunedi 24 Ottobre 2022 l’oroscopo del giorno. Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo per i segni zodiacali di Scorpione, Saggittario e Bilancia. Quali sono le previsioni per Amore, Lavoro e Salute nell’oroscopo di oggi per i segni del Saggittario, Bilancia e Scorpione? . .

Bilancia oroscopo di oggi 24 ottobre 2022

Avere questa Venere finalmente nel segno della Bilancia, significa tanto: può dare spazio a sentimenti nuovi, può portare alcuni a dire: “Basta! Ho amato la persona sbagliata e adesso voglio ricominciare”. C’è stata questa crisi di metà anno e le coppie che sono uscite un po’ tentennanti, dalla situazione che c’è stata fra la primavera e l’estate, ma hanno buone fondamenta, continuano, ma altre hanno detto stop. L’importante adesso è voltare pagina e questo accadrà, senza bisogno di chiedere nulla di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

Scorpione oroscopo di oggi 24 ottobre 2022

Con la fine di questo mese, per i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbe nascere una bella sensazione positiva che sarà ulteriormente rafforzata da Venere, quando entrerà nel segno alla fine di ottobre. Abbiamo quindi più di una settimana per modificare le situazioni che non vanno bene: ci si potrebbe concedere all’amore, per esempio, perché le storie che sono nate nelle ultime settimane sono importanti. Invece sarebbe meglio dimenticare qualche piccolo livore in un rapporto: siete molto suscettibili e registrate tutte le emozioni, anche quelle negative. Un momento di stanchezza da superare: per alcuni Scorpione, gli ultimi 10 giorni sono stati pesanti, per colpa di un nuovo lavoro o perché ci sono stati problemi fisici, articolari.

Oroscopo domani 22 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Sagittario oroscopo di oggi 24 ottobre 2022

Per il Sagittario invece il desiderio di vivere liberi e di amare senza confini torna protagonista nel cielo di ottobre. Può portare tradimenti? Sì, ma solo se la persona oggetto dei vostri desideri da tempo non è più come prima. Bisogna dire che questo è anche un periodo importante per rimettersi in gioco, dal punto di vista psicofisico. Purtroppo le ultime settimane non sono state chiare, nel lavoro: Marte in opposizione ha chiuso alcuni percorsi e, soprattutto chi lavora in maniera autonoma e deve decidere cosa fare di anno in anno, dovrà cambiare strada o comunque ci sono stati dei momenti di disagio: tutto è in rivoluzione. Sappiamo che le rivoluzioni portano lì per lì scompenso e disagio, ma poi producono effetti importanti, perché quando si può ricostruire e ripartire si può utilizzare grande energia e fantasia per ottenere di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA