Oroscopo oggi 25 dicembre, Paolo Fox/ Toro, Leone, Sagittario, Capricorno al top! (I Fatti Vostri)

Paolo Fox a I Fatti Vostri, i segni in crescita dell’oroscopo

Saliamo in graduatoria per l’oroscopo di Paolo Fox e ora rivolgiamo lo sguardo ai segni con quattro stelle. Ariete: c’è grande energia da dare anche a chi circonda al segno. Ogni tanto si va anche fuori dalle righe, parlando tantissimo. Attorno ci sono delle persone che non seguono del tutto. Si è persone che vogliono un esercito attorno pronto a partire per un 2020 in cui ci sarà anche qualcosa da modificare. Non tutto proseguirà e non tutto sarà come adesso. Questo costituisce un miglioramento. Bilancia: al segno piacciono le cose tipiche. Bisogna cercare di stare tranquilli. Si vive una crescita importante e il 2020 sarà importante anche per i sentimenti. Chi ha una storia incrinata la risana, chi non ce l’ha la crea o la ufficializza. Scorpione: Saturno sarà intermittente nella sua azione, c’è un pizzico di fortuna in più per il segno grazie a Giove. Questo segno dura per una vita. Acquario: il segno più purosangue ha bisogno di cambiamento, iniziare nuovi progetti, viaggiare o conoscere nuove persone. L’unico limite è legato alle finanze con la fine del 2019 non proprio eccezionale. (Agg. di Matteo Fantozzi)

Toro, Leone, Sagittario, Capricorno: un Natale al top secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Ecco i segni al top per l’oroscopo di Paolo Fox, quelli che si meritano quattro stelle. Toro: il segno può voler chiudere con una persona per anni, ma poi magari riesce a perdonare e tornare sui suoi passi. Nel futuro ci sarà moltissimo. Leone: il 2020 porterà a nuovo incarico. Il segno vive bene quando sa di essere amato. Le sfide vengono viste in maniera positiva. Sembra che si voglia sempre dimostrare di essere superiori agli altri. La competizione è uno stimolo ad andare avanti. E’ come una gara tra atleti dove si fa un gioco di squadra cercando di essere più forti, ma portando avanti anche un concetto di unione tra gli altri alla ricerca di un bene comune. E’ importante vincere, ma anche ritrovarsi con gli altri. Sagittario: la Luna è nel segno, un Natale di grandi speranze e grandi emozioni. Si è molto passionali. Se non si sente passione ci si spegne. C’è bisogno di accendere le speranze in vista di un grande e immenso desiderio di primeggiare. In amore si può costruire qualcosa di più. Capricorno: il segno vive il periodo più importante dell’anno anche perché si compiono gli anni. In questi giorni ci sarà modo di fare un bilancio e anche se ora non è positivo ma molto intrigante in visto di quello che si farà. Sono in arrivo belle sorprese. (agg. di Matteo Fantozzi)

