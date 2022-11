Oroscopo oggi, 25 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo venerdì 25 novembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone ora sei pronto all’azione e alla ribellione! Sei ottimista e puoi risvegliare il tuo orgoglio. Chissà quante lotte sono in piedi e chissà quante tensioni ci sono state agli inizi di novembre: mettiamoci una pietra sopra. Periodo fertile e la giornata di oggi è interessante anche per cercare di riscattarti, se pensi che ci sia qualcuno ha attentato alla tua immagine e alla tua persona. Novità anche in amore, con Venere attiva.



Cara Vergine, fase transitoria. Queste giornate, come avevo già anticipato il mese scorso, sono un po’ particolari: devi affrontare una prova, devi prendere una pausa dal lavoro per cercare di capire cosa desideri fare oppure tagliare qualcosa di superfluo. Potresti addirittura pensare di occuparti un po’ di più della tua forma fisica, Certo è che sono giornate di confronto, con un capo, con te stesso, con un problema da risolvere. Novità a medio termine: non strafare. Amore da tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, se c’è una scadenza, non essere ansioso e se pensi di non essere riuscito a fare tutto quello che avresti potuto fare, non ti preoccupare: si va avanti lo stesso. Dobbiamo sfruttare questo periodo fino al 6 dicembre, per parlare di sentimenti e relazioni. Questo è importante, soprattutto per coloro, e non sono pochi, che hanno vissuto una crisi in estate o che magari avevano una crisi in atto già da diverso tempo, ma che in estate si è evidenziata. A volte i Bilancia, per non far vedere che sono in crisi, per dare un’apparenza tranquilla di sé fanno finta di non vivere delle preoccupazioni, però quando ci sono, prima o poi saltano fuori.

Caro Scorpione. le intuizioni sono importanti. Qualcuno è rimasto scottato dal passato e ci sono stati giorni piuttosto agitato, ma adesso comandi tu! Spero che le prime due settimane di novembre abbiano già portato una relazione, un’intuizione, un incontro. Ricordo sempre che lo Scorpione ama le cose difficili e non mi meraviglierei se, essendo single o separato, tu fossi innamorato di una persona che è difficile da amare: che oggi sembra lì e domani sembra un po’ più in là. Chi vuole cambiare lavoro, deve iniziare a fare delle richieste, anche se credo che prima di marzo-maggio non ci saranno novità.

