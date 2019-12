Oroscopo oggi 26 dicembre, Paolo Fox/ Bilancia, Scorpione, Leone, Vergine

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina rimanendo sull’oroscopo di Paolo Fox ma analizziamo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un giovedì che funziona e per 48 ore si può parlare e risolvere un problema. Le giornate di sabato e domenica daranno spine nel fianco. La Vergine sta per aprire un 2020 di grande forza, infatti per il segno è un anno di partenza se si vogliono fare grandi cose nella vita. Per il segno è un anno di intensità. Le stelle sono buone ma è sempre il segno stesso a doversi rimboccare le maniche. La Bilancia ha una giornata di Santo Stefano un po’ sottotono. Si devono fare le cose con calma. O ci sono tante cose da fare o ci sono arretrati da mettere a posto. Ultimamente ci si chiede perché si fa tutto questo. Lo Scorpione ha una giornata nervosa e in effetti da molto tempo l’umore per voi è altalenante, se dovete riferirvi ad una persona e fare richieste particolari potete muovermi in queste 48 ore. Questo è un segno che pensa anche ad un trasferimento. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

