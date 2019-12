Oroscopo oggi 26 dicembre/ Paolo Fox: Toro, Gemelli e Sagittario al top!

Oroscopo, ecco i segni al top: Toro, Gemelli e Sagittario

Siamo arrivati al penultimo gradino dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a quattro stelle. Toro: il segno sta vivendo una grande opportunità. Per fortuna, a differenza di altri segni che si lamentano quando qualcosa va bene, riconoscono se è arrivato un cambiamento. A volte per scaramanzia dicono che le cose vanno male per paura di cambiare quelle che vanno bene. Gemelli: Venere dal 20 ha iniziato un bel transito, in amore e nelle relazioni con gli altri c’è qualcosa in più. L’unico lato complicato è quello del denaro. Chi ha accumulato soldi non avrà problemi nel gestire questa situazione. Chi è un po’ in bolletta è libero e può arrivare a delle buone mediazioni. Vergine: c’è già in mente un progetto, qualcosa di importante. Si ha il dono della comunicazione. Importante è anche sentirsi utile. Il rischio è la malinconia. Sagittario: si agisce fuori da ogni previsione, perché piace stupire sé stessi e gli altri. L’unico problema può nascere se c’è una storia che non funziona ci si potrebbe guardare intorno. Il Capodanno sarà molto intrigante.

Oroscopo di oggi di Capricorno, Acquario, Pesci: ecco i segni in crescita

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con quelli che sono i segni al top, che meritano cinque stelle. Capricorno: oggi Sole, Luna e Giove sono nel segno tutti in buon aspetto ad Urano. C’è voglia di superare schemi, rimettersi in gioco e ripartire da zero. Questo significa mettere a parte le esperienze fatte e servirsene per fare qualcosa di bello. Non si butta mai nulla. Acquario: Venere è nel segno, questo significa che l’amore torna. Decisivi i grandi cambiamenti che si possono chiedere. Molti stanno preparando un discorsetto fatto tra aprile e maggio per salvarsi dalla noia, dalla routine. Un ultimatum che non si darà agli altri, ma proprio a sé stessi. I cambiamenti sono giusti ma vanno fatti con attenzione. Pesci: il segno è bello e Venere entrerà nel segno a breve. Vittorie, consensi e positività sono nel futuro prossimo del segno. (agg. di Matteo Fantozzi)

