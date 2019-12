Oroscopo oggi 27 dicembre/ Previsioni Paolo Fox: Toro calo di forma, Ariete, Gemelli e Cancro invece…

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: oroscopo Paolo Fox di oggi

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete ha 48 ore di pensieri ma si tratta di pensieri positivi. Non si è come i Pesci o il Cancro che vivono di nostalgie. Eventualmente se si sta un po’ giù si pensa a come risolvere i problemi e maturate della rabbia. Il Toro ha un venerdì forte ma stasera c’è un calo di forma. Il fatto di avere un grande 2020 deve incoraggiare a superare quei momenti di grande difficoltà che ogni tanto possono capitare. I Gemelli hanno un fine settimana particolare, tra venerdì e domenica ci sarà il bel recupero che non c’è stato a Natale. Chi è stato male e ha dovuto aprire le discussioni ha vissuto contrasti. Il Cancro ha una Luna opposta e Giove e Saturno contrari. Non è che stia andando male ma ogni cosa che si fa costa fatica, buona notizia nel 2020 in quanto Saturno prima parzialmente e poi definitivamente non sarà più opposto. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

