Oroscopo del giorno, oggi 4 dicembre 2025: le previsioni di Mauro Perfetti

Secondo l’oroscopo del giorno di oggi 4 dicembre 2025 ci saranno delle situazioni interessanti con le quali fare i conti. Bene l’amore secondo Mauro Perfetti per Amore e Gemelli, Toro pensa al lavoro.

ARIETE: siete in risalita, ogni tanto inciampate ma sapete sempre come rialzarvi. Bene il lavoro, l’amore va a gonfie vele, avete solo bisogno di un po’ di equilibrio e di fare le cose nel modo giusto, se ne esistesse davvero uno.

TORO: risalite in sella al cavallo, ma non sapete bene da che parte andare. Il lavoro viaggia spedito, di amore non ne volete sentire, c’è sempre una persona dal vostro passato che potrebbe tornare a bussare e siete in attesa.

GEMELLI: l’amore corre spedito, nuove conoscenze in arrivo e sul lavoro non mancheranno delle piacevoli sorprese. Giocate in casa in questo periodo, riuscirete a fare i conti con qualche lieta soddisfazione.

Dal Leone al Cancro, ecco cosa potrebbe accadere nella giornata di oggi secondo l’oroscopo Mauro Perfetti. Dalle questioni di amore fino al lavoro, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

LEONE: ti senti sopraffatto/a, è solo il preludio al cambiamento. Con il tuo coraggio, illuminerai la strada da percorrere. Forse avete accumulato un po’ di stanchezza in questo momento, riuscirete ad aggiudicarvi grandi soddisfazioni.

SAGITTARIO: la tua energia è senza limiti, ma attenzione a non sprecarla in ciò che non ti arricchisce. Bene l’amore, siete in una fase serena, il lavoro invece presenta nuovi sviluppi e vi regalerà delle soddisfazioni interessanti.

CANCRO: avete passato burrasche e tempeste, ora forse è il momento di godervi un po’ di serenità in più. Il lavoro corre veloce, ci sono tanti compiti da svolgere, con una organizzazione importante avrete gioie importanti.