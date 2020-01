Oroscopo oggi 9 gennaio/ Previsioni di Paolo Fox: quali i segni al top in amore e lavoro

Analisi oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio

I SEGNI AL TOP – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino i segni al top per la giornata di oggi 9 gennaio 2020. Questo fine settimana in arrivo permette alla Vergine tanto con Giove e Saturno favorevole, Urano pianeta dei cambiamenti importante. Si può mutare in questo periodo. Grande novità del 2020. La Luna favorevole in questi giorni aiuta e non poco i Pesci che si vogliono sentire importanti per gli altri. Questo momento può creare una crescita sotto diversi punti di vista, serve forza e determinazione. Attenzione però perché le cose non capitano da sole e per caso, ma quando c’è un buon cielo ci si deve impegnare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Se si rimane chiusi dentro casa alla fine non succede niente, quindi non è che l’oroscopo possa fare tutto da solo se non c’è volontà da parte del segno di spendersi.

LAVORO – Grazie a quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su quelli che sono i riferimenti legati al campo del lavoro. I negozianti e i commercianti dell’Ariete che devono pagare ogni mese l’affitto si trovano certe volte a guadagnare, altre no. per fortuna ci sarà un momento di forza dal 23 marzo. Il Toro è un segno che quando dà la sua parola la mantiene. Se non c’è un’insanabile divergenza di opinione si deve trovare l’accordo. I nati sotto il segno dell’Acquario devono spazzare via certezze inutili, tutte quelle accumulate anche nel lavoro. Forse avere un po’ di certezze in più sul posto di lavoro può regalare maggiore serenità per fare le cose nella maniera giusta. Staremo a vedere quello che accadrà quando sarà terminato questo periodo di assestamento.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo con l’amore e quanto accade più in generale per i sentimenti. Attenzione in amore per i Gemelli dove questo gioco può diventare pesante. Venere sarà nel segno a primavera. Questo è un anno fertile per chi vuole un figlio tra i nati sotto il segno del Leone. Certo ci devono essere i presupposti, ma chi ha una relazione già ben avviata può vivere un qualcosa di magnifico in questo momento. L’Acquario in questo momento deve essere più forte. L’amore torna e porta rivoluzioni emotive. Si potrebbe dunque molto presto trovarsi a fronteggiare delle novità che magari in passato non ci si aspettava nemmeno. Questo è un momento di crescita molto importante nel quale si potrebbe arrivare a dei risultati.



