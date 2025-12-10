Oroscopo oggi Ada Alberti, le previsioni fino al 10 dicembre 2025

Oroscopo oggi Ada Alberti, previsioni 10 dicembre 2025

Dai nati sotto il segno dell’Ariete ai Gemelli, passando per i nati sotto il segno del Toro e non solo. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore secondo l’oroscopo Ada Alberti:

ARIETE: ripartite di slancio dopo un po’ di tensioni che avete accumulato negli ultimi tempi. Avete carattere e forza per fare le cose in un certo modo, abbiate fiducia e pensate positivi.

TORO: siete un po’ indietro rispetto a quanto avevate previsto, ma non esiste una fase di serenità totale nella vita. L’amore è un lontano ricordo, ripensate a un vostro ex ogni tanto e la cosa non vi lascia indifferenti.

GEMELLI: siete felici e lo sapete, in amore c’è qualche soddisfazione che potete ancora togliervi. Bene l’amore, il lavoro vi sorride e avete tanta voglia di proseguire su una strada che avete imboccato con positività.

Oroscopo oggi Ada Alberti, previsioni del giorno

Ci sono grandi novità e sorprese in questi giorni anche per altri segni dello zodiaco, dai nati sotto il segno del Leone all’Acquario, passando per il Cancro e la Vergine. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

LEONE: spazio alle novità di cuore, sul lavoro avrete delle nuove responsabilità da affrontare. Farete i conti con tanti colpi di scena nei prossimi giorni, fatevi trovare pronti e vi divertirete.

BILANCIA: vi muovete con eleganza, ma a volte dimentichi di calare le maschere. Mostrati senza timore, siete una grande versione di voi stessi. E vi pare poco?

CANCRO: secondo l’oroscopo oggi Ada Alberti bene l’amore, ora è il momento di ruggire e far vedere la vostra forza. Cercate di distrarvi, fate bene i conti con la vita.