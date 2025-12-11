Si svela l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, 11 dicembre 2025, per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox (11 dicembre 2025) per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Paolo Fox svela l’oroscopo di oggi: le previsioni dell’11 dicembre 2025

BILANCIA: si apre una fase in cui vogliono programmare e progettare il loro futuro, anche insieme a un’altra persona. Il prossimo anno vivranno delle cose importanti. Attenzione a Giove opposto che non crea degli accoppiamenti vincenti. Riscatto sul piano del lavoro.

SCORPIONE: periodo caratterizzato dalle belle novità. Ottimo aspetto di Giove e Saturno. Stati di agitazione a causa della loro permalosità. Non hanno voglia di avere troppe persone attorno. Tensioni sul lavoro a causa del loro nervosismo.

SAGITTARIO: nuove conferme che arrivano giorno dopo giorno. Si sentono più leggeri del previsto in quest’ultima fase del mese. Sarà un crescendo l’anno prossimo. Alcuni vogliono ripartire o vivere una nuova partenza, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo del giorno per amore e lavoro, 11 dicembre: le previsioni dello zodiaco

CAPRICORNO: Luna favorevole che consente di sfruttare la loro grande esperienza. Alcuni stanno cercando di mettere loro i bastoni tra le ruote. Maggiore forza nella seconda parte del mese di dicembre. Venere nel segno che aiuterà l’amore.

ACQUARIO: in aspetto favorevole Venere, Mercurio e Sole. Cielo che regala belle sorprese e novità brillanti. C’è una tensione interiore che li porterà a vivere liberamente la loro vita. Alcuni potrebbero sentirsi vincolati sul lavoro.

PESCI: ci sono le condizioni per recuperare. I primi mesi sono stati tortuosi. Con queste stelle è arrivato il momento di avanzare una proposta o fare una richiesta al loro datore di lavoro.