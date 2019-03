Oroscopo Paolo Fox della settimana e classifica 8-15 marzo 2019: focus Vergine

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 8 al 15 marzo 2019. L’astrologo italiano ci rivela ancora la nuova classifica grazie a DipiuTv: quali segni hanno guadagnato cinque stelline? Iniziamo dai Gemelli, che hanno Venere favorevole per un amore travolgente. In questo periodo i single preferiscono sorridere ed anche le avventure vanno bene. Giove è in opposizione: possibili ritardi e piccoli ostacoli. Le coppie recuperano, con un ritorno di fiamma nei rapporti importanti. I nati del segno sono alla ricerca di qualcosa di nuovo sul fronte lavoro ed ora sarà possibile fare delle proposte. Cielo limpido per il Cancro, che ritorna a vivere le emozioni in amore. Agitati coloro che invece vivono due relazioni nello stesso momento, con possibile diffidenza a causa di Saturno in opposizione. Le coppie più longeve non sono felici, ma si può trovare un compromesso. Meglio sfruttare il venerdì per parlare, grazie alla Luna nel segno. Cambiamenti in arrivo nel lavoro, dove si potrebbe decidere di fare qualcosa di nuovo. Marte regala energia ai cuori solitari della Vergine, grazie al suo ottimo aspetto con Saturno. Nascono relazioni importanti, per un lima disteso che aiuta ad essere più leggeri. Le coppie sono in revisione ed anche se non ci sono state delusioni di recente, occorre recuperare il tempo perduto. Nel Lavoro, possibili trattative e cautela nelle spese eccessive. Clicca qui per l’oroscopo della scorsa settimana

Oroscopo Paolo Fox DiPiù Tv, Leone resistente in amore

Continua l’oroscopo di Paolo Fox e le rivelazioni per tutti i segni, oltre alla classifica settimanale annunciata su DiPiù Tv. Conquistano quattro stelline i nati del Leone, resistenti in Amore anche di fronte alle storie più difficili. Intrigante una persona lontana ed un cielo che parla di battaglia. Le coppie che hanno vissuto recenti difficoltà potrebbero decidere di separarsi, anche se sarà possibile superare alcuni problemi. Settimana importante per il lavoro, ma attenzione a non calpestare i piedi a qualcuno. Settimana romantica per l’Acquario, piena di giornate interessanti ed avventure intense. Le coppie recuperano e qualcuno riceverà una buona notizia, magari una convivenza che pronta a sfociare in un progetto più importante. Cambiamenti previsti nel Lavoro, dove non bisogna agire d’impulso grazie a Marte e Urano in posizione dissonante. Riflettere eviterà una futura sofferenza.Venere presto nel segno dei Pesci, che devono trovare la forza di voltare pagina dopo le brutte esperienze. I nati del segno che sono in coppia potrebbero sentire un po’ di sfiducia verso il partner. Si potrà recuperare, ma solo mettendo al primo posto affetto e comprensione. Interessante il settore professionale, data la possibilità di progetti importanti da iniziare. Cautela nelle situazioni che riguardano finanze e legge.

Ariete, giornate importanti ma…

Settimana parzialmente sottotono per tutti i segni che secondo l‘oroscopo di Paolo Fox non possono superare la posizione intermedia della nuova classifica della settimana. L’astrologo ci parla dall’angolo dedicato alle stelle da DipiuTV, svelandoci che l’Ariete è fra i segni ad aver guadagnato tre stelline. Giornate importanti per l’Amore, spesso intrigante ed interessante. Qualcuno però deve fare i conti con una mancata risposta. Le coppie sono in secondo piano a causa degli affari e la lontananza inizia ad essere un problema. Il consiglio è di evitare conflitti nella giornata di venerdì. Nel lavoro il cielo è discreto, ma bisogna valutare al meglio i passi da compiere per evitare errori nel week end. Toro incerto in amore, nonostante la buona influenza di Saturno. Conflitti in settimana per un peso da cui ci si deve liberare. Prudenza nella giornata di domenica per tutte le coppie che devono chiarire. Qualcuno è distante a causa del lavoro, dove bisogna far valere le proprie idee. Settimana faticosa, ma con grandi possibilità regalate da Urano nel segno. Lunedì e martedì di forza. Energica la Bilancia, anche se non in amore. Qualcuno potrebbe infatti essere interessato ad una persona già impegnata. Cautela nel weekend. Le coppie devono ritrovare la complicità, anche se i problemi sembrano legati alle finanze. Bisogna tenersi lontani dalle polemiche durante il week end. Nel Lavoro sono avvantaggiati tutti i nati del segno che vogliono cambiare, grazie ad Urano non più opposto.

Sagittario cambiamenti drastici

Si conclude la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi segni. Il Sagittario vorrebbe fare dei cambiamenti drastici in amore, anche se bisogna fare una cernita e puntare al vero amore. Le coppie potrebbero discutere a causa dei soldi oppure si trovano in difficoltà per il futuro dei figli. Anche nel lavoro si vorrebbe fare dei cambiamenti massicci, ma bisogna attendere delle risposte. Le trasformazioni sono comunque in arrivo. Romantico il Capricorno, anche se ha sempre paura ad esporsi troppo. Sabato e domenica saranno giornate agitate. Riflessive invece le coppie, mentre chi è separato combatte con l’ex per tanti motivi. Alcuni nati del segno pensano già ad un trasferimento. Caos nel lavoro, anche se Saturno in ottima posizione e Urano in aiuto promettono cambiamenti importanti. Con due sole stelline troviamo infine lo Scorpione, con un cielo a metà in amore. Qualcuno potrebbe sentirsi sfiduciato nei confronti del partner, oppure sofferente a causa del rapporto con una persona già impegnata. Domenica potrebbe essere agitata. Discussioni anche per le coppie, forse per via di un trasferimento. Prudenza invece con le spese. Chi ha un’attività in proprio potrebbe decidere di cambiare, oppure subire la decisione del destino o di altre persone. Calma al primo posto.



