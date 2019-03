Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 11 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 11 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, lunedì 11 marzo 2019, tramite le parole del noto astrologo all’emittente radiofonica LatteMiele. Come sempre Paolo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete ha delle scadenze da rispettare, con un impegno che sta per arrivare e regalerà ottime sensazioni. Per i Gemelli le prossime due settimane saranno davvero interessanti e piene di sorprese. Il Toro trova la Luna nel segno e inizia finalmente a vedere dei risultati. Il Leone anche è in crescita e si allinea su una settimana che sembra davvero molto importante a livello astrologico. Il Bilancia sente di avere alcune complicazioni non facilissime da gestire. Lo Scorpione invece deve provare a resistere alle provocazioni, cercando di essere sempre attento nella gestione delle sue emozioni. Sicuramente c’è voglia di reagire, provando ad essere meno emotivi cosa che ha tradito e non poco nell’ultimo periodo. Clicca qui per la classifica di questa settimana

ARIETE SCADENZA DA RISPETTARE

L’Ariete si impegna molto e sappiamo che ora c’è una scadenza, una chiamata, oppure un impegno che parte dopo il 20 con l’arrivo della primavera. Questo significa che chi non ha un lavoro o un’attività ha un mese abbondante per pensare a qualcosa di importante da fare. Ma anche chi ha da tanto una professione ha anche un progetto per aprire e gli ultimi due mesi ha dovuto portare avanti delle cose con molta prudenza. Ma l’amore è più facile e anche i ripensamenti riescono bene.

GEMELLI DUE SETTIMANE INTERESSANTI

I Gemelli hanno due settimane interessanti e bisogna fare i conti con le cose con una certa calma. Qualcuno aspetta che un impegno si concluda in modo automatico e che arrivi maggio. Tanti aspettano che la metà del 2019 porti qualcosa in più. L’amore può rispondere alle richieste, purché non sia fin troppo fugace e parallelo.

TORO LUNA NEL SEGNO

Il Toro ha un lunedì che si apre con la Luna nel segno, è una bella giornata per i contatti e più ci avviciniamo alla fine del mese più le relazioni sembrano fugaci e sospirate. Il cielo è bello perché non si parla di pianetini ma di pianetoni tra i quali Urano, guidato da un ottimo Saturno. Molti stanno cercando anche l’occasione giusta da sfruttare e stanno verificando la tenuta dei rapporti per la programmazione del futuro. Il 2018 è stato faticoso e forse ha chiuso una cosa che non interessava più fare.

LEONE BUONA SETTIMANA

Il Leone ha una buona settimana, se sta male o ha un problema fisico si tratta di problemi del 2018. Quando si accumula stress è probabile che ci siano da fare i conti con tutti. Lo stesso vale per i debiti e il lavoro, non si deve giudicare il periodo in modo negativo. Si tratta di una fase liberatoria, serve buttare all’aria l’apatia del 2018.

BILANCIA QUALCHE RESPONSABILITÀ DI TROPPO

La Bilancia risulta particolare, qualche responsabilità c’è ma attenti perché c’è un impegno pesante dietro ogni responsabilità. Insomma c’è qualche ansia in più. Non bisogna essere troppo pessimisti o perdersi d’animo. Serve consolarsi con l’amore.

CANCRO CHIUSA SETTIMANA DIFFICILE, IN CRESCITA

Il Cancro chiude una settimana difficile e parte con una settimana migliore. I rapporti in crisi e difficili sono stati spazzati via nelle ultime settimane. C’è stato qualche cambiamento e nell’amore c’è stato un senso di disagio. In un clima tanto caotico ora si deve essere positivi, venerdì e sabato sono le giornate più calde.

CAPRICORNO SASSOLINI DALLE SCARPE DA TOGLIERSI

Il Capricorno può togliersi sassolini dalle scarpe, ora si deve lavorare dietro le quinte e se una persona ha dato filo da torcere si può metterla in un angolo. L’unica cosa è che bisogna recuperare i sentimenti perduti.

SCORPIONE RESISTERE A PROVOCAZIONI ESTERNE

Lo Scorpione deve resistere alle provocazione esterne e interne tra lunedì e martedì. Anche se non lo date a vedere ogni tanto ci si dà la zappa sui piedi e ci si lamenta di aver detto troppo o di non aver fatto tutto quello che si voleva. I nati Scorpione che vivono con libertà l’amore e non danno sicurezza pensano ora di stare bene ma vivono tutto con conflitto. Attenzione a non legarsi con chi è già legato.

SAGITTARIO SETTIMANA DI RIPENSAMENTI

Il Sagittario ha una settimana di ripensamenti e lunedì, martedì e mercoledì le giornate sono di grande disagio. C’è una condizione psicologica che pone ora di fronte alla realtà di recuperare tante cose ma ora non va. Questa situazione non deve far temere, molti vogliono viaggiare ma ora sono obbligati a fare cose che non amano.

ACQUARIO STANCO

L’Acquario ha un inizio stancante di settimana, si dorme male o si risente della situazione. Ci sono conflitti e revisioni di accordi, si è polemici e si rincorre una persona che ha promesso ma non ha dato. In amore si è molto seduttivi.

VERGINE IN CRESCITA

La Vergine parte bene e nel corso della settimana passata c’è stata parecchia confusione. Qualcuno ha perso le chiavi di casa o il portafoglio. Si spera che possiate trovare il bandolo della matassa e si può recuperare tra oggi e domani.

PESCI SETTIMANA INTERESSANTE

I Pesci hanno una settimana interessante con un lieve calo tra mercoledì e giovedì. L’oroscopo promette bene nel fine settimana, ora si deve incoraggiare chi ha vissuto una separazione da gennaio, bisogna arrivare agli inizi di aprile consapevoli. No agli investimenti azzardati, bisogna essere prudenti se si lavora con soci oppure collaboratori.



