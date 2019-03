Paolo Fox/ Oroscopo di oggi, previsioni 12 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 12 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, martedì 12 marzo 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino quanto raccontato segno per segno. L’Ariete è decisamente su di giri in questo periodo. Il Toro ha bisogno di riposo per cercare di recuperare le sue energie. I Gemelli sono pronti a ritrovare la fiducia che manca da fin troppo tempo e vivranno un crescendo importante. Il Cancro vive un rapporto di coppia al limite, difficile da gestire e da portare avanti. L’Acquario si sente teso e poco tranquillo. I Pesci invece sono protagonisti di un periodo frizzante con alla base tanti cambiamenti e alcuni stravolgimenti che possono portare forza e voglia di cambiare radicalmente. Il Sagittario è molto sereno in questo periodo, ma non deve perdere di vista quelli che sono i suoi obiettivi futuri. Clicca qui per la classifica di questa settimana

ARIETE SU DI GIRI

L’Ariete anche oggi si sente un po’ su di giri, forse poi potrebbe essere eccitato o preoccuparsi per questioni di lavoro. Non si riesce mai a stare tranquilli, le spinte sono giuste e si è davvero molto sinceri e schietti ma bisogna fare i conti con la realtà. Ultimamente è capitato anche di parlare un po’ troppo, cosa che succede un po’ spesso visto che si è sempre troppo sinceri. Non si deve essere falsi o ipocriti però controllare certe espressioni è meglio. La cosa importante è evitare i conflitti sul lavoro. Ci vuole preparazione per un progetto che per qualcuno partirà da aprile e per molti questo mese avrà delle grandi novità.

TORO BISOGNO DI RIPOSO

Il Toro ha bisogno di riposare un po’, soprattutto perché negli ultimi 10 giorni ci sono state allergie e disturbi stagionali. Si tratta di un momento in cui ci si deve rasserenare l’animo. Oggi e domani sarà necessaria un po’ di pazienza, soprattutto in amore. Nelle relazioni non è che c’è nebbia ma la luce è poca oppure i pensieri si rivolgono a questioni che prendono di più la mente.

GEMELLI, PRONTI A RECUPERARE FIDUCIA

I Gemelli hanno tre giornate che aiutano a recuperare la fiducia in loro stessi e questo sarà ottimo perché c’è stata qualche delusione all’inizio dell’anno. Forse una cicatrice non si è rimarginata e si prova lentezza in tutte le procedure, che siano banali o anche più importanti c’è sempre tempo da perdere. Le questioni di lavoro sono messe in gioco e molti in queste giornate sono più tranquilli. Se c’è un contratto in discussione è meglio far parlare gli altri.

CANCRO RAPPORTO DI COPPIA AL LIMITE

Il Cancro se si trova in un rapporto di coppia al limite e ha sempre da ridire ora deve evitare di trascinare insoddisfazione. Ci sono stati momenti difficili e c’è qualcuno che ha minacciato di andarsene o si è liberato di un peso. Questo ha portato forte squilibrio emotivo e venerdì e sabato sarà possibile capire cosa sta accadendo. Questa è la settimana delle verità in cui si devono razionalizzare i problemi.

LEONE IN CRISI

Il Leone non si scoraggia mai ma ultimamente è capitato sempre di più. Questa giornata con una Luna dissonante porta qualche piccolo disagio, si è pronti a tutto e ci si schiera dalla parte di quelli indifesi ora ci si chiede però chi lo fa fare. Questo è dovuto anche a circostanza di tipo sentimentale. Si sta mettendo alla prova una persona e si cercano competizioni con persone che sono difficili da gestire.

VERGINE MARTEDÌ PARTICOLARE

La Vergine ha un martedì particolare, ultimamente si è preda di distrazioni c’è qualche programma che salta. Ultimamente c’è stato anche qualche problema a livello fisico e tra gennaio e febbraio c’è stato grande disagio. Ci si può liberare di un peso e i più giovani tentano qualcosa fuori dall’ambiente solito.

BILANCIA STELLE INTERESSANTI

La Bilancia ha stelle interessanti in giorni in cui cerca soluzioni a problemi che si legano al passato. C’è la sensazione che qualcosa manchi e forse, si tratta della fiducia nel rapporto di lavoro perché ci sono responsabilità in più oppure ora c’è un incarico più importante e si sente il peso di tutto. Non si disdegnano gli incarichi ma l’insicurezza lascia sempre in dubbio e ci sono molti ripensamenti.

SCORPIONE BISOGNO DI CALMA

Lo Scorpione non ha facilità nel mantenere la calma nella giornata in cui si è presi da mille cose. Riuscire a stare tranquilli non è semplice e in questi giorni si diventa irritabili e caustici verso il partner. Questo è il modo di fare del segno.

SAGITTARIO MOLTO SERENO

Il Sagittario è molto sereno ma anche molto generoso ora si deve pensare che grazie all’ottimismo innato le situazioni bloccate si sbloccheranno. Non si può dire che sia arrivato il periodo top che ci sarà tra aprile e maggio. Certi accordi e cambiamenti non si potranno fare prima della primavera. Non bisogna sottovalutare i sentimenti.

CAPRICORNO SOTTO PRESSIONE

Il Capricorno ha un martedì sotto pressione, si è spiriti liberi ma ci si tiene al rapporto di coppia. Se una persona ha promesso qualcosa la si inchioderà a ciò che ha promesso. Questo è un anno importante con Marte, Saturno e un Urano in ottimo aspetto. I prossimi 3 mesi saranno eccellenti.

ACQUARIO TESO

L’Acquario da tanto non vive un periodo di forti polemiche e tensioni, quindi chi sta con il segno ha la sensazione di stare con persone a cui nulla va bene. Forse c’è chi congiura contro. Urano porta trasformazioni.

PESCI CHE CAMBIAMENTI

I Pesci hanno tanti trasferimenti e cambiamenti rispetto all’anno scorso, chi non ha famiglia la sta creando, c’è un bisogno di amore che diventa sempre bello. Il rapporto genitori figli può migliorare e per il lavoro qualche contratto da vedere e questioni da sottoporre a chi può aiutare segnala una pigrizia di sottofondo e anche chi ha iniziato l’anno in modo perplesso lo chiude serenamente.



