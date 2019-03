Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 13 marzo 2019: Ariete in grande crescita

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 13 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 13 marzo 2019, con un’analisi segno per segno. Andiamo a vedere quanto ha raccontato su LatteMiele durante la sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete vivrà una parte centrale della settimana molto interessante e in grande crescita. Toro ha Urano nel segno, il pianeta che porta a delle trasformazioni interessanti. I Gemelli vedono Giove in opposizione che può creare qualche problema non da poco. Il Cancro ha bisogno della famiglia e deve riavvicinarsi a questa per raggiungere dei risultati importanti anche in vista del futuro. Il Leone ha bisogno di essere cauto, deve stare guardingo evitando di prendere delle scelte avventate. La fretta ha sempre un aspetto negativo e che può creare anche la facilità a cadere in errore, forse è il caso di gestire le cose con un po’ di attenzione. Clicca qui per la classifica di questa settimana

ARIETE PARTE CENTRALE DELLA SETTIMANA INTERESSANTE

L’Ariete ha una parte centrale della settimana interessante e dalla giornata di domani si inizia a parlare di recupero. Ci sono giornate importanti per i movimenti, per i contatti e per gli scritti. Si potrebbe scrivere una lettera o un messaggio per chiarire una questione, ma si potrebbe anche pensare ad un contratto da firmare entro aprile. Questo è, in particolare, riferito a chi ha un’attività in proprio. Quest’anno non porta grandi opportunità a livello di tempo ma può portare le occasioni da prendere al volo. Tutto è in movimento e questo è l’importante. La domenica è tra le giornate migliori per i sentimenti.

TORO URANO NEL SEGNO

Il Toro da pochi giorni ha Urano, il pianeta delle grandi trasformazioni, è nel segno. Torna proprio in mente la frase de Il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa e cioè che “deve cambiare tutto perché nulla cambi”. In effetti la si vede in questo modo la trasformazione perché il pianeta Urano porta trasformazioni, ma il Toro è conservatore. Come si concilia allora la necessità di conciliare il cambiamento con l’esigenza di non sballare la propria esistenza? Semplice, bastano piccoli dettagli. Dall’anno scorso poi chi aveva un peso nel lavoro lo ha scaricato, magari ha venduto o vuole fare delle scelte razionali e meno conflittuali. In amore si deve prendere le distanze dalle persone che ora sono più lontane.

GEMELLI, GIOVE IN OPPOSIZIONE

Il Gemelli difficilmente si chiude in sé stesso, si è un segno che parla e in molti casi tende a svelare prima le sue carte. Chi possiede un’azienda ed ha un’attività con Giove in opposizione sa bene che i problemi economici non sono risolvibili dall’oggi al domani. Con un po’ di pazienza si può andare oltre. Questo rimane un anno incisivo ma non tutto dipende dal segno. Bisogna stare in attesa delle decisioni che arrivano da terzi o dall’alto o quello che hanno proposto non interessa. C’è una sostanziale fase di fermo e si deve cercare di andare avanti facendo più contemporaneamente.

CANCRO BISOGNO DELLA FAMIGLIA

Il Cancro in questo periodo deve riavvicinarsi alla famiglia e trovare l’amore. C’è una crisi in atto ma in realtà si può parlare più di lontananze da colmare, venerdì e sabato sono di recupero. Si consiglia di fare le cose giuste nell’ambito del lavoro perché in questi giorni si può riprendere in mano un accordo e c’è maggiore necessità di chiarezza. Se l’anno scorso c’è stata facilità nei rapporti di lavoro, c’è stata una conferma o si sono fatte più cose ora non si possono portare avanti troppe cose. È necessario decidere cosa fare e liberarsi di un peso è importante. In questo periodo l’amore è neutrale ma non ci sono ripensamenti.

LEONE NECESSITÀ DI ESSERE CAUTI

Il Leone deve essere molto cauto perché a livello sentimentale una polemica tira l’altra. Ci sono stati problemi e magari anche uno stop che ora è il caso di tentare di recuperare. Siete condottieri e avventurosi ma in questo periodo c’è un po’ di voglia di ritirarsi. Forse è meglio perdere una battaglia con onore piuttosto che defilarsi. La giornata sarà migliore per i rapporti interpersonali.

VERGINE, LUNA DISSONANTE

La Vergine nonostante la Luna dissonante oggi e domani continua ad avere una buona energia. Qualcuno probabilmente andrà a lavorare con minore interesse. A proposito di progetti chi ha il partner giusto e chi è in coppia può pensare a trasferimenti e cambiamenti, ma anche nelle società e negli accordi con soci e collaboratori si possono fare scelte che ottimizzano le proprie risorse. Ora si deve risparmiare un po’.

BILANCIA GELOSA E AGITATA

La Bilancia in questo periodo è gelosa e agitata, il vero problema è l’amore in quanto anche a fronte di una grande acquisizione ci sono mille ansie e tutto è riposto sulle spalle. Si può anche recitare la parte di quello che non deve chiedere mai e di chi non sbaglia mai, ma dentro ci sono molte energie positive e negative.

SCORPIONE FASE DA SUPERARE

Lo Scorpione sposato da poco deve superare una fase di adattamento e anche quello che da poco si è separato ora non crede all’amore. Tutto in ogni caso può accadere alla fine di marzo. Questo è un periodo transitorio e Marte e Urano in opposizione dicono anche di stare attenti alle provocazioni. Quando una persona non sta bene, la si rende nervosa per farla parlare, ora c’è bisogno di sfogarsi e così provocare anche la reazione degli altri.

SAGITTARIO GIORNATA CHE INVITA A FARE LE COSE GIUSTE

Il Sagittario ha un mercoledì che invita a fare soltanto le cose giuste e per un paio di giorni resta una certa conflittualità nell’aria. Si può dire che c’è chi sta pensando ad un ritorno in scena dalla seconda parte dell’anno, come se l’anno scorso ci fosse eclissati per studiare le mosse migliori. Quando c’è un buon oroscopo le occasioni arrivano ma deve essere il segno a sfruttarle. Questo è il momento in cui si è sul palcoscenico e si deve recitare la propria parte.

CAPRICORNO VOGLIA DI PERSEVERARE

Il Capricorno persevera e spesso ottiene ciò che gli altri non riescono a ottenere mai. Il cielo manda buone soddisfazioni anche se si è sempre restii alle novità, in questo periodo però si è posti di fronte ad una novità e con Pesci e Scorpione o Leone si può costruire qualcosa di importante. C’è progettualità.

ACQUARIO EVIDENTE RECUPERO

L’Acquario ha un evidente recupero, sul piano della professione si è stanchi di ripetere sempre le stesse cose. Spesso si cambia lavoro e modalità. Bisogna cercare di non farsi coinvolgere dallo stress dato dall’esagerato lavoro e dalla ripetitività degli stessi. Si dà più spazio ad amicizia e sentimenti.

PESCI FORTI E INTENSI

I Pesci in questo momento si è più forti e intensi nel modo di rappresentare le relazioni. Si vuole serenità e se c’è stata delusione d’amore tentate un recupero. Anche se il passato è irrinunciabile e difficile da dimenticare ora deve voltare pagina seriamente. Ci sono emozioni nuove e la fine del mese porta la Venere nel segno. Le storie recuperabili saranno recuperate e arrivano le nuove sensazioni belle.



