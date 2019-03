Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 15 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 14 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 14 marzo 2019, con il consueto appuntamento Latte e Stelle. La rubrica del noto astrologo è andata in onda sulle onde radio di LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per il Cancro oggi e domani saranno due giornate molto importanti in grado di regalare delle ottime risposte sotto diversi punti di vista. Il Toro è pronto a viaggiare, a fare delle nuove esperienze che possano arricchirlo. Per i Gemelli l’amicizia è molto importante, un sentimento che ha un valore e che va difeso oltre tutto. Il Leone è pronto per tornare ad amare, vivendo delle emozioni importanti anche in vista del futuro attenzione però ad esagerare. La Vergine trova Urano e Marte positivi, questo implica che ci sarà probabilmente un cambiamento interessante anche in vista delle prossime settimane.

ARIETE GIORNATE PARTICOLARI

L’Ariete venerdì e sabato ha giornate particolari, questa domenica potrà essere considerata una giornata migliore per i sentimenti. Ora è il caso di dare spazio perché lo si merita e lo si meriterà ancora di più dal 20, quando il Sole sarà nel segno. Chi non ha risolto un problema e non ha sbrogliato una matassa d’amore, ora deve ripartire. Una cosa bella è che non si tiene mai nulla dentro, quindi se c’è un problema si riesce a risolverlo perché il segno è molto sincero.

TORO PRONTO A VIAGGIARE

Il Toro in questi giorni potrebbe viaggiare e organizzare qualcosa di importante ma soprattutto la cosa da fare è risollevarsi rispetto al 2018 che ha portato un po’ di problematiche. Tanti hanno venduto una situazione e cambiato la propria vita. Non è detto che tutti siano in bolletta, ma questo è un periodo in cui bisogna ritrovare il proprio assetto. Forse rispetto all’anno scorso ci sono nuovi percorsi di lavoro. La fine del mese è migliore per i sentimenti.

GEMELLI AMICIZIA IMPORTANTE

I Gemelli ora contano sull’amicizia che può molto, ora si spera di avere la vicinanza di una persona cara. Domenica è una giornata di scambi positivi, che riguardano anche le relazioni sentimentali. Questo è un periodo in cui si deve potenziare l’amore altrimenti c’è il rischio di pensare solo al lavoro e questo non va bene. C’è tanto da fare perché l’anno è iniziato sottotono, c’è ottimismo e voglia di fare e conoscere.

CANCRO DUE GIORNATE IMPORTANTI

Il Cancro venerdì e sabato hanno due giornate interessanti, anche perché la Luna si trova nel segno. Certo non si può dire che la Luna risplenda ma, tuttavia, tutte le storie inutili vissute con persone inutili per molti motivi sono state isolate a febbraio. In alcuni casi gli ultimi 4 mesi hanno portato una trasformazione non solo dei sentimenti ma anche delle persone attorno. Si è quasi sostituito un’amore o si è cercato di cambiarlo o cambiare la persona che è di riferimento. Ogni distacco porta momenti di riflessione e di disagio. Con molta serenità è il caso di affrontare un periodo che porta verso nuove emozioni. La fine del mese sarà più attiva.

LEONE PRONTO A TORNARE AD AMARE

Il Leone finalmente torna ad amare. Il periodo migliore nascerà proprio questa settimana, ma con la primavera dietro l’angolo che inizia un giorno prima c’è il caso di dire che le relazioni e i sentimenti riprendono quota. Ogni tanto c’è il desiderio di gettare la spugna per quanto riguarda il lavoro e le relazioni. Il segno è combattente e sfida il mondo, ma quanti sono veramente accanto? Ora bisogna affrontare con coraggio anche i grandi cambiamenti e per relazioni di lavoro e piccoli successi il mese di aprile sarà tonico.

VERGINE, URANO E MARTE IN BUONO ASPETTO

La Vergine ha Urano e Marte in aspetto buono e tutto sommato ora è il caso di guardare con meno diffidenza le persone che possono portare meno novità, un datore di lavoro o un amico. Per chi ha raggiunto una certa età è possibile ora cambiare stile di vita e fare altro. Chi ha dei figli in questo periodo potrebbe consigliarli di fare una certa strada e non un’altra. La settimana è importante per l’amore.

BILANCIA FUORI DA UN CERTO AMBIENTE

La Bilancia in questo periodo si sente un po’ fuori da un certo ambiente, questo può capitare perché ci sono reali problemi o perché un certo percorso ora non è più adeguato. Chi può cerca soluzioni diverse, chi ora non può dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Questo venerdì si raccomanda attenzione perché l’emotività gioca grandi scherzi e quando abbiamo situazioni da affrontare o incarichi di un certo peso è di ritorno la voglia di mettersi in luce ma anche l’ansia.

SCORPIONE STELLE MIGLIORI

Lo Scorpione ha stelle migliori, venerdì e sabato sono giornate interessanti. Nel corso delle tre settimane l’amore è stato sottotono ma la fine del mese porterà molti successi e aprile è importante. Chi è in conflitto con sé stesso ora si trova nella necessità di liberare la propria mente perché spesso si accusano gli altri e non ci si accorge che è lo stesso segno a non volersi concedere del tutto.

SAGITTARIO GIORNATA PARTICOLARE

Il Sagittario ha un venerdì particolare che annuncia un weekend importante con un traguardo che sarà segnato da una domenica valida. I prossimi giorni sono importanti soprattutto per il lavoro e l’amore perde quota perché ci sono progetti che si vogliono avanzare entro il 15 aprile. Può capitare poi di discutere con un figlio o un genitore.

CAPRICORNO SOTTO PRESSIONE

Il Capricorno è sotto pressione e molto critico e quando ci si sente stanchi con due parole si riescono a sistemare le persone. Il problema è per chi sta accanto per il fatto che in questi giorni non si capisce cosa si voglia, si è un’enigma vivente. Si è anche chiari ma non si riesce a ottenere ciò che si vuole.

ACQUARIO PROBLEMA PERSONALE DA RISOLVERE

L’Acquario in questo momento deve risolvere un piccolo problema personale e c’è un grande desiderio di rivoluzionare la propria vita che è diventato davvero più intenso da quando, all’inizio di questo mese, il pianeta Urano ha iniziato un transito dissonante. Non tutto è possibile e facilitato, i contratti non sempre permettono di fare tutto ciò che si vuole e in amore c’è un piccolo dubbio che si deve risolvere.

PESCI, LUNA UTILE

I Pesci dopo due giorni pesanti accolgono un weekend che dà la carica con una Luna utile. Per una persona romantica avere a che fare con una realtà che ora porta ansia è difficile ma dovete trovare la quadratura del cerchio. Le coppie che hanno avuto problemi di comunicazione, con una Venere che si avvicina al segno avranno occasione di parlare.



