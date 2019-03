Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2019: previsioni weekend

Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele del 16 marzo 2019 e weekend

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora una volta anche oggi, 16 marzo 2019. Come sempre il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete ha un Saturno dissonante e questo porta a una certa agitazione. Il Toro vive una pausa di riflessione con la persona che ama e questo può portare delle situazioni complicate da gestire. I Gemelli affronteranno situazioni positive e pronte a vivere una fase di crescita molto importante. Per il Cancro sarà un weekend molto interessante sotto diversi punti di vista. Il Leone è in cerca di una soluzione che possa portare a delle risposte attese anche da diverso tempo. La Bilancia invece è in difficoltà e potrebbe trovarsi a vivere alcune complicazioni. Ora è il momento di provare a dare una svolta con determinazione e voglia di agire. Clicca qui per la classifica di questa settimana

Ariete, Saturno dissonante

Saturno è dissonante e questo porta una certa agitazione nella vite dell’Ariete con alcuni problemi che si deve cercare di risolvere. Il segno è governato da Marte e spesso non apprezza quelli che possono essere i ritardi che potrebbero avvenire nella vita. Dal 20 del mese vi sarà una fase che può portare delle novità. Nell’ambito sentimentale questo è un momento particolare dato che potrebbe interessare anche delle persone che hanno delle caratteristiche molto diverse.

Toro, pausa di riflessione

Forse vi è stato una pausa di riflessione con la persona amata per il Toro. Se vi è stata quindi una situazione particolare forse si è impiegata molta energia per allontanare questi pensieri e concentrarsi sul lavoro. Urano potrà contribuire a dare una mano nello scegliere una serie di situazioni differenti.

Gemelli, situazioni positive

Questo fine settimana per i Gemelli si prospettano situazioni molto positive. La Luna illumina e rafforza l’aspetto sentimentale e personale. Negli ultimi tempi vi sono state forse una serie di problematiche soprattutto nei rapporti con le persone. Ora è il momento di vivere nuove esperienze e avventure positive.

Cancro, weekend interessante

Il fine settimana per il Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox è molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Vi sarà quindi molta energia e anche passione nell’amore. Si deve recuperare un sentimento. Si vivono sempre le emozioni del momento, ma non ci si deve lasciare coinvolgere da troppe situazioni in contemporanea.

Leone, in cerca di una soluzione

In questo fine settimana il Leone vive un momento di cercare una serie di soluzione soprattutto nel caso in cui vi sono state delle discussioni. Venere non è più in opposizione. Nell’ambito lavorativo Giove è molto positivo. Ma se vi sono delle persone che bloccano si potrebbero trovare una serie di difficoltà. Potrebbero esserci anche degli ostacoli dal punto di vista finanziario. Comunque il futuro è positivo e pieno di energia come il segno ha sempre dimostrato.

Vergine, lontani e distaccati in amore

In apparenza la Vergine può sembrare lontani e distaccati in amore. Ma questa è solo apparenza. Infatti si apprezza molto l’intimità. In questo momento gli uomini del segno sembrano essere molto più propensi all’ambito lavorativo rispetto a quello sentimentale. Potrebbero essere molto positivi gli incontri.

Bilancia, in difficoltà

Per la Bilancia è una fase della vita in cui ci si sente un po’ in difficoltà. Questa sensazione nasce forse da una serie di problemi dal punto di vista lavorativo. Da questa sera fino a domenica vi sarà un ottimo recupero. Se si devono effettuare dei chiarimenti sarebbe utile cercare di evitarli e rimandarli di almeno un giorno.

Scorpione, stelle positive

Le stelle di questo fine settimana per lo Scorpione appaiono molto positive e interessanti. Domenica però sarà una giornata un po’ particolare e anche con meno energia rispetto alle altre. Si deve cercare di chiarire le cose con una persona che invece non vuole essere sincera. Se si è superata una situazione difficile in amore, forse è un po’ presto per vivere un’altra relazione. Attenzione perché forse ad aprile potrebbero esserci delle nuove prospettive sentimentali.

Sagittario, bisogno di risposte

Il Sagittario ha bisogno di risposte, dato che si sente un po’ arrabbiato e nervoso verso tutti coloro che hanno promesso varie situazioni ma poi non hanno fatto nulla. Giove illumina e questo porterà ad avere delle soddisfazioni. In amore vi sono una serie di sospetti e di gelosie che si deve cercare di mettere da parte.

Capricorno, comunicare ciò che si pensa

Per il Capricorno è importante che comunicate quello che pensate. Il problema è che quando si vive un momento di difficoltà ci si chiude. Le donne Capricorno ora vivono un momento in cui è importante essere chiari. Gli uomini invece del segno devono stare attenti a eventuali conflitti sul lavoro.

Acquario, weekend con dei cambiamenti

L’Acquario ha un fine settimana con dei cambiamenti. Bisogna cercare di evitare dei possibili conflitti, soprattutto se possono esserci delle situazioni difficili dal punto di vista sentimentale. Si deve cercare di essere più tranquilli e vivere le cose con calma.

Pesci, grande energia

I Pesci in questo weekend avrà molta energia, anche se il momento è abbastanza complesso. Alcuni si dedicano un po’ di più alla famiglia. Si sa cosa fare, ma ciò che maggiormente si odia e quando ci si è spinti con forza ad affrontare delle realtà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA