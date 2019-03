Oroscopo Paolo Fox, classifica della settimana 17-22 Marzo/ Ariete recupera in Amore

Classifica settimanale 17-22 Marzo 2019 dell’Oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano anche oggi per la parlarci delle previsioni della settimana. Chi avrà conquistato il primo posto nella classifica diffusa dall’astrologo su DiPiù Tv? L’Ariete è in recupero in Amore, anche per quei single che hanno sofferto durante il mese di febbraio. Nuovi incontri possibili, magari con la Luna favorevole di domenica. Sottotono le giornate attorno a venerdì. Le coppie devono parlare chiaro e portare avanti un progetto in comune. Si potrà anche perdonare, ma vanno evitate distrazioni dovute ad un sentimento di vendetta. Bene il lavoro, anche se qualcuno rema contro. Sole nel segno per un grande futuro. Single dei Gemelli fortunati grazie a Venere, che spinge a rivedere alcune scelte in amore. Alcuni nuovi eventi hanno cambiato le carte in tavola. Serene le coppie e recupero per io rapporti in crisi. Rimangono tesi i legami con Sagittario e Leone. Giove opposto non permette di fare molto nel lavoro, anche se si potranno risolvere alcuni problemi. Cielo energico per l’Acquario, con nuove relazioni che potranno avere una continuazione. Favoriti anche gli incontri casuali. Le coppie in crisi con partner creativo potranno risolvere entro breve. Conflitti sempre presenti, ma una maggiore disponibilità per affrontare tutto con coraggio. Stelle importanti nel lavoro per dimostrare il proprio valore: qualcuno dovrà fare dei cambiamenti forti per ottenere maggiore energia.

Metà classifica: Cancro, Vergine, Scorpione e Sagittario

Quattro stelline per il Cancro, in recupero dopo un febbraio conflittuale. Importanti le nuove conoscenze ed un’amicizia che si trasforma in rapporto. Le coppie in salita, anche se la ruggine sarà ancora presente. Ci si potrà far valere nel lavoro nonostante l’opposizione di Saturno. Entro pochi mesi guadagno in più per i dipendenti. La Vergine deve chiarire i pensieri in amore e qualcuno potrebbe chiedere un chiarimento ad una persona che ha detto no. Possibili potature. Coppie stanche, ma in possibile recupero grazie a novità e viaggi. La Luna nel segno da martedì regala un consiglio utile. Saturno in ottimo aspetto per il lavoro, con possibili svolte. Serenità innanzitutto. Lo Scorpione potrebbe vivere nuove relazioni a livello fisico. Un rapporto nato per gioco potrebbe intrigare molto. Evitare scontri con chi fa parte del passato. Le coppie litigano da qualche settimana e Venere in posizione dissonante impone di evitare conflitti. Fatica e stanchezza nel lavoro, a causa di pensieri dovute alle spese. Meglio rimandare alla prossima settimana tutto ciò che è importante. Il Sagittario in recupero in amore, grazie a Venere interessante. Attenzione ai conflitti di domenica ed alla confusione in generale. Nuovi incontri nel fine settimana. Le coppie potrebbero ricevere delle novità grazie a Giove in aspetto favorevole. Qualcuno si sposa o convive. Cambiamenti anche nel lavoro, per un inizio di primavera pieno di energia. Attenzione a fare le scelte corrette.

I segni in difficoltà: Leone, Toro, Leone, Bilancia, Pesci e Capricorno

Segni, Oroscopo e previsioni: pane quotidiano per Paolo Fox, che anche questa settimana ci regala la sua classifica su DiPiù Tv. Tre stelline per il Toro, nervoso in amore a causa di Venere. Si tratta solo di stringere i denti per un po’, visto che presto il cielo cambierà in modo positivo. Cautela nelle decisioni. Le coppie litigano per casa o finanze in generale. Chi è separato è in conflitto con l’ex partner. Lavoro in attesa di un forte recupero nel mese di maggio: valutare bene tutte le opportunità. Leone ancora in crisi per l’opposizione di Venere: i single potranno recuperare fra pochi giorni. Meglio non perdere la pazienza e non pensare ancora al passato. Le coppie cercano stimoli per ripartire alla grande: nel frattempo meglio evitare le liti. Qualche incomprensione con Toro, Acquario e Scorpione. Cautela nel lavoro, dove bisognerà vagliare bene tutti i progetti. Qualche difficoltà con le finanze. La Bilancia si trascina ancora i conflitti avvenuti a febbraio. L’amore vede però il ritorno di una Venere favorevole, che permette di mettere a posto alcune situazioni. Le coppie recuperano in serenità, anche se molto dipende dalla capacità di aprirsi. Nel lavoro si potrebbe sentire l’esigenza di cambiare e Giove aiuta a chiarire le idee. Pesci in pausa per quanto riguarda l’amore, ma già dalla prossima settimana ci sarà un recupero. Venere nel segno aiuta a farsi avanti con chi piace. Emozioni per la fine di marzo. Coppie in standby, forse perché qualcuno non ascolta o perché i problemi di inizio anno sono ancora presenti. Da evitare le polemiche sul lavoro: da tenere sotto controllo lo stress per raggiungere gli obbiettivi. Due sole stelline infine per il segno del Capricorno, che in amore fa i conti con una delusione. Cautela nella giornata di sabato per conflitti in arrivo. Le coppie che sono distanti recuperano, anche se gli incontri non saranno possibili. Possibili liti questo sabato per via di incomprensioni. Nel lavoro, i nati del segno ottengono proposte che non convincono del tutto. La diffidenza è dovuta anche all’anno negativo che si ha alle spalle. Mercoledì utile per i consigli.



