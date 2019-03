Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 18 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, lunedì 18 marzo 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno dal noto astrologo nella sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete ha grande voglia di rivalsa, e lotterà per affermarsi. Il Toro ha vissuto una settimana sottotono e rischia di dover affrontare delle difficoltà non facilissime da gestire. I Gemelli stanno vivendo un momento di grande crescita che può portare a dei risultati importanti. Anche chi è più loquace troverà la forza per reagire. Per il Cancro è una settimana importante che porterà a un fine marzo in un crescendo rossininano e pronto a regalare delle chance in diversi campi. Il Leone ha tante idee e la voglia di raggiungere i suoi obiettivi, attenzione però a correre troppo, la fretta non porta da nessuna parte. Clicca qui per la classifica settimanale dell’oroscopo

ARIETE GRANDE VOGLIA DI RIVALERSI

L’Ariete in questi giorni ha una grande voglia di rivalersi, le affermazioni migliori per imporsi stanno per arrivare. Si parla però sempre di occasioni part-time che ora si possono prendere al volo, in ogni caso dipende anche dal tipo di attività e per esempio chi può contare su un lavoro per uno o due mesi, chi può risolvere un problema o accettare un invito avrà nel mese di aprile qualcosa in più. Dal 20 in ogni caso c’è una capacità migliore in questo cielo. Forse si deve presentare un progetto o si è finito un lavoro o magari lo si deve esporre. In amore si recupera a fine e qualche emozione improvvisa capita.

TORO SETTIMANA SOTTOTONO

Il Toro ha una settimana sottotono, forse ultimamente avete fatto troppo anche di fretta. La giornata di domenica potrebbe essere stata confusa. Si è stati molto tolleranti e ha concesso una proroga a persone che non la raccontavano giusta, ma adesso basta. Si è sempre molto comprensivi però nei casi in cui si perde la pazienza si salvi chi può. Sabato e domenica sono giorni particolari per chi deve sanare importanti questioni.

GEMELLI IN CRESCITA

I Gemelli hanno una nuova settimana che si apre in modo migliore. Anche chi è più loquace in questi giorni ha parlato un po’ meno, ha poche cose da dire perché si è rimasti un po’ attoniti rispetto a certe condizioni e situazioni che non ci si aspettava di vivere. Una proposta di lavoro potrebbe non essere caduta nel nulla ma si è fermata. Altri sono in attesa di decisioni in arrivo dall’alto. Per stasera attenti alla forma fisica e in amore si può recuperare. I nuovi incontri sono interessanti specie se vissuti sotto forma di emozione passeggera.

CANCRO SETTIMANA IMPORTANTE

Il Cancro ha una nuova settimana importante e la fine di marzo sarà utile per i sentimenti e se ne parla a ragion veduta perché queste giornate permettono di uscir fuori da qualche compromesso sottoscritto a livello mentale per evitare le discussioni. Questo si riferisce soprattutto alle coppie che hanno avuto una crisi a febbraio e a quelli che per evitare le discussioni sono rimasti in silenzio. Con il Saturno in opposizione già dall’anno scorso ci sono state anche nel lavoro tante condizioni ostili. Per il rinnovo di un contratto o di un accordo bisognerà che ci si pensi su.

LEONE TANTE IDEE

Il Leone ha tante idee per la testa ma tante persone sono contro le vostre idee e questo capita spesso agli innovatori. C’è grande voglia di trovare dei nuovi spazi e voi, forse perché si è opposti all’Acquario, un tipo ribelle, visto che gli opposti si attraggono a volte si è rivoluzionari nelle idee e quando si vuole dare inizio a un progetto che si ama anche andare contro corrente. Questo comporta da un lato l’arrivo di tante persone utili e, dall’altro, tanti nemici. Durante questa settimana bisogna tenersi lontani dalle polemiche.

VERGINE GIORNATA INTERESSANTE

La Vergine lunedì ha una giornata interessante per un periodo all’insegna della crescita anche se l’amore chiede giustizia. Bisogna capire come si sta ma se al fianco c’è una persona che non può muoversi e che è lontana e ha tanti pregiudizi all’inizio di aprile potrebbe nascere un conflitto oppure manca una persona. Si ama costruire in amore ma se la persona che è stata scelta come un riferimento nella vita in questi giorni si mostra vaga inevitabilmente nascono i sospetti.

BILANCIA AFFATICATA

La Bilancia è affaticata da un ambiente che non piace molto e poi nei prossimi mesi ed entro maggio sarà possibile togliersi un paio di scarpe strette. Sono tante le responsabilità e maggiori sono le ansie e le incertezza. Oggi e domani bisogna cercare di tenere sotto controllo le emozioni negative, poi da mercoledì si riparte.

SCORPIONE SUSCETTIBILE

Lo Scorpione, come tutti sanno, è suscettibile, oggi e domani cercate però di esserlo meno non solo perché il peggio è passato, anche perché fate doppia fatica. Spesso ci si arrabbia e poi si deve fare pace con sé stessi. Tante volte si dicono cose che non si pensano o si esagera nel far notare agli altri certe questioni per poi rimproverarsi di aver rincarato la dose. I cambiamenti nel lavoro ora li si vorrebbe ma si deve considerare che necessità fa virtù, durante questo periodo si sta cercando di mantenere piuttosto che rinnovare.

SAGITTARIO LUNA IN OTTIMO ASPETTO

Il Sagittario ha una Luna in ottimo aspetto, stanno per arrivare novità e molti possono iniziare a fare progetti, che si erano un po’ persi di vista negli ultimi mesi. La settimana è partita bene e ci sono anche buone emozioni. Per l’amore, invece, attenti solo se si è vissuta una relazione confusa e se, magari, c’è una storia in ballo perché la fine di marzo e gli inizi di aprile richiedono maggiori certezze. Anche il segno potrebbe distaccarsi da chi non merita il suo interesse.

CAPRICORNO BISOGNO DI TRANQUILLITÀ

Il Capricorno ha bisogno di tranquillità per elaborare nuovi progetti e se alcuni chiarimenti non sono arrivati tra mercoledì e venerdì si può veramente creare qualche disagio in più. È vero che si è temperanti, tolleranti e armati di molta pazienza ma anche il segno alla fine sbotta. Tra mercoledì e venerdì attenzione a polemiche che possono nascere anche per motivi banali. L’amore ha bisogno di più serenità, non bisogna dedicare troppo tempo al lavoro così da perdere di vista il lavoro.

ACQUARIO PRONTO A COSE DA PAZZI

L’Acquario è pronto a fare cose da pazzi, Urano molto particolare con un nuovo transito spezza tutte le situazioni inutili. C’è poi chi entro maggio si trova a fare cose nuove per destino, per volontà o per scelta. Urano è il pianeta delle situazioni che vanno calmierate, ci sarebbe bisogno di più amore e di qualche quattrino in più. La realtà è che ci si sente vittime degli eventi e in amore ci vuole pazienza. Si è a caccia di un complice con cui fare nuovi progetti.

PESCI BUONA SETTIMANA

I Pesci hanno una nuova buona settimana che si distacca dai mesi di gennaio e febbraio. Chi ha avuto una crisi può recuperare e gli inizi della settimana inoltre corrispondono anche all’inizio della settimana lavorativa e la routine stanca. Per tutti coloro che hanno un buon lavoro o un lavoro part-time questo è un periodo in cui difficilmente arriverà un blocco però non ci sono grandi soddisfazioni. Si vuole cercare di fare solo ciò che si desidera ma non tutti se lo possono permettere.



