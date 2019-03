Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 19 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 MARZO 2019

L'oroscopo di Paolo Fox torna per oggi, 19 marzo 2019, con la consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Per l'Ariete spunta il sole che può portare vigore e una crescita importante. Diverso è il momento del Toro che è molto agitato e non riesce a gestire la pressione. Qualcuno in questo momento potrebbe portare il segno a perdere le staffe. Per i Gemelli questi sono due giorni in cui bisogna fare attenzione, perché ogni errore sarà pagato carissimo. Il Sagittario invece deve sfruttare le occasioni che si propongono in questo periodo positivo, con la possibilità di raggiungere traguardi molto importanti. Per il Cancro è un periodo molto strano in cui le cose non stanno andando come si vorrebbe. Forse è il caso di tirare il freno a mano un attimo, accomodandosi per riflettere e trovare delle soluzioni.

ARIETE, ECCO IL SOLE

L’Ariete ha poche ore all’ingresso del Sole nel segno zodiacale, questo è importante perché l’arrivo della primavera segnala a tutti un grande vigore in generale, ma soprattutto questo che è il segno della primavera. Già c’è una certa emotività che torna e una voglia di mettersi in battaglia che è molto più evidente, se poi tornasse un po’ d’amore non sarebbe affatto male. Per quelle storie nate ora per gioco potranno essere ancora più importanti nelle prossime giornate. Ci sono opportunità entro aprile e occasioni per chi ha un lavoro part time.

TORO AGITATO

Il Toro sembra che sia un po’ agitato, più facilmente questi giorni potrà anche perdere le staffe. Ma quali sono i motivi? Sono due, da un lato, l’anno scorso ci sono stati cambiamenti nella situazione di lavoro, c’è chi ha venduto, ma anche chi ha fatto un progetto importante, dall’altro lato, c’è chi ha dovuto mettere a posto problemi di soldi, insomma la tensione maturata nel 2018 si fa sentire nel 2019. Si reagisce con forza ma attenti alle parole perché quando ci si sente vittime di un’ingiustizia ci si può ribellare anche in modo esagerato.

GEMELLI, DUE GIORNATE DI ATTENZIONE

I Gemelli hanno due giornate in cui bisogna stare attenti a tutto, una cosa non facile perché la tensione è alta e le provocazioni attorno raddoppiano. Se c’è stata una disputa nel lavoro o si è fatta presente una esigenza è probabile che non si abbiano avuto le risposte giuste. Non sono molti i Gemelli che sanno cosa fare da giugno o che vogliono cambiare ma non possono. Non bisogna riversare la tensione in amore.

CANCRO PERIODO STRANO

Il Cancro dopo un periodo strano per i sentimenti possono riscoprire il valore di

un amore, o si torna al passato o si scopre qualcosa di nuovo. Tra gennaio e febbraio c’è stata parecchia conflittualità, chi ha chiuso una storia definitivamente non tornerà sui propri passi ma si può cominciare a pensare ad un rinnovamento. La primavera funziona, questo vale per segni zodiacali come l’Ariete ma anche per il Cancro che può sentire battere forte il cuore.

LEONE, CALMA DIFFICILE DA MANTENERE

Il Leone perde facilmente la calma quando si è stati fraintesi oppure non riesce ad ottenere ciò che si desidera. Si è dei condottieri e per fare ciò che si vuole, c’è bisogno di una valido esercito al proprio fianco, cioè di persone che credono nel segno. Questo manca, i propri progetti sono validi ma non ci sono le giuste risorse attorno. Le arrabbiature ci sono ma da domani il Sole è favorevole quindi per ora è meglio non agitare le acque.

VERGINE, LUNA NEL SEGNO

La Vergine ha la Luna nel segno, cosa che indica che tra oggi e domani c’è una grande voglia di recuperare il tempo perduto, torna la razionalità, ma anche la voglia di costruire. Quelli che da tempo hanno una bella relazione o stanno ora aspettando una risposta possono poi gestire un evento per l’estate. Il periodo è fertile per chi vuole avere un figlio, bisogna essere più solleciti per chi deve fare una scelta. Una certa situazione di lavoro va messa a posto entro 2 o 3 mesi.

BILANCIA SOTTO PRESSIONE

La Bilancia ha un martedì sotto pressione, si vive un momento importante o in altri casi avere successo. Però più si hanno responsabilità e più crescono tutte le intolleranze, le persone invidiose e le lotte. Sappiamo che la Bilancia vuole vivere in un mondo in cui tutti si vogliono bene, tollerare si può, ma solo fino ad un certo punto. Attenzione alle incomprensioni.

SCORPIONE ATTENZIONE ALLE CHIUSURE

Lo Scorpione ieri parlava di chiusure e messe alla prova di questioni di lavoro ma marzo è un mese che fa riflettere, soprattutto se ci sono molti momenti di stanchezza e agitazione. Anche l’amore deve essere recuperato ma da questo punto di vista dal 26 di questo mese con la complicità del nuovo passaggio di Venere tante situazioni saranno più facili da gestire. Ultimamente è capitato di perdere la pazienza, ora bisogna capire fino a che punto si sta vivendo un rapporto valido, se è importante non ci sono sobbalzi, altrimenti si potrebbe decidere di chiudere. In ogni caso, prima di fare qualsiasi cosa bisogna aspettare il 26.

SAGITTARIO PRONTO AD APPROFITTARE?

Il Sagittario deve approfittare di martedì e dei prossimi mesi di aprile, maggio ed anche giugno. Questi saranno mesi rilevanti per gli incontri e anche per le relazioni e per le tentazioni. Il desiderio di trasgredire sarà davvero molto alto, sappiamo che di solito il tradimento non paga. Questa sera bisogna evitare poi le ore piccole.

CAPRICORNO PRECARIO

Il Capricorno ha una certa precarietà che però non è causata dal modo di agire ma da questioni esterne. Anche per chi lavora in un’azienda ci sono delle situazioni che non si riescono proprio a mettere in chiaro. Ma non è colpa del segno, forse si tratta del fatto che l’azienda è in crisi e c’è confusione nei compiti. Bisogna fare il possibile per ritrovare la serenità, persino in amore.

ACQUARIO NESSUN PROGRAMMA

L’Acquario non vuole vivere nel programmato, da quando Urano ha iniziato un transito polemico, gli Acquario sono su un sentiero di guerra, ma bisogna stare attenti però perché solo pochi possono fare ciò che vogliono. Non tutti vivono di rendita, quindi rispetto a certi blocchi o cambiamenti che si vorrebbero fare si deve capire se è possibile attuare certi progetti, a fine mese ci sono pur sempre delle spese e non si può vivere troppo liberi.

PESCI MOLTA MALINCONIA

I Pesci ogni tanto hanno un po’ di malinconia, ma questo è nel proprio DNA. Per il segno è difficile vivere anche solo una settimana di gioie e comunque c’è paura di perderla, si hanno due piani esistenziali differenti, uno legato alla realtà e uno alla magia e al sogno. Si deve trovare un punto d’accordo tra questi due mondi che spesso creano disagi interiori. Dal 26 amore protagonista.



