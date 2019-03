Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2019: quali sono i segni al top?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 20 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, 20 marzo 2019, con la consueta rubrica Latte e Stelle. Come ogni giorno il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete è pronto a imbracciare la primavera, per vivere delle giornate molto interessanti anche per una ritrovata energia e la voglia di fare. Per il Toro invece questo è un momento in cui c’è un piccolo dissenso a creare dei problemi. Si sta cambiando vita, grazie al transito di Urano, ma questo porta a dover affrettare delle decisioni che non si sarebbe voluto prendere. Per i Gemelli si stanno vivendo delle tensioni non facilissime da gestire, con un po’ di complicazioni che creano pressioni e obbligano a dover prendere delle scelte evitando di complicarsi la strada verso i prossimi mesi. Il Cancro ha un Saturno in opposizione che può portare a delle difficoltà non facili da gestire, ma anche al taglio dei rami secchi. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE VERSO LA PRIMAVERA

L’Ariete si avvantaggia di questo anticipo di primavera, questa settimana resta utile anche per recuperare l’amore e quest’anno arriva una bella energia perché c’è una forza determinata non solo dal Sole ma anche da Venere, in amore e sul lavoro non mancano le opportunità anche se sono sempre part-time. Se capita qualcosa che piace meglio farla che non farla.

TORO PICCOLO DISSENSO

Il Toro nella parte iniziale di marzo ha avuto qualche piccolo dissenso, il fatto che si stia cambiando vita è vero grazie al transito di Urano che porta un cambiamento che non si avrebbe voluto. A volte le stelle impongono anche dei fastidi e c’è chi ha dovuto cambiare modo di vita e stile a causa di un problema. Gli scossoni planetari fanno crescere e grazie a questo Saturno favorevole anche i Toro hanno vissuto una grave crisi e hanno ora voglia di rivalsa.

GEMELLI TENSIONI

I Gemelli questo mercoledì vivono tensioni e non sono tanto docili, chi ha vissuto crisi in amore si sente sottotono a causa di Giove in opposizione e per colpa di frequentazioni non tranquille si può cadere in contraddizione, meglio essere cauti e non lanciarsi a capofitto in situazioni controproducenti.

CANCRO SATURNO IN OPPOSIZIONE

Il Cancro ha Saturno in opposizione dall’anno scorso, chi sta lottando per la riscossa prima o poi sarà sulla cresta dell’onda e se qualcosa è stato promesso da fine mese se non è arrivata ora arriverà in seguito. Anche un nuovo lavoro all’inizio crea problemi perché ci si deve fare le ossa.

LEONE I SENTIMENTI PAGANO PEGNO

Il Leone hanno i sentimenti che pagano pegno, si è pensato alla forma fisica non si è stati infatti tanto bene con malesseri stagionali o per l’arrabbiatura. Tra mercoledì e venerdì le relazioni migliorano.

VERGINE GRANDE FORZA

La Vergine inizia la primavera d’anticipo con grande forza, attenzione ai soldi perché le prossime due settimane ci saranno molte uscite. Bisogna fare affidamento sulle persone che si conoscono, alcuni non riescono a dare gli stimoli che si vogliono e bisogna cambiare.

BILANCIA ATTENZIONE ALLE MALELINGUE

La Bilancia deve stare attenta alle malelingue perché quando si ha un ruolo di prestigio è facile avere intorno persone invidiose e della tranquillità apparente. I conflitti ci sono e vanno superati ma sabato e domenica saranno più interessanti anche per le relazioni.

SCORPIONE CRITICO VERSO GLI ALTRI

Lo Scorpione è critico verso gli altri, anche quelli più nervosi hanno chiuso una storia o si sentono bistrattati, si vuole cambiare ma non si può. Da sabato c’è un recupero in amore.

SAGITTARIO GIORNATA PESANTE

Il Sagittario di tutta la settimana ha questa come giornata più pesante, ci sono tante cose da fare e poche da portare avanti, si è creativi e non si ama fare le cose ripetitive. Se ci sono provocazioni si fanno scivolare le cose addosso.

CAPRICORNO GIORNATA DI CAOS

Il Capricorno ha una giornata di caos, si è in transizione ma con gli altri segni di terra si avrà successo. Fino a venerdì prudenza, bisogna evitare di fare le cose affrettate, cercando di vivere tutto al massimo ed evitando di correre dei rischi inutili.

ACQUARIO VERSO IL FUTURO

L’Acquario che devono investire sul futuro sono motivati ma tristi, questo è un momento di stanchezza con molte spese e difficoltà ad attuare progetti. In amore ripensamenti.

PESCI ROMANTICI

I Pesci sono romantici, un po’ fatalisti con pensieri negativi, non si deve essere poco attivi e non chiudersi in un mondo di sogni. Il fine settimana può ricucire uno strappo.



