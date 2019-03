Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2019: le previsioni del giorno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 21 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora oggi, 21 marzo 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Come ogni giorno tiene la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete si troverà a vivere alcuni contrattempi non facilissimi da gestire. Il Toro è ansioso e forse potrebbe creare anche dei problemi alle persone che si trovano molto vicine. I Gemelli sono in una fase di recupero e crescita che può regalare delle ottime risposte. Il Cancro invece è in difficoltà e non riesce a definire diverse situazioni, attenzione a non scaricare le situazione sulle spalle degli altri. Per il Leone è una giornata strana e dai contorni non semplicissimi da finire. Il segno è in un momento non positivo, ma neanche poi così negativi. Forse è il caso di gestire le cose con più tranquillità e meno tensione rispetto al passato. Clicca qui per la classifica settimanale

ARIETE ALCUNI CONTRATTEMPI

L’Ariete giovedì e venerdì ha due giornate in cui potrebbe vivere contrattempi e, in ogni caso, si deve ricordare che questo è un momento in cui la maggioranza dei nati non si nasconde ed affronta in prima persona ogni avversità. Certo, c’è bisogno di un po’ di accortezza soprattutto in amore. Oggi avete 5 stelle di forza e 4 in amore e una in più per la carica vitale.

TORO ANSIOSO

Il Toro in questi giorno é un po’ più ansioso e lo sentono soprattutto le persone che stanno vicine. Si sopportano un po’ meno le tensioni esterne. Si discute, si litiga più facilmente ma questo era abbastanza prevedibile dal momento che con Urano, pianeta dell’insostenibile, delle arrabbiature e dei cambiamenti è entrato nel segno e già dall’anno scorso molti stanno cambiando vita e poi situazioni sul lavoro. In questi due giorni meglio evitare le tensioni di troppo.

GEMELLI FASE DI RECUPERO

I Gemelli devono recuperare un po’ di serenità e molti sicuramente saranno poi d’accordo nel dire che questo mercoledì c’è stato un vero parapiglia o c’è stato un momento in cui si avrebbe voluto dirne quattro a qualcuno e poi quando si hanno un po’ i nervi e sono arrabbiati è meglio scrivere anziché sbraitare. Magari si è deciso di preparare una lettera a una persona che ha fatto del male e poi in questi giorni andrebbe stuzzicata meno. Molto probabilmente questa lettera è rimasta nel cassetto.

CANCRO IN DIFFICOLTÀ

Il Cancro spesso ha difficoltà a rimanere sereno ma la giornata di oggi insieme a quella di domani provoca opposizione a tutto ciò che è stancante. In queste giornate possono farsi delle belle proposte, sta al segno accettare tutte le cose buone che capitano e se sono state fatte delle richieste l’anno scorso ora si sbloccheranno delle situazioni. Il periodo è tumultuoso e nulla sarà regalato, anche se si fa qualcosa di nuovo è davvero molto più faticoso rispetto a quello che facevate prima. La fine del mese aiuta l’amore.

LEONE GIORNATA STRANA

Il Leone ha una giornata di giovedì un po’ strana, la settimana è particolare ed un po’ giù di corda, ma mai gettare la spugna perché si è veri combattenti e anche se non vincete una battaglia, l’importante è averla disputate. A livello sentimentale ci vuole coraggio anche se il meglio arriva il prossimo mese. La Vergine ha bisogno di stimoli mentali anche in amore, si può essere attratti fisicamente da una bella persona, le curve e i muscoli ovviamente fanno effetto a tutti ma quello che piace di una persona è la testa. Dopo essere stati insieme o aver avuto degli approcci poi serve parlare e confrontarsi. La giornata è interessante per i nuovi progetti.

BILANCIA PROBLEMI DA CONFIDARE

La Bilancia deve confidare i propri problemi ed è giusto confrontarsi ma ci si trovate sempre a chiedere aiuto a tutti per poi fare quello che volete. La situazione è particolare, per cui è meglio non drammatizzare tutto ciò che si vive perché da maggio molte situazioni cambieranno. Si vuole colpire forse l’attenzione degli altri mostrandosi più intransigenti.

SCORPIONE MOMENTO CONFLITTUALE

Lo Scorpione ha un momento conflittuale sul lavoro, non c’è voglia di fare ciò che si è già fatto, ma c’è questa opportunità? Con Urano in opposizione e ci si vuole liberare da un peso ma non si può. Il percorso è lo stesso anche se si vorrebbe cambiare qualcosa.

SAGITTARIO IN RECUPERO

Il Sagittario ha un giovedì e un venerdì di recupero. C’è più energia. La seconda parte di questa settimana porta diverse sensazioni, con l’arrivo di maggiore energia si sente voglia di innamorarsi e questo è l’effetto dell’arrivo della primavera e di un Sole positivo nel vostro segno. Molte situazioni ora si possono sbloccare e ciò che prima era instabile si può stabilizzare.

CAPRICORNO GIORNATE DIFFICILI

Il Capricorno giovedì e venerdì vive le giornate più difficoltose della settimana e, difficilmente, si farà passare qualcosa a qualcuno. Se poi si pensa che alcuni non si sono comportati bene il segno più duro del solito. Si rivela un lato duro ma anche una certa capacità di perdonare. Attenzione ai malesseri stagionali e da sabato inizierà un recupero.

ACQUARIO CONTRATTO DA FIRMARE

L’Acquario quando deve firmare un contratto ci pensa a lungo, ora si è meno caustici e spigolosi. Il transito di Urano provoca novità sul lavoro ma forse c’è anche una delusione dietro l’angolo. Adattarsi non sarà difficile.

PESCI TORNA L’AMORE

I Pesci se dimenticano i tristi trascorsi di gennaio e febbraio possono tornare a vivere l’amore con una bella Venere la prossima settimana. Non cambia tutto con un buon oroscopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA