Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi venerdì 22 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI OGGI 22 MARZO 2019

Torna anche oggi, 22 marzo 2019, l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere un po’ più da vicino quanto raccontato segno per segno. Ariete la Luna opposta può incidere molto questa mattina e quindi si tende a rimanere un po’ infastiditi con il mal di testa compagno di avventura della giornata. Toro questo weekend sarà la prova del nove per riuscire a capire se una relazione che si porta avanti un po’ a fatica è ancora valida. I Gemelli sono pronti a vivere delle conoscenze che possono portare a dei risultati interessanti. Il Cancro è agitato e sente un po’ di fastidio allo stomaco, senza riuscire a trovare la quadratura a diverse situazioni che sono sembrate complicate. Il Leone è in difficoltà, senza riuscire a procedere di fronte a diverse situazioni che richiedono attenzione e un po’ di gestione. La Vergine si sente un po’ inattiva e col rischio di commettere qualche errore di troppo, senza trovare la sua strada. Clicca qui per la classifica settimanale

ARIETE LUNA OPPOSTA

L’Ariete nonostante la Luna opposta incida molto la mattina e qualcuno quindi tende a svegliarsi con un po’ d’indolenza e mal di testa (il punto debole secondo la tradizione astrologica) c’è molta voglia di voglia di superare tutti gli ostacoli. Sappiamo bene come il segno è fatto, quando si ha in mente di portare un progetto avanti si è capaci di lavorare anche con la febbre alta. Attenzione perché queste sono giornate utili anche per rimettersi in gioco. Ci sono grandi emozioni entro fine aprile.

TORO PROVA DEL 9 IN AMORE

Il Toro ha un week-end che rappresenta una prova del 9 e un test per capire se una relazione è ancora valida. Ci si mette nei panni dei Toro che sono amanti di riposo e relax e hanno a che fare con una persona molto nervosa. Sicuramente questo può capitare perché si è un po’ presi di mira da questo punto di vista e siccome si è molto carini e si hanno dei modi affettuosi si regala sicurezza e si avvicinano le persone che hanno bisogno di conferme. Quelli che sono sicuri o stabili potrebbero addirittura reputare i Toro monotoni. Attenzione a un Marte che dice che il nervosismo è altissimo e si devono tenere anche sotto controllo i problemi fisici.

GEMELLI POCHI PUNTI DI RIFERIMENTO

I Gemelli si accompagnano a diverse conoscenze nelle vita, ma quando fanno mente locale sulla propria esistenza si rendono conto che hanno pochissimi di riferimento.

I contatti e le parole si sprecano ma al momento del bisogno chi sta davvero vicino? In questi giorni qualche Gemelli si rende conto di aver speso troppo o di aver completato un progetto a metà, chi ha investito dei soldi in una situazione non è contento perché non sono tornati indietro oppure sono stati spesi subito. In amore ci vuole pazienza e c’è anche chi tollera una situazione che altri non tollererebbero.

CANCRO ATTENZIONE ALLO STOMACO

Il Cancro quando è agitato sente fastidio allo stomaco, attenzione al reflusso e ad un lieve malessere che può essere interpretato come disagio in amore o nelle relazioni con gli altri. Qui non c’è tempo per amare. Forse c’è anche qualcuno che si trova in crisi ma il lavoro prende tanto del tempo che le nuove responsabilità sono importanti e si rischia di trascurare i sentimenti. Chi però non ha un’attività la sta cercando ancora di più.

LEONE DIFFICOLTA’ NEL PROCEDERE

Il Leone trova difficoltà nel procedere e molti diranno che non è stata proprio una settimana super. Fino a domenica bisogna essere più cauti nelle relazioni. Il segno è forte e ha delle buone idee, mancano i quattrini e vengono in mente i nuovi imprenditori o i ragazzi che devono cambiare lavoro ed hanno bisogno di soldi. Il tempo per amare va recuperato.

VERGINE CONFUSO

La Vergine è in inattività voluta perché quando c’è troppa confusione intorno e bisogna staccare la spina e aspettare che tutto si calmi. Il problema è che si ha ora a che fare con persone che non sono calme oppure è proprio il segno che agita troppo gli animi. Si vogliono vivere con maggiore intensità i rapporti, si può essere stabili a livello fisico anche se non si fa sport tutti i giorni. Mentalmente non ci si ferma e le persone intorno a devono sempre seguire il segno.

BILANCIA LUNA NEL SEGNO

La Bilancia ha la Luna nel segno in questo fine settimana dà una marcia in più, se qualcuno metta fretta si può dire di no. Bisogna guardare troppo quello che altri pensano. Si inizia a credere in sè stessi e a pensare a cose molto più importanti.

SCORPIONE PRONTO A NUOVE CONOSCENZE

Lo Scorpione non è interessato all’amore ma la fine di marzo porta emozioni vere anche conoscenze. Se non ci si muove e si è single potrebbe contattare qualcuno a fine marzo. Non ci si scorda nulla, emozioni forti e recupero anche dal punto di vista emotivo.

SAGITTARIO GRANDI PROGETTI

Il Sagittario in primavera parte per grandi progetti, se ci sono state discussioni bisogna superarle e cercare di fare ciò che si desidera soprattutto se è qualcosa di molto creativo. In amore se c’è qualcuno che non si tollera bisogna portare pazienta alcuni giorni.

CAPRICORNO COME UNA ROCCIA

Il Capricorno è una roccia, la forza non si discute ma le perplessità sono tutte sul lavoro. C’è voglia di andarsene, qualcuno si prende una giornata di vacanza. Ora bisogna darsi da fare, se c’è qualcosa da risolvere entro maggio ci sono opportunità.

ACQUARIO RELAZIONI TRASGRESSIVE

L’Acquario ama le relazioni trasgressive perché non piace la solita minestra. Sabato e domenica sono giornate conflittuali e c’è elettricità nell’aria. Questa sera meglio evitare ore piccole.

PESCI PRONTO A RECUPERARE

I Pesci nel fine settimana possono recuperare, se si vuole l’amore si salvi chi può e se qualcuno ha trattato male potrebbe essere lo stesso segno ad andare lì a chiedere ciò che gli spetta. Intralci a livello economico ma non si dispera. Intuizioni valide a marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA