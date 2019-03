Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2019 e del weekend

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 23 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 23 marzo 2019, con i consueti consigli che arrivano dall’emittente radiofonica LatteMiele. Nella rubrica quotidiana Latte e Stelle possiamo vedere quanto raccontato segno per segno. Per l’Ariete sono queste giornate davvero molto interessanti e che possono regalare ottime sensazioni. Il Toro invece è in difficoltà e non riesce a superare le sue parole, chiuso di fronte a dei compromessi che sono impossibili da accettare. Per i Gemelli questa è una giornata particolare, che può regalare tanta forza se si affronta con la testa giusta. Attenzione però a commettere degli errori, perché non è un periodo facile e si può finire in maniera molto casuale all’interno di alcuni problemi poi complessi da sbrogliare. Il Cancro ha bisogno di abbandonare l’agitazione, per cercare di essere concreto nelle decisioni che deve prendere anche se non è mai facile. Il Leone ha buone idee che possono portare ad ottime risorse e che possono sicuramente regalare dei risultati non facili da raggiungere in altri contesti. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE E TORO

L’Ariete sabato e domenica ha giornate interessanti e in questo momento c’è bisogno di vivere le relazioni in modo più tranquillo. Ci saranno in ogni caso buone prospettive un po’ per tutti, nel senso che il segno dell’Ariete in questo momento vuole fare tante cose, il Sole è tornato ora nel segno. È il periodo dei compleanni e si può festeggiare un evento. I primi ad essere invasi da questa forza sono i nati di fine marzo, novità anche a livello sentimentale. Attenzione ai rapporti mordi e fuggi che possono capitare quando uno è già legato o convivente. Queste cose sono assolutamente da evitare. Con il Toro in questo weekend si salvi chi può, perché si sono sopportate tante ed ora se c’è una persona che vuole la guerra la otterrà. Dal punto di vista del fisico sono 48 ore così così. È vero che Urano è nel segno ma anche Marte è lì, si prende tutto un po’ troppo di petto e si è meno forti. Bisogna cercare di recuperare un po’ di energia.

GEMELLI E CANCRO

I Gemelli hanno una giornata un po’ particolare. C’è bisogno di essere amati e confortati e a furia di dire che lo si fa domani potreste avere una serie di vari problemi accumulati nel tempo e da risolvere. Ci vorrà del tempo per affrontare tutto ed è probabile che ci sia forte agitazione interiore per questo. Chi vuole aprire una vertenza oppure iniziare cause dovrebbe stare attento. Non è un periodo facile per questo motivo. Le coppie in crisi dopo un gennaio pesantissimo se hanno buone fondamenta ora possono recuperare altrimenti no. Il Cancro deve abbandonare l’agitazione e se possibile cercate di concedersi un fine settimana rilassante. Sabato e domenica sono giornate influenti e a questo punto si parla di amore anche se il lavoro potrebbe aver portato opportunità. Anche in caso di novità tutto costa fatica. Se, per esempio, danno un incarico sarà faticoso e nulla viene regalato. Forse si potrebbe anche aver voglia di essere tolti da un incarico che non piace più e, con Saturno in opposizione, molti si sono rotti le scatole di stare in un certo ruolo. Un rapporto si è indebolito e un contratto ora va salvato.

LEONE E VERGINE

Il Leone ha buone idee ma ogni buona idea va sostenuta. Quando queste idee riguardano il lavoro ci vogliono quattrini e, siccome il Leone non pensa mai in piccolo è probabile che ci siano grandi idee, ma un budget limitato per la loro realizzazione. Si confida tanto su fine marzo e aprile ma questa giornata si è fuori forma. Dal punto di vista sentimentale buone risorse e ritorni di fiamma. La Vergine dovrebbe anticipare i tempi ma avete perso tempo e ci sono tante cose da risolvere. Magari si è anche in ritardo in una consegna. Chi ha abbandonato un’attività o ha iniziato un nuovo percorso di vita si trova supportato da buone stelle. Questo è un buon oroscopo con Marte e Urano in favore e Saturno attivo. Entro l’estate ci sarà una vittoria.

BILANCIA E SCORPIONE

La Bilancia deve stare attenta alle spese, spesso si spendono soldi soltanto per appagare l’animo inquieto. A volte ci si concedono delle distrazioni. C’è davvero un culto per l’eleganza. In amore ci vuole più tranquillità forse anche per ricucire strappi. Si parla con serenità nel fine settimana. Lo Scorpione ha una Luna di forza, si è indicati spesso come veggenti. Il segno sente spesso le cose prima che accadano ma aiuta più gli altri che sé stesso. Questo perché quando si è così sensibili si ha una certa paura di far previsioni per sé. Con Venere favorevole per la fine di marzo recupero in amore e anche chi ha vissuto una crisi da poco può essere più positivo.

SAGITTARIO E CAPRICORNO

Il Sagittario ha un weekend importante e poi, dalla prossima settimana, c’è un oroscopo valido per i chiarimenti d’amore. Alcune storie ufficiali sono state messe in discussione, si vuol vedere chiaro in una relazione. Acquisizioni e novità a livello professionale. Quando c’è un esame bisogna essere sempre preparati. Il Capricorno dopo tre giorni pesanti accoglie un buon weekend, vive anche i ripensamenti in amore. Se si è sbagliato nel lavoro è perché si è ereditato il lavoro che faceva qualcun altro e si è cercato di tamponare una falla che altri avevano aperto. Ecco perché non si deve pensare di risolvere i problemi di tutti.

ACQUARIO E PESCI

L’Acquario tra sabato e domenica è appesantito e sente agitazione. Le stelle non sono ottime per sentimenti e relazioni, forse si fa troppo ma non ci sono grandi guadagni. Nei prossimi 5 mesi si dovrà lasciare qualcosa per portar avanti altre cose. Chi è giovane può fare di più, magari andare in un’altra città. I Pesci sono il segno dell’intuizione, si intuisce ciò che non va e si risolvono tutti i problemi ma ci vuole tempo di maturazione. Se c’è stata una crisi dal 26 è possibile anche superare tutto. Nelle coppie di lunga data ci sono stati dei problemi.



