Oroscopo Paolo Fox, classifica della settimana 24-29 marzo/ Cielo inteso per il Leone

CLASSIFICA SETTIMANALE DI PAOLO FOX SEGNO PER SEGNO

L’Oroscopo di Paolo Fox è sempre una garanzia e non solo per le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco, ma anche per la classifica settimanale ed i nuovi consigli che l’astrologo ama regalare tramite Di Più Tv. Chi ha conquistato cinque stelline in questa settimana? Cancro al primo posto grazie a Venere favorevole per tutti i single. Riparte anche chi ha subito una recente scottatura. Entro primavera una relazione nata da poco potrebbe diventare più importante. Le coppie hanno superato un febbraio difficile ed ora si guarda avanti con positività. Nel lavoro, decisioni riguardo all’attività e possibili scontri con Gemelli o Capricorno. Cielo intenso per i single del Leone, grazie ad una Venere in posizione neutrale. Un incontro di martedì potrebbe rivelarsi determinante. Le coppie si riavvicinano dopo una distanza dovuta a vari impegni. Cielo sereno e soluzioni da cercare solo per chi è separato. Nel lavoro si lotterà nei mesi di marzo e aprile, che regaleranno anche qualche vittoria. Conferme in arrivo per un cielo interessante. Venere in posizione positiva anche per lo Scorpione, che potrà fare quindi delle scelte decisive. Amore in salita. Le coppie hanno discusso nei primi mesi dell’anno ed ora il rapporto potrà avere nuova vita. Ancora critiche le relazioni con Toro e Leone. Uno strappo del passato potrebbe essere ricucito. Nel lavoro i nati del segno vorrebbero cambiare: le intuizioni non mancano. Forse da rimandare un progetto legato ad una forte spesa. Cielo favorevole per i single dell’Acquario, che vivranno emozioni interessanti. Attenzione al malumore nella giornata di domenica. Chiarimenti possibili per chi ha due storie. Le coppie devono fare delle scelte e le crisi potranno essere superate. Meglio chiarire in caso di incomprensioni. Tensioni anche nel lavoro, dove qualcuno potrebbe sentirsi soffocare. Idee più chiare anche nello studio. Spiccano i Pesci grazie a Venere nel segno fin da martedì. Sentimenti in arrivo e serenità ad ampio spettro. Le coppie si risvegliano più passionali ed anche i separati potranno rimettersi in gioco. Chi è ancora in crisi dovrà chiudere la porta al passato. Lavoro travolgente e preoccupante allo stesso tempo. Attenzione agli intoppi di martedì, con possibili soluzioni entro fine mese.

Metà classifica: Sagittario sempre più insoddisfatto

Chi troviamo in posizione centrale nella classifica di Paolo Fox? Come sempre Oroscopo e previsioni ci vengono rivelate su DiPiù TV, grazie allo spazio dedicato alle stelle. L’astrologo rivela che solo un segno è riuscito a centrare quattro stelline: l’Ariete. I nati del segno avranno a loro favore Venere in questa settimana, per un mese in cui si potranno recuperare gli affetti. Le coppie devono concludere discussioni e decisioni legate a casa e interessi di coppia entro la fine di aprile. In calo giovedì. Agire subito nel lavoro, per un progetto in partenza fra marzo ed aprile. Spese eccessive. Tre stelline per il Toro, con Venere attiva. Coppie in recupero ed un successo nei sentimenti che annulla il buio dei mesi precedenti. Meglio lasciare da parte chi non merita attenzione. Chi è in coppia discute e si confronta, forse qualche fastidio lieve in famiglia nella giornata di domenica. Opportunità nel lavoro entro maggio per chi vuole rimettersi in gioco. Anche chi ha qualche anno in più potrebbe iniziare un nuovo progetto di vita. Venere strizza l’occhio a chi darà spazio a collaboratori e aiuti in generale. Gemelli un po’ scuri a causa dell’incertezza già vissuta in gennaio. I single potrebbero avere un incontro per il futuro. Le coppie sono distratte anche per i tanti impegni di lavoro. L’umore non migliora e per questo nascono delle incomprensioni. Attenzione alle mosse da compiere nel lavoro, dove si rischia di spendere troppo. Spese previste anche per la casa: bisogna aumentare le entrate. Intollerante il Sagittario, sempre più insoddisfatto. A metà settimana i nervi potrebbero essere più tesi. Qualcuno verificherà un amore. Le coppie si trovano in un momento delicato, per un cielo impetuoso. Chi ha già avuto una crisi, potrebbe essere messo alle strette. Nel lavoro bisogna puntare su tutti i progetti dalla conclusione rapida. Accordi in apparenza difficili. Malumore per il Capricorno, che deve cercare di superare questo momento buio. L’amore di fine marzo aiuta a risalire. I nati del segno del resto non vogliono più relazioni mordi e fuggi. Le coppie hanno bisogno di chiarezza: buona intesa con i segni di Terra, Cancro e Scorpione. Novità in arrivo. Un cielo interessante per il lavoro spinge a non rimanere fermi. Luna nel segno mercoledì e giovedì regala un’intuizione utile.

I segni in difficoltà: Bilancia indecisa

Ultime posizioni per la classifica di Paolo Fox e per l’Oroscopo che anche questa settimana ci ha svelato su DiPiù TV. Due sole stelline per la Vergine, sempre più tesa. Qualcuno potrebbe fare delle scelte drastiche grazie alla presenza di Venere, mentre altri attendono una risposta. Le coppie sono in conflitto, anche in famiglia. Meglio evitare le liti e risolvere i problemi. Cielo fermo nel lavoro, a causa di alcune persone da tenere lontane. Cautela per le scelte drastiche. Cielo interessante per la Bilancia, grazie ad una Luna utile questo martedì. I single potrebbero vivere un incontro oppure continuare una relazione appena nata. Stelle ottime invece per le coppie, grazie ad una serenità ritrovata. Piccoli litigi dovuti forse ad un parente o a qualcuno del passato. Nel lavoro i nati del segno potrebbero decidere di cambiare: l’indecisione renderà più pesante una settimana in cui ci saranno comunque delle vittorie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA