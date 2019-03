Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 25 marzo 2019: le previsioni del giorno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 25 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 25 marzo 2019. Andiamo a vedere quanto ha detto segno per segno su LatteMiele dove ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete sta vivendo un periodo di rinnovamento imminente con una primavera molto positiva alle porte. Sicuramente è un momento in cui si può crescere grazie all’arrivo di energie esterne. Settimana positiva e di crescita per il Toro che sembra pronto a risolvere i problemi che l’hanno afflitto nell’ultimo periodo. Per i Gemelli arrivano buone notizie che potrebbero portare a una svolta non da poco anche in vista del futuro. Il Cancro è pronto a recuperare e può vivere una svolta interessante anche grazie alla forza che si porta dentro ormai da settimane. Il Leone deve evitare degli scontri che possono portare a situazioni molto complicate e ingarbugliate, attenzione e calma nella gestione delle emozioni. Clicca qui per la classifica della settimana

Ariete rinnovamento imminente

Per l’Ariete il sopraggiungere della primavera prevede un rinnovamento nella vita. È un momento in cui si è pieni di energia e pronti da agire anche nell’ambito lavorativo. Forse l’esagerata energia utilizzata in questi giorni ha portato a uno sforzo eccessivo con un certo calo fisico. Nella mente si è sempre pieni di inventiva e di energia.

Toro settimana positiva

La settimana si prospetta positiva per il Toro. Forse solo dato che ci sono Urano e Marte sono dissonanti possono esserci delle problematiche dal punto di vista personale. Rispetto a qualche mese prima le cose sembrano colpirti di più. Se si stava con una persona poco chiara questo può portare a una serie di scontri.

Gemelli buone notizie

Dal punto di vista lavorativo i Gemelli all’inizio della settimana vi saranno delle buone notizie dal punto di vista lavorativo. Non è una situazione che porta un completo vantaggio economico, però è un miglioramento. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale si deve considerare le persone che hai intorno. Attenzione a un eventuale richiesta in sospeso.

Cancro pronto a recuperare

In questi giorni il Cancro potrà recuperare un po’ di energia mettendo da parte le difficoltà che ha vissuto nel mese precedente. Saturno è in opposizione ma questo non significa che ci siano degli stop nella propria esistenza. Si avrà solo delle difficoltà maggiori nel raggiungere degli obiettivi. Se si deve iniziare a fare qualcosa di nuovo probabilmente ci saranno dei grossi vantaggi anche se si penserà che sia una cosa molto pesante da affrontare e noiosa rispetto a quello che si desidera veramente.

Leone scontri da evitare

Il Leone deve cercare di evitare scontri e tensioni dal punto di vista personale. Infatti da domani Venere non sarà più opposta al segno. Quando c’è un cambiamento questo non implica un drastico cambiamento immediato nella vita di tutti i giorni, ma comunque la possibilità di poter vivere le proprie emozioni in modo più tranquillo. L’amore però essere di nuovo protagonista. Anche per il lavoro vi potranno essere dei piccoli vantaggi.

Vergine inizio positivo

La settimana prevede un inizio positivo per la Vergine con qualche conflitto che si può determinare forse nell’ambito sentimentale. Da giovedì le stelle saranno più positive. In questa particolare fase la cosa più importante è forse quella di tenersi lontani dalle situazioni che possono portare a nervosismo. In amore si deve fare attenzione alle situazioni e valutare cosa si desidera davvero.

Bilancia ansie maggiori

Le ansie sono maggiori per la Bilancia, e anche i problemi però la settimana inizia in maniera positiva. Chi lavora come dipendente, probabilmente vorrebbe cambiare lavoro oppure vive una situazione particolare di cambiamento. Chi ha un’attività lavorativa propria sta avendo risultati ma la fatica è tanta. Saturno infatti è dissonante. In questo momento possono comunque arrivare delle cose positive ma con una certa difficoltà. In amore le cose sembrano tranquillizzarsi un po’ in questa settimana.

Scorpione pieno di forza

Lo Scorpione si sente pieno di forza. Se però si mette da parte l’amore non ci si deve lamentare di questo. Infatti spesso quando si è desiderati e si scappa dalle persone che vogliono, mentre quando invece non c’è nessuno intorno che innervosisce. Venere è favorevole e permette di recuperare un po’ di prestigio.

Sagittario, Luna positiva

La Luna illumina il Sagittario in questa settimana. Lunedì e martedì sono giornate positive. In questi giorni però si pensa di più all’ambito lavorativo o a quello dello studio che ai sentimenti. Il cielo offre delle belle occasioni ma si deve approfittarne.

Capricorno non servono cambiamenti

In questi giorni il Capricorno non deve cercare di fare troppi cambiamenti, non si devono sostituire persone nella vostra vita, e non serve cercare di salvare qualunque persona che ha un problema. Si deve pensare a sé stessi. Si deve andare avanti con la speranza di nuove prospettive. Se in questo momento si vivono le cose nell’ombra, forse è meglio. Il cielo è positivo dal punto di vista sentimentale.

Acquario idee chiare

In questo momento l’Acquario ha delle idee molto chiare per le prospettive del futuro. Però si deve fare attenzioni a non gettare al vento tutto quello che è stato fatto. Non si è opportunisti e si rispetta sempre la propria personalità, anche sacrificandosi e limitandosi. Però non si deve esagerare nel portare per forza avanti un progetto.

Pesci giornata particolare

Quella di oggi per i Pesci è una giornata particolare dato che Venere entrerà nel proprio segno allontanando tutte le situazioni negative sia dal punto di vista personale che da quello lavorativo. Vi sono ottime novità in arrivo.



