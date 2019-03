Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 marzo 2019: Ariete, Toro, Pesci, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 MARZO 2019

Torna anche oggi, 26 marzo 2019, l’oroscopo di Paolo Fox che come sempre ha parlato ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Per l’Ariete è una fase di crescita molto importante che può portare a dei risultati non da poco. Il Toro è favorito da una Venere che lo illumina in maniera decisamente importante. Per i Gemelli si tratta di una giornata davvero molto particolare e che può portare a delle situazioni non facilissime da gestire. Per il Cancro è un momento positivo e si troverà la forza per gestire tutte le emozioni verso il futuro. Il Leone è molto preso dal lavoro e per questo sta lasciando un po’ da parte l’amore e i sentimenti in generale. Va bene farlo fino a un certo punto, ma esagerare sarebbe comunque un errore e non si può commettere questa leggerezza. Clicca qui per la classifica settimanale

ARIETE FASE MOLTO IMPORTANTE

Per l’Ariete è una fase molto importante, dato che ormai la primavera è entrata da sei giorni e questo spinge a vivere le realtà che circondano con nuova energia e forza. Si è dei soggetti che apprezzano molto quando si vivono delle situazioni stimolanti. Questo è un anno in cui ancora le situazioni lavorative sono limitate al tempo, anche se per il mese di aprile si prospettano nuove opportunità.

TORO FAVORITO DA VENERE

Il cielo favorisce il Toro dato che Venere illumina. Questo ovviamente non implica che le situazioni sentimentali si possono risolvere all’improvviso. La luce di Venere permette però di vivere le relazioni con una maggiore comunicazione e tranquillità. In questo periodo è importante quindi vivere tutte le esperienze possibili sia dal punto di vista umano che lavorativo, rafforzandole. Si deve stare solo attenti ad evitare le situazioni che possono generare conflitti.

GEMELLI GIORNATA PARTICOLARE

La giornata di domani è un po’ particolare per i Gemelli dato che prevede un cielo strano con una probabile sosta dal punto di vista delle attività lavorative. In questa settimana si dovrà fare un po’ di attenzione all’ambito sentimentale, cercando di vivere il presente e non guardare al passato. Inoltre bisogna evitare le situazioni che potrebbero generare incomprensioni con il partner e eventuali scontri.

CANCRO MOMENTO POSITIVO

Questo per il Cancro è un momento positivo per poter vivere nuove esperienze sentimentali. Il cielo infatti illumina e quindi in questi giorni è possibile che l’amore si affacci di nuovo nella propria vita. Per esempio potrebbe esserci una chiamata da qualcuno che in passato si è amato e con cui si è comunque rimasti amici. Oppure se si è chiusa una storia però è rimasta una situazione in bilico, forse in questo momento si potrà riviverla con un’intensità differente. Bisogna stare attenti alla forma fisica.

LEONE MOLTO PRESI DAL LAVORO

Il Leone è in una fase in cui si appare molto presi dalla propria situazione lavorativa e questo porta a dover fare delle scelte in maniera rapida. Aprile sarà un mese importante, dato che si potranno realizzare delle situazioni che porteranno al successo. L’unico problema rimane quello economico, dato che si hanno poche risorse per realizzare i propri progetti. In amore probabilmente potrebbe esserci un improvviso cambiamento e un giorno ci si ritroverà di nuovo pieni di amore nei riguardi di una persona.

VERGINE AL CENTRO DELLA PROPRIA VITA SENTIMENTALE

Scegliere per la Vergine è un qualcosa che deve essere al centro della propria vita sentimentale. Si deve cercare di comprendere se una storia che sta vivendo deve continuare oppure no. È importante che questa decisione venga presa entro la fine del mese per evitare delle situazioni di disagio in futuro, soprattutto nei confronti di una persone che ha intenzione di programmare qualcosa.

BILANCIA REALTÀ DA VIVERE

La Bilancia deve cercare di vivere le realtà che circondano con una po’ più di tranquillità. Questo ovviamente non è molto semplice dato che si vivono delle situazioni difficili che determinano una certa ansia e che si vorrebbero cambiare. Per fare ciò si dovrebbe ogni giorno lottare al fine di superare queste problematiche. Ci si sente in un momento in cui si vive con degli alti e bassi. Ciò non dipende completamente da sé stessi, ma anche dalle situazioni circostanti. In questa realtà però non ci si deve però dimenticare dei sentimenti, dato che si prospettano delle situazioni che si possono definire in un certo senso interessanti.

SCORPIONE MANCA L’ENERGIA

Quello che manca allo Scorpione in questo momento e l’energia fisica. La settima infatti è stata complicata. Ma non ci si deve preoccupare perché anche se c’è molto da fare e anche tanta fatica le stelle appaiono positive al segno. Venere illumina e questo porterà a migliorare la parte centrale della settimana. Bisogna cercare di non essere troppo critici nei confronti delle persone che sono intorno. Se infatti si cerca di puntualizzare troppe cose rischiano poi di suscitare nervosismo.

SAGITTARIO IDEE E CREATIVITÀ

Il Sagittario ha tante idee e creatività, ma è importante cercare di realizzarle. Infatti si è in una fase in cui sembra che non ci sono grandi possibilità di percorrere la propria strada. I progetti dovranno essere realizzati con tranquillità. Bisogna evitare quindi di buttarsi a capofitto nelle situazioni che si stanno vivendo. Infatti da giovani questo comportamento potrebbe andare anche bene, ma quando si diventa più grandi potrebbe essere controproducente.

CAPRICORNO IN CRESCITA

Il mese di marzo per il Capricorno finalmente si prospetta con un certo miglioramento anche nell’ambito sentimentale. Se qualcuno rimanda una proposta senza dare una risposta questo potrebbe portare anche a prendere una decisione. In questo si vede la forza del segno. Si è capaci infatti di scegliere in maniera molto decisa se mantenere una relazione oppure no.

ACQUARIO MOMENTO IMPORTANTE

Questo è un momento è molto importante per il segno dell’Acquario, dato che si devono effettuare delle scelte fondamentali sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Chi sta vivendo una situazione difficile in amore, potrebbe anche valutare di cambiare completamente il rapporto, chiudendolo. Per coloro invece che vivono un amore molto intenso e felice possono vivere un amore importante. Il cambiamento fa parte della vita anche perché ora si sente l’influenza anche di Urano.

PESCI VENERE ILLUMINA

Venere illumina i Pesci e questo porta ad affrontare in maniera diversa le relazioni con la persona che si amano. C’è grande bisogno di affrontare insieme le varie situazioni. Bisogna mettere da parte il passato. Con la nuova energia che Venere concede, sarà possibile vivere delle sensazioni nuove e intense. C’è una grande voglia d’amore, ma c’è anche energia per coloro che vogliono effettuare delle scelte importanti. Il 2019 non è un anno ricco, ma un periodo di conservazione, con delle scelte molto importanti per la vita.



