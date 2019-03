Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 marzo 2019: Cancro, Toro, Pesci, Bilancia e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 27 MARZO 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha sottolineato segno per segno. L’Ariete si trova a dover fare tante cose con alcuni problemi non semplicissimi da risolvere. Nonostante ci si senta provati dal punto di vista fisico, c’è la forza per reagire e ritrovare la voglia di combattere. Per il Toro invece è un momento interessante e che può regalare ottime risposte. I cambiamenti sono all’ordine del giorno e presto possono arrivare delle risposte. Alti e bassi per i Gemelli che si trovano a metà strada tra un grande successo e un pesante fallimento. Rimanere in equilibrio può essere importante e decisivo per superare questo periodo. Cancro alla ricerca del meglio che può arrivare soprattutto dal punto di vista professionale dopo una lotta davvero lunga e complessa. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE TANTE COSE DA FARE

L’Ariete in questi tre giorni nella parte centrale della settimana deve fare tante cose. Questo non è un problema, lo è però per il fisico che si sente ultimamente provato. I punti deboli sono la testa e il collo. Anche la voglia di vincere torna con una competizione che porta un certo stress ma che entro aprile potrà essere vinta.

TORO MOMENTO INTERESSANTE

Il Toro vive un momento interessante, un mercoledì che porta buone emozioni ma giovedì ci sarà un calo. Qualsiasi cosa viene in mente di fare potete farlo. Da marzo è iniziato un nuovo transito di Urano. I cambiamenti sono all’ordine del giorno, possono nascere per motivi di tipo personale, lavorativo o fisico. È come se si foste costretti a intraprendere delle strade nuove. Qualcuno si muove anche per la sua buona volontà. Questo mercoledì si ha davvero molta carica ma bisogna cercare di organizzarsi al meglio e questa sera non si devono fare le ore piccole.

GEMELLI ALTI E BASSI

I Gemelli hanno una settimana tra alti e bassi, oggi c’è buona energia ma poi è necessario stare attenti nel fine settimana. L’amore è particolare in questi giorni, ritorna ad essere uno scoglio da superare ma tutto dipende dalla singola relazione. Chi ha un piccolo problema ce la farà e chi delle emozioni troppo contrastanti e le deve superare è arrabbiato. Si sono spesi troppi soldi? Giove dissonante allora dice di fare attenzione. Inutile fare una questione legale se non si è certi di essere vincenti.

CANCRO ALLA RICERCA DEL MEGLIO

Il Cancro si sta adoperando al massimo per ottenere il meglio, ma dal punto di vista lavorativo ci sono tensioni e opposizioni. In effetti l’opposizione di Saturno è il tema dominante. I nuovi lavori sono poi importanti ma si fa molta fatica. Forse si è iniziato da poco e adesso si deve fare la gavetta o si è dubbiosi. Ci sono problematiche in ballo e cercate di vivere al meglio l’amore perché Venere è favolosa.

LEONE MAGNIANIMO

Il Leone si sente più magnanimo del solito in questi giorni, quindi se avete dei progetti in ballo aprile sarà un buon mese. Pazienza e prudenza. Il prossimo fine settimana sarà agitato ma comunque vincente. È un momento di grande energia che riguarda anche le storie d’amore.

VERGINE FASE PARTICOLARE

La Vergine sta vivendo una fase particolare perché è molto critica, a torto o a ragione. Non va bene quasi nulla. Bisogna stare attenti se si ha a che fare con Sagittario oppure Pesci o Leone, perché ogni tanto si vive una certa conflittualità proprio con questi segni. I discorsi lasciati in sospeso vanno chiariti.

BILANCIA GRANDI RESPONSABILITÀ

La Bilancia che riceve un incarico o qualcosa di importante da fare ha privilegi ma se tutto questo comporta stress e per giunta molte insicurezze allora, non risulta affatto un privilegio. Con Saturno dissonante le cose che arrivano in effetti non sono proprio privilegi. Sono incarichi pesanti, problemi da risolvere, conviene farlo? Dipende anche dai soldi. L’amore in questo momento risponde solo metà.

SCORPIONE MOMENTO PARTICOLARE

Lo Scorpione ha questo mercoledì particolare che richiede un recupero di forma fisica. La buona notizia è arrivata martedì e Venere ha iniziato un transito molto importante. Questa parte centrale della settimana è utile, solo sabato e domenica ci sarà un leggero calo. Che il segno sia pensieroso è normale, bisogna cercare di esserlo in positivo e lanciare buoni progetti per il futuro.

SAGITTARIO GRANDI AMORI E PASSIONI

Il Sagittario non ha un periodo di grandi amori e passioni, chi ha una storia da tempo può mantenerla o meno. Attenzione alle parole perché ci si potrebbe mettere nei guai se dire qualcosa di troppo oppure è questo il periodo delle grandi rivelazioni. Giove porta rivelazioni.

CAPRICORNO GIORNATA PARTICOLARE

Il Capricorno ha una giornata particolare. In questo momento dovete risolvere sia i propri problemi che quegli degli altri. Possono esserci cambiamenti che non sono ancora definiti e non sottovalutate l’amore che parte e rinasce in questo periodo.

ACQUARIO IN CERCA DI TRANQUILLITÀ

L’Acquario deve cercare di stare tranquillo, è un momento di tanta fatica e con poche soluzione. Il giudizio per il segno è favorevole perché veramente c’è una grande emozione che si può vivere. Da qualche giorno non si gioca più a fare le primule rosse. Forse c’è voglia anche di conferme.

PESCI SETTIMANA IMPORTANTE

I Pesci hanno una parte centrale importante della settimana. Tra mercoledì e venerdì non diciamo che ci sono soluzioni per questioni legali e personali, ma c’è voglia di amare e quando una persona dei Pesci vuole innamorarsi e fare qualcosa per rinverdire i sentimenti significa che sta meglio e si sente forte e innamorata. Giove dissonante funziona da piccolo problema, se ci si aspetta un aumento magari non arriva. In questo periodo sono più le spese che le entrate e ora si deve cercare di barcamenarsi. L’amore può salvare, ma chi è solo o ha rinunciato a un amore deve guardare con ottimismo al futuro. Quando c’è un buon oroscopo ci si deve muovere.



