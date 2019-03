Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 28 marzo 2019: Toro top, Ariete flop

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 28 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, 28 marzo 2019, con la solita rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete deve vivere due giorni di grande attenzione, cercando di vivere le cose con il giusto equilibrio. I Gemelli hanno un carattere molto forte e la voglia di reagire di fronte a un momento non troppo facile da gestire. Per il Cancro il giovedì non sarà tranquillo. Forse è il caso di gestire le cose con maggiore attenzione, evitando problemi che possono creare delle difficoltà anche in futuro. Il Leone è in un momento esplosivo che può portare a dei risultati, grazie alla forza e alla determinazione per cercare di dare sempre il massimo. Attenzione però ad esagerare e a correre troppo. L’Acquario è in cerca di tranquillità anche se non è sempre facile trovarla e magari servirà trovare tempo per raggiungerla. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE DUE GIORNI DI ATTENZIONE

Giovedì e venerdì saranno due giorni in cui sarà molto importante per il segno dell’Ariete fare attenzione a quello che si esprime. Infatti potrebbero esserci dei contrasti verbali con le persone che si hanno intorno, dato che quando esprimi le proprie idee lo si fa senza tenersi nulla dentro. Dato che il fine settimana si prospetta in una luce migliore rispetto a questi due giorni, forse è meglio avere un po’ di pazienza. Le stelle illuminano per poter affrontare dei nuovi progetti anche se rimangono sempre delle attività part-time.

TORO GIORNATA MOLTO POSITIVA

Il Toro ha una giornata che sarà molto positiva però l’unica cosa a cui si dovrà stare attento è quello che riguarda il suo stato fisico. Infatti in questo momento l’unica cosa che manca è l’energia fisica. I grandi cambiamenti e le trasformazioni sono al centro della realtà in questi giorni e spingono a trasformare le proprie abitudini. Sabato e domenica saranno due giornate in cui si potrà vivere qualcosa in più dal punto di vista sentimentale, dato che potrà esserci un ritorno di un amore passato.

GEMELLI CARATTERE MOLTO FORTE

Il Gemelli ha un carattere molto forte, però alla fine se si hanno troppi pensieri e problemi in mente non si riesce poi a trovare sempre una soluzione. Sabato e domenica sono due giornate favorevoli per l’aspetto lavorativo. In questi giorni si deve cercare di affrontare una serie di discussioni con il partner in modo da evitare polemiche per il futuro.

CANCRO, GIOVEDÌ NON TRANQUILLO

Per il Cancro il giovedì non si prospetta tranquillo. La vita negli ultimi tempi non è più tranquilla come forse si vorrebbe. Ciò è dovuto forse al fatto che si stanno vivendo una serie di impegni in più. Saturno continua ad essere opposto e quindi questo rende ogni cosa difficile e più complessa, anche se alla fine si riescono a raggiungere gli obiettivi. Il consiglio è quello di resistere all’impulso di distruggere qualunque cosa c’è intorno. Soprattutto in amore, Venere illumina e questo potrebbe portare anche a vivere una storia d’amore importante. Non ci si deve chiudere in casa.

LEONE ESPLOSIVO

Il mese di aprile per il Leone si prospetta diverso e per certi aspetti molto esplosivo sia se si intende vivere un sentimento che se invece si deve affrontare un progetto lavorativo. In questi giorni bisogna cercare di pensare un po’ di più all’amore. Il fine settimana potrà forse essere importante per qualche incontro che però sarà un po’ turbolento. Se si è chiusa una storia in passato, ora è il momento di pensare al futuro e di non guardare indietro.

VERGINE GRANDE FORZA

La giornata di oggi per la Vergine sarà un momento in cui si potrà sentire una grande forza soprattutto nelle giornate di venerdì e domenica. Però è importante fare attenzione se si è vissuto un momento di difficoltà dal punto di vista sentimentale. Negli ultimi giorni infatti si vivono le realtà con un po’ di fatica e che porta anche a dimenticarsi di qualcosa. Per il segno questo non è positivo dato che si è sempre molto precisi in ogni cosa che si fa e porta una certo stato di insofferenza. Se quindi si decide di essere più selettivo con le persone intorno, in questo momento è una cosa normale.

BILANCIA TRANQUILLO

L’oroscopo di questi giorni è per la Bilancia molto tranquilla, senza nessuna novità. Nel fine settimana le cose potrebbero cambiare. Il segno è fatto da persone speciali che apprezzano molto il rispetto, però spesso questa realtà è molto difficile da vivere e da mantenere. Quello che non si ama è la tensione che si può creare con quelle persone che non rispettano il modo di essere. Il consiglio quindi è quello di essere molto prudente nelle relazioni e anche sulle persone che condividono con loro un attività lavorativa.

SCORPIONE ECCO URANO

Urano è presente nella vita dello Scorpione e porta a non essere più diplomatici. Ma l’influenza di questo pianeta permette anche di poter creare un taglio definitivo con quelle che sono le realtà del passato. Quindi si può scegliere di chiudere una relazione che non ha più un peso. Non si deve rimanere però fossilizzati nel passato. Spesso infatti si è molto possessivi anche nei confronti di ciò che hai perso, non riuscendo in questo modo a guadare al futuro.

SAGITTARIO SITUAZIONI DA EVITARE

Il Sagittario cerca di evitare le situazioni che possono portare a delle preoccupazioni. Si deve poter accettare che le occasioni prima faranno parte della vita. Sabato e domenica sono delle giornate che si possono considerare con un aspetto più positivo anche se la settimana non ha portato delle grandi novità. Quest’anno comunque è positivo, dato che nel caso in cui una realtà si chiude, ci sarà la possibilità di vivere comunque nuove esperienze.

CAPRICORNO MOLTO FORTE

Il Capricorno è in un momento in cui si sente molto forte e sicuro delle sue scelte soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per il segno le relazioni sono importanti e questo implica che in questi giorni forse si potrà prospettare di mettere in cantiere dei progetti per il futuro più seri.

ACQUARIO IN CERCA DI TRANQUILLITÀ

L’Acquario deve cercare di trovare un po’ di tranquillità, soprattutto in questo momento in cui si sente di voler cambiare tutto. Ad incentivare questa situazione vi è anche il fatto che si stanno affrontando troppe spese e che non si hanno i risultati che ti aspetti dal lavoro e dall’impegno che si mette nelle cose.

PESCI IN DIFFICOLTÀ

In questi giorni forse i Pesci si sentono molte volte in difficoltà nei confronti degli altri soprattutto se immagini che le persone intorno hanno una visione sbagliata di quello che si è. Marte, Urano e Venere sono favorevoli e questo ti dà molta energia in particolar modo nel vivere la vita sentimentale alla luce del sole.



