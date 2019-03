Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 marzo 2019, previsioni: Pesci, Leone, Toro e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 29 MARZO 2019

Torna l’oroscopo Paolo Fox anche per la giornata di oggi, 29 marzo 2019, sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato nella sua consueta rubrica Latte e Stelle segno per segno. L’Ariete vive un periodo di grande vitalità nel quale può sicuramente trovare la forza per reagire di fronte a situazioni avverse. Per il Toro questo è un weekend molto complesso, dove potrebbero accadere diverse situazioni di non facilissima gestione. I Gemelli devono fare molta attenzione, perché rischiano di lasciare sempre i problemi da parte e così di accumularli senza riuscire a trovare poi una via d’uscita. Il Cancro ha le stelle che premiano in questo momento. Forse è il caso di gestire tutto con grande attenzione, evitando di ritrovarsi a vivere le cose con un po’ di pressione rispetto a un passato che ha creato delle aspettative un po’ troppo alte. Forse è il caso di rimanere tranquilli, cercando di vivere tutto con maggiore calma. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE GRANDE VITALITÀ

L’Ariete ha sempre vitalità e un segno come questo non può essere secondo proprio a nessuno, Marte governa il segno ed è il simbolo della battaglia e infatti si vuole sempre combattere. Nell’ambito del lavoro se propongono una soluzione semplice oppure una più complessa si sceglie sempre la seconda opzione. In amore se qualcuno si butta ai piedi ci si chiede sempre che cosa voglia e se c’è invece una persona che si deve inseguire si prosegue a farlo anche per anni. Da stasera bisogna curare di più l’aspetto fisico, momenti di grande forza e i prossimi 2 mesi sono utili anche per chi vuole riscattarsi in amore

TORO WEEKEND DI TENSIONE

Il Toro ha una buona vitalità anche se sarebbe meglio parlare oggi perché sia il sabato che la domenica sono giornate che fanno tornare in mente la tensione. Ogni tanto ci si inalbera ma c’è ragione perché Urano nel segno ora porta un cambiamento di vita o sta per portarlo, può essere spesso portato da fatti esterni e non da decisioni consapevoli e in casi eccezionali dall’ineluttabile volontà del fato. Non c’è più Venere contraria e ora si può mettere una pietra sopra il passato.

GEMELLI I PROBLEMI SI ACCUMULANO

I Gemelli non amano affrontare situazioni gravose, quando c’è un problema si distraggono e rimandano i discorsi, poi si accumula tutto, ci sono anche troppe incomprensioni. Sul piano delle questioni legali meglio essere prudenti. Sul piano sentimentale invece bisogna capire con chi si ha a che fare, questo è un momento di grandi chiarimenti. Qualcuno ce l’ha con i nati sotto questo segno, forse un capo.

CANCRO LE STELLE PREMIANO

Il Cancro ha stelle della settimana che premiano tutti i nati che vogliono trovare di nuovo l’amore o rispolverare un sentimento legato al passato. Venere si trova in transito favorevole, molto intriganti e intrigati sono i nati di fine giugno in amore. Una famiglia di riferimento o qualcuno che protegga serve sempre. Gli uomini si distaccano difficilmente dalla madre, attenzione per chi sta con un uomo del Cancro: non si deve entrare in competizione con la figura materna. Le donne vogliono essere coccolate in questo periodo.

LEONE GIOVE FAVOREVOLE

Il Leone con Giove favorevole può contare su qualche buona occasione, peccato che alcune idee che sono anche importanti non possono essere realizzate ora in quanto mancano i soldi. Si esce da un 2018 povero, il 2019 ha portato dei soldi in più però ora ci sono molte preoccupazione. Bisogna ricordare di essere umili perché a volte il segno del Leone si fa grande poi però se c’è un problema si rischia di fare brutta figura. Questo è un anno che dà molta importanza alle proprie azioni. Ci sarà un aprile molto interessante però bisogna aspettare sempre che siano gli altri a dire che si è bravi.

VERGINE VOGLIA DI DISCUTERE

La Vergine in questo settimana ha maggiore voglia di discutere e di ritirarsi un po’ nelle proprie stanze. Si è molto riservati ma non tutti possono beneficiare di una simile riservatezza, a volte è difficile non mandare a quel paese le persone e a volte a livello contrattuale le persone che si occupano di pubbliche relazioni ora hanno notato che ci sono stati problemi nel rinnovo di un accordo, ora ci vuole molta pazienza. I progetti bloccati ripartiranno.

BILANCIA PREOCCUPATA

La Bilancia da qualche settimana si sente preoccupata e sotto assedio, saranno giornate migliori ma qualche piccola tensione con Capricorno e Cancro potrebbe nascere. Non bisogna assolutamente isolarsi.

SCORPIONE PASSATO DA DIMENTICARE

Lo Scorpione deve cercare di dimenticare un passato sempre presente nella sua vita. Questo va detto soprattutto a chi si è separato, si è decisamente possessivi ma non si può tenere fermo un ricordo, soprattutto quando la persona non c’è più perché i ricordi vanno abbinati a persone tangibili e concrete. Se si hanno persone a cui si tiene si potranno fare grandi progetti per il futuro.

SAGITTARIO MOMENTO DI ANALISI

Il Sagittario vive un momento di azione e ora deve solamente capire quali sono le cose che può e non può fare. Quelli preparati vincono e gli altri rimangono un po’ delusi. L’occasione c’è e chi è a caccia di una occasione può averla visto che Giove starà nel segno a lungo e potrà dare un percorso più facile. L’amore è da rivedere e attenti se ci sono pi storie in bilico.

CAPRICORNO FORTUNATO NEL WEEKEND

Il Capricorno è più fortunato questo weekend, tutti i Capricorno ora vorrebbero vedere chiaro nella propria vita e fare proposte di rilievo. Con una situazione astrologica di riferimento resta decisivo il momento per fare scelte entro l’estate. Occasioni importanti per chi deve organizzare un evento.

ACQUARIO MENO POLEMICHE

L’Acquario in questo momento deve essere meno polemico, è nel proprio DNA il sentirsi contro tutti come se ci fosse un potere da combattere. Ora è probabile che si debba combattere contro sé stessi. La vita è cambiata per chi da poco ha avuto un figlio o ha iniziato un nuovo progetto.

PESCI DIFFICOLTÀ A SUPERARE I PROBLEMI

I Pesci a volte non riescono a superare un problema, però una volta che viene risolto il problema non si deve stare a rimuginare. I nati sotto questo segno che ancora rimuginano rispetto a una storia passata sbagliano perché si rovinano la vita. Questo è un bell’oroscopo per chi vuole fare delle conoscenze e con Venere nel segno il fascino non si discute. Ci sono stati momenti a gennaio e febbraio nei quali ci si è sentiti isolati, nella coppia c’erano problemi di comunicazione ma con un po’ di buona volontà si può recuperare. Qualcuno vuole cambiare sia il gruppo che il lavoro ma attenzione che questo non comporti dispute legale, meglio controllare sempre carte e documenti.



