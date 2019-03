Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni weekend e di oggi 30 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 30 MARZO 2019

L'oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, sabato 30 marzo 2019

ARIETE, GRANDE ENTUSIASMO

L’Ariete sabato e domenica ha giornate in cui si può parlare con più entusiasmo e questo entusiasmo inizia a contagiare anche le persone che stanno attorno ai nati Ariete. La situazione più florida si avrà dopo il 20 aprile, però a distanza di settimane è possibile fare una progetto e forse anche voi avete ricevuto nuove proposte. Nella vita di questo segno zodiacale ci sono sempre situazioni molto particolari perché voi siete il segno delle grandi conquiste. Meglio ritrovare un po’ di equilibrio anche in amore e se siete ricambiati tutto va bene altrimenti è meglio cambiare altrimenti meglio delle scelte che se non è possibile portare in avanti è meglio declinare.

TORO, PERIODO PESANTE

Il Toro sarà d’accordo nel dire che il periodo più pesante è capitato negli ultimi tempi perché c’è stato un problema. Molti segni zodiacali si bloccano quando si trovano di fronte a un problema e vanno in depressione. Il Toro no, pensate in ogni caso a quello che è rimasto e ripartite non a quello che è perso e ora non si può più recuperare. Sulla base di quello che è rimasto dovete ripartire da zero. C’è da discutere per ritrovare un ruolo, oggi e domani però è sbagliato innervosirsi.

GEMELLI, VOGLIA DI VIAGGIARE E DISTRARSI

I Gemelli dovrebbero viaggiare, distrarsi e chiedere se, in amore, c’è qualcosa che non va. Le relazioni iniziano a perdere quota quando manca la curiosità in quanto il Gemelli deve essere sempre curioso. Come si fa a essere curiosi dopo 10 o 15 anni di frequentazione? Può accadere perché se si frequentano persone entusiaste e creative che hanno sempre un’idea in mente la noia non alberga in ogni caso nella vita di coppia. Solo le relazioni che hanno vissuto disagi a causa di questo devono stare attenti.

CANCRO, AMORE DA VIVERE

Il Cancro ora deve cercare di vivere l’amore in modo più pieno rispetto al vostro passato. Si è specialisti nei sensi di colpa, spesso li si vive e spesso si cede e se un legame sentimentale è finito non bisogna piangere sul latte versato. Ora è tempo di ritrovare gli amici perduti e le cose belle. Si possono spendere soldi per sentirsi più belli, rimane sempre un Saturno che rappresenta la stanchezza nel fare le cose più che un blocco inesorabile. Qualcuno sta aspettando la fine di maggio per iniziare un nuovo lavoro. Anche chi all’interno della stessa azienda ha cambiato ruolo deve fare gavetta.

LEONE, FORTE TENSIONE

Il Leone sabato e domenica ha giornate di forte tensione, c’è forte conflittualità e qui bisogna come stanno le cose perché si hanno esigenze precise ma si deve evitare di sfogare la propria rabbia in un eccesso di agitazione. Già da qualche giorno il segno sembra furibondo se non si fanno le cose che si dicono o se qualcuno si oppone ai propri desideri. Per fortuna ci si avvicina ad un aprile con ottime situazioni.

VERGINE, BISOGNO DI COERENZA

La Vergine deve essere più coerente e in amore se avete deciso che le persone non sono dalla vostra parte non dovete cercare di accudirla. Se si pensa che nei propri confronti si sia comportata male si deve dirlo. C’è chi può approfittarsi di questo stato d’animo che per evitare crisi cerca la mediazione. A fronte di grandi risorse e grandi momenti di disponibilità del passato non si è registrato un buon riscontro. Attenzione perché le coppie che tra fine marzo ed inizio aprile hanno qualche contenzioso aperto potrebbero diventare nervose.

BILANCIA, IN CERCA DI RELAX

La Bilancia viste le preoccupazioni degli ultimi tempi deve trovare attimi per un buon relax. 48 ore importanti per l’amore, le relazioni sociali e gli incontri. Più incarichi arrivano più cresce l’ansia e più premi arrivano e più si ha paura della perdita dello status. La Bilancia è sempre poco quieta, quando non ha le cose è in ansia e quando le ha sente costante paura di perderle. Proteggete un pochino le vostre proprietà, l’amore è sereno se non fin troppo tranquillo. Chi ha in mente due storie deve fare pace con il cervello.

SCORPIONE STANCO

Lo Scorpione sabato e domenica si sente più stanco, poi c’è questo logorio da un lato psicologico e mentale che arriva anche perché si pensa a questioni che sono legate al passato. Questo è un grande problema, soprattutto dopo una separazione, perdere tempo con qualcuno che non è più disponibile ma in qualche modo si vorrebbe controllare. Per oggi e domani meglio abbandonare ogni tipo di polemica. Un po’ di cautela con la forma fisica.

SAGITTARIO, ATTENZIONE A USCIRE DAL SEMINATO

Il Sagittario ama fare cose che escono dal seminato, mettersi in gioco in settori diversi. Qualcuno direbbe che si è persona eclettica e quando non c’è una possibilità di fare tanto e la creatività è bloccata ci si blocca e si inizia anche a stare male. Si tratta di una stanchezza psicologia più che fisica e mancano gli stimoli che bisogna cercare di trovare.

CAPRICORNO, ATTENZIONE A NON PERDERE L’AMORE

Il Capricorno se resta molto puntato su questioni di lavoro e denaro è probabile che perda di vista l’amore, che è molto importante. Grandi progetti per l’estate per le coppie, alcuni decidono di ufficializzare una storia. Questo è il momento del dentro o fuori definitivo. Se una storia vale continua e se non vale finisce. Meglio così perché vanno portate avanti solo le cose che valgono.

ACQUARIO, TRASFORMAZIONI GRAZIE A URANO

L’Acquario qualche tempo ha sentito molto parlare di Urano, il pianete che è il responsabile delle trasformazioni e invita a fare nuove scelte. Per il segno è meglio evitare di fare sempre le solite cose, c’è sempre elettricità nell’aria e già ora si può pensare a un nuovo accordo o progetto. Con il Toro o il Capricorno ci sono momenti di agitazione.

PESCI OTTIMO OROSCOPO

I Pesci hanno un ottimo oroscopo e possono valutare progetti per lo sviluppo professionale e possono pensare all’amore con Venere, Marte e Mercurio che sono in ottimo aspetto. Questa è la forza di chi ha voglia di amare e chiudere con un passato che non esiste. Un po’ di attenzione con questioni contrattuali ovvero legali.



