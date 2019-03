Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 31 marzo-5 aprile/ Acquario pensa all’amore

Classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox e previsioni 31 Marzo-5 Aprile 2019

Oroscopo e Paolo Fox di nuovo insieme per raccontarci le novità sulle previsioni ed i cambiamenti delle stelle. Oltre naturalmente alla storica classifica dell’astrologo. Grazie alla sezione dedicata agli appassionati su DiPiù TV, scopriamo che il Toro è fra i segni che hanno conquistato cinque stelline. L’amore forse non va alla grande per i single, che non sono disposti a giochi mentali e puntano a una relazione più interessante. Presto recupero. Anche le coppie sono in crisi a causa di alcune discussioni, dovute magari al passato, alla casa oppure i figli. Nel lavoro invece si potrà contare su un periodo di riflessione per poter programmare al meglio le prossime settimane. Buone notizie in arrivo entro maggio. Ottime le emozioni per lo Scorpione, che potrà parlare d’amore con una persona ipnotica. Meglio però lasciare da parte il passato. In coppia si discute per motivi di soldi, ma si potrà recuperare grazie ad una soluzione che annullerà il passato. Cielo interessante per chi desidera avere un figlio. Bene il lavoro, dove l’intuito sarà un alleato. A freno l’entusiasmo, anche se le buone notizie non mancheranno. I Pesci possono contare su un futuro anche per le storie d’amore nate da poco tempo. Mercurio e Venere nel segno con aspetto interessante con la Luna regala la possibilità di curare le ferite. Stelle interessanti per chi vuole un figlio e più energia per le coppie stabili. Anche nel lavoro le cose vanno bene dopo un gennaio discutibile. Attenzione solo alle situazioni legali.

Giorni difficili per il Capricorno

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano anche questa settimana per rivelarci la classifica, grazie a DiPiù TV. Quattro stelline al Cancro, anche se i single dovranno vivere una piccola crisi in amore. Forse dipende dalla scelta del partner. Le coppie devono puntare alla leggerezza per combattere un eccesso di sensibilità. Cambiamenti previsti per il lavoro, con buoni contatti attorno a martedì. I single del Leone potranno contare sulla nuova posizione di Venere per ottenere un maggior fascino. I single potrebbero fare un incontro speciale. In coppia va messo da parte invece quel senso di superiorità che porta ad allontanarsi. Fine settimana energico e grandi sviluppi per tutto ciò che nasce in questo periodo. Giovani avvantaggiati nel lavoro e chi vuole avviare un nuovo progetto, in previsione della seconda parte di aprile dove le stelle saranno più fortunate. I cuori solitari della Bilancia vivono una relazione interessante, ma niente di eterno. Le coppie storiche dovrebbero cercare un equilibrio entro metà mese, altrimenti si trascineranno i vecchi problemi. Chi convive oppure è sposato è alla ricerca di conferme. Nel lavoro, chi lavora in modo autonomo potrebbe cercare nuovi lavori. Le risposte potrebbero tardare ad arrivare, cautela con le spese. Sono giorni difficili per il Capricorno, anche se Mercurio in ottimo aspetto e Venere in ottima posizione aiutano a parlare d’amore. Forse manca solo la disponibilità dei nati del segno. Piccoli fastidi per le coppie, ma tutto si può risolvere. Chi mette in dubbio un amore andrà incontro ad una verifica nelle prossime due settimane. Voglia di mettersi in gioco nel lavoro, dove i nati del segno si ritrovano finalmente registi. Positivi i primi giorni del mese.

Sottotono il Sagittario

Quali sono le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo per tutti i segni in posizione centrale nella sua classifica? Su DiPiù TV scopriamo che l’Ariete ha guadagnato tre stelline: in amore c’è qualche problema e forse qualcosa da chiarire. Si potrà fare nel fine settimana. La primavera aiuta invece le coppie, soprattutto per ritrovare le emozioni. Non mancano però i problemi, forse legati ai figli e ad una forte agitazione, che si potrebbe verificare giovedì. La stessa giornata deve essere affrontata con serenità per quanto riguarda il lavoro, dove i nati del segno si mostrano sicuri ed energici. Sottotono i single del Sagittario, a causa di un inizio di aprile che allontana. Buone le nuove conoscenze, anche se manca un po’ di fiducia. Le coppie devono chiarire tutto ciò che non va: è il momento giusto. Meglio tenersi alla larga dalle discussioni nella giornata di martedì, quando si potrebbe discutere per figli o soldi. Nel lavoro ci saranno delle proposte, anche se alcune non saranno valide. Cautela a causa di possibili tranelli mascherati da buon affare. Se c’è in ballo una risposta da dare, è meglio attendere due settimane. L’Acquario pensa all’amore, ma c’è anche la paura di un legame. Senza considerare i tanti impegni nel lavoro, che tolgono spazio ai sentimenti. Una crisi che vivono anche le coppie, forse per la scelta di una mansione. Meglio mantenere la calma per non discutere troppo. Cielo grigio anche per la professione, a causa di un calo di energia che non permette di concentrarsi.

Stelle incerte per la Vergine

Ultima posizione della classifica di Paolo Fox, che anche oggi ci ha regalato le sue previsioni su DiPiù TV. Tre stelline per il Gemelli, arrabbiati per via dell’assenza di certezze. Il consiglio dell’astrologo è di procedere con razionalità ed evitare degli scontri nei primi giorni del mese. Le coppie litigano forse anche per malintesi che andrebbero chiariti subito. Procede con lentezza invece il lavoro per le prime settimane di aprile, mentre recupero nella seconda metà del mese. Infine la Vergine, con stelle incerte per quanto riguarda l’amore. Il consiglio è di rimandare di due settimane per farsi avanti con la persona che piace. Potresti pensare che qualcuno ti ha preso in giro. Le coppie vivono un momento di crisi a causa dei litigi oppure della distanza del partner. Hai tanto amore da dare, ma i sentimenti sono difficili da gestire in questo momento. Risposte in standby nel lavoro: si possono fare delle richieste, ma non ci sarà un riscontro immediato.



