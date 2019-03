Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 marzo 2019: Ariete stelle interessanti

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 4 MARZO 2019

Come ogni giorno torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per oggi, 4 marzo 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete ha stelle decisamente interessanti, ora si può davvero recuperare e raggiungere dei livelli importanti. Il Toro anche vive un momento favorevole con la giornata che dovrebbe migliorare nel pomeriggio. I Gemelli sono stressati e non riescono a fare quello che vogliono, ma si lavora per trovare la forza di raggiungere risultati. Il Leone si sente in un momento particolare e decisivo. Il Cancro invece è in affanno, in difficoltà sotto diversi punti di vista. L’Acquario ha una Luna importante. Il Capricorno si trova a vivere una settimana molto intensa e positiva. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ARIETE STELLE INTERESSANTI

L’Ariete ha stelle interessanti ora che può recuperare soprattutto a livello di relazioni sentimentali se un discorso d’amore si è interrotto. Si potrebbe persino ripensarci ma solitamente quando si dice basta non si torna sui propri passi. Si deve comunque distinguere perché l’atteggiamento della donna è diverso. Una donna Ariete innamorata di un uomo potrebbe anche attendere dei mesi perché la relazione migliori. Invece, un uomo Ariete quando una storia non va può cambiare subito rotta. Arriva qualcosa in più da un punto di vista professionale.

TORO SITUAZIONE FAVOREVOLE

Il Toro parte bene e la situazione astrologica migliora nel pomeriggio, ma la mattinata rimane sottotono ma solo per colpa di una Luna dissonante. È una settimana decisiva perché Urano mercoledì entra nel segno. Questo va a modificare progetti e speranze che riguardano la vita lavorativa dove i più spericolati potrebbero anche pensare a un cambiamento. Se l’anno scorso si è ceduto qualcosa e ora si trova in una situazione del tutto nuova piano piano si inizia a notare che ci sono cose che si muovono a proprio favore. A fronte di tanta energia e voglia di fare per il lavoro non c’è grande forza in amore. C’è chi cerca di evitare conflitti oppure chi è stanco di situazioni che tornano a riproporsi da tanto senza cambiare.

GEMELLI STRESSATI

I Gemelli sono in una situazione stressata, forse si vogliono riparare i danni che sono stati causati da una condizione generale riguardo amore o lavoro. Quanti sanno cosa andranno a fare da giugno in poi? E quanti, invece, sono in pensiero per una questione legale o finanziaria non andata bene. Chi ha una causa in corso è sotto pressione e in questi giorni è difficile che si possano avere risposte nette. Si media oppure si rimandano alcune scelte alla fine dell’anno. Un cambiamento potrebbe essere fonte di agitazione interiore.

CANCRO SITUAZIONE COMPLICATA

Il Cancro vive una situazione complicata, soprattutto chi ha un nuova attività emergente e chi comanda ed è a capo di una ditta. Bisogna trovare dei nuovi amici e delle nuove collaborazioni e porre dei paletti se qualcuno si è allargato fin troppo. Il problema è che Saturno in opposizione crea fatica in più. I conflitti possono nascere con soci e collaboratori e non sono da trasferire in amore.

LEONE STELLE PARTICOLARI

Il Leone ha stelle particolari, trovano sempre momenti vincenti anche se ogni tanto si è stanchi e si vorrebbe mandare tutti a quel paese. La verità è che un Leone è vincente quando ha bravi aiutanti. Si può essere considerati come generali in battaglia, c’è bisogno di un esercito fedele. Ma quanti sono fedeli? Si hanno grandi idee ma pochi lo sono realmente. Oggi la Luna opposta rivela il desiderio di mollare tutto ma è meglio andare avanti. Bisogna cercare di recuperare la forma fisica che attorno a venerdì della settimana scorsa è andata in calo.

VERGINE OFFUSCATO

La Vergine questo lunedì ha stelle offuscate, la settimana a causa di una certa combinazione di pianeti risulta molto più complessa. Anche chi ha vinto una sfida si sta chiedendo se questa possa portare o meno vantaggi. Ci si sente come chi ha vinto un premio ma non ha avuto nulla, c’è lo stato di disagio che riguarda la vita futura a fronte di una soddisfazione buona non c’è una buona ricompensa. L’amore naviga in modo agitato.

BILANCIA SETTIMANA INTERESSANTE

La Bilancia ha una settimana interessante e progettuale, il fatto che Urano da mercoledì non sia più contrario al segno è un elemento di forza in più. Si tratta di un elemento utile per poter dire che ci si sta liberando di un peso. Questo è il problema della Bilancia. Si è caricato sulle proprie spalle fin troppe responsabilità e a volte per fare di più rischiate di fare meno e peggio. C’è chi rimpiange le cose cambiate l’anno scorso ma non è colpa delle stelle. L’amore in questi giorni è premiato e ora se si deve iniziare un nuovo progetto o un nuovo programma bisogna cercare di avere idee giuste.

SCORPIONE IN CRESCITA

Lo Scorpione ha stelle molto interessanti con una settimana tranquilla che non permette di fare grandi cose in amore. Però per il lavoro chi si è stancato ora di fare cose che non ama più e desidera viaggiare avrà risorse. In questo periodo quelli che hanno un lavoro ripetitivo si aspettano che sia un evento epocale in grado di portare un cambiamento. Si ripongono le proprie speranze sul destino ma in realtà se c’è qualcosa che non va è meglio parlare. In amore ci vuole molta pazienza.

SAGITTARIO GIOVE NEL SEGNO

Il Sagittario con Giove nel segno ha molte iniziative in mente e queste sono le giornate più confuse. Le cose che si vogliono fare sono troppe ma prima o poi c’è la possibilità di fare la cosa giusta. Quando c’è un buon oroscopo possono anche chiamare per fare le cose che sono più importanti. In questi giorni si è forti e il segno lo sarà ancora di più. Poi la Venere favorevole promette l’amore.

CAPRICORNO SETTIMANA INTERESSANTE

Il Capricorno ha una settimana interessante con qualche perplessità presente sul lavoro. Nonostante il clima di sfiducia si riesce sempre a trovare la chiave di svolta che propone sempre più forte. Se si è stati in pena per una persona di casa piuttosto che cercare di risolvere un problema personale si è dovuto spendere tempo per aiutare persone bisognose di aiuto. Martedì e mercoledì sono giornate utili per i rapporti.

ACQUARIO LUNA NEL SEGNO

L’Acquario apre con la Luna nel segno che invita a vivere emozioni in grande stile. Venere favorevole è sempre molto amato e le amicizie ora possono tornare importanti. Bisogna farsi bene i conti perché molti vorrebbero cambiare e fare cose nuove ma non ci sono abbastanza soldi.

PESCI FERITE DA LENIRE

I Pesci stanno cercando di lenire le ferite di un inizio di anno pesante. Si parla però anche alle coppie che stanno sempre assieme perché non sempre quando c’è una crisi si vive una separazione. Le stelle sono più interessanti e intriganti e si possono studiare nuove strategie per vivere l’amore in modo diretto. Da un punto di vista professionale si stanno facendo molti passi in avanti.



