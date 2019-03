Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 5 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 5 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi martedì 5 marzo 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, tenendo la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete è alla ricerca di nuove esperienze. Il Toro non può più sbagliare. Gemelli bisogno di recupero. Cancro inizia settimana complicata. Leone Giove favorevole e buoni propositi per la giornata. Per la Vergine invece la lontananza rischia di essere un bel problema. La Bilancia si trova ad affrontare una settimana di rilievo. Lo Scorpione deve prendere una serie di decisioni. Il Sagittario è in difficoltà fisica. Il Capricorno si trova illuminato da un Urano molto positivo. L’Acquario ha bisogno di essere costruttivo, mentre i Pesci sono in difficoltà. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

ARIETE ALLA RICERCA DI NUOVE ESPERIENZE

L’Ariete sta cercando di vivere nuove esperienze positive. Quello di marzo è infatti un mese importante. Vi sono molti progetti e situazioni importanti. Alcune di queste potranno andare a buon fine. Forse non saranno obiettivi a lungo termine, ma comunque offriranno delle buone occasioni. Febbraio non è stato un mese positivo dal punto di vista sentimentale mentre invece il mese di marzo prevederà un miglioramento di tale situazione.

IL TORO NON PUÒ SBAGLIARE

Il Toro accumula sempre esperienze per cercare di non sbagliare. Rispetto agli altri due segni di terra si è delle persone che comunque amano e apprezzano la vita. In questo momento non vi sono delle buone prospettive dal punto di vista sentimentale. Non perché non vi sono delle situazioni positive ma perché i pensieri sono rivolti verso situazioni diverse e quindi c’è bisogno di un po’ di tempo per riadattarsi.

GEMELLI BISOGNO DI RECUPERO

I Gemelli hanno bisogno di recuperare un po’ di energia. Dopo un inizio di anno che è stato complicato, ora è il momento di poter migliorare la propria situazione. Anche dal punto di vista sentimentale le cose si prospettano in modo diverso. Spesso si è attratti dalle persone forti, però bisogna cercare che in famiglia ciò non determini una continua forma di competizione.

CANCRO INIZIO SETTIMANA COMPLICATO

Per il Cancro l’inizio della settimana appare molto difficile. Molti di voi si criticano perché pensano di aver commesso degli errori dal punto di vista sentimentale. Altri invece osservando gli altri non possono fare a meno di esprimere le proprie critiche. Si devono fare delle scelte dal punto di vista lavorativo. Bisogna considerare che non si possono realizzare tutti i propri obiettivi.

LEONE GIOVE FAVOREVOLE

Per il Leone Giove è favorevole e questo spinge a fare qualcosa di più nella propria vita. Però si continua a vivere alla giornata. Infatti vi è Urano che è in opposizione. In questo momento probabilmente qualcuno si arresterà forse per qualche problema fisico. Si sente infatti un po’ di energia che sta diminuendo. L’amore sarà in secondo piano.

VERGINE, LA LONTANANZA È UN PROBLEMA

Per la Vergine la lontananza è un problema. Il segno è indipendente ma ha bisogno di avere la persona vicino. Chi si deve spostare o per lavoro si dovrà allontanare avrà bisogno di parlare con il partner e di valutare se alcuni sentimenti si possono mettere da parte. In questo momento bisogna cercare di evitare le critiche nell’ambito sentimentale.

BILANCIA SETTIMANA DI RILIEVO

Per la Bilancia questa è una settimana di un certo rilievo. Qualcuno potrà affrontare una sfida e vincerla. Attenzione perché tutto ciò che si otterrà prevede comunque una certa fatica. L’ansia continua a far parte della propria vita soprattutto nel momento in cui ci si domanda se si riuscirà a raggiungere un obiettivo. Bisogna stare attenti alle persone che sono intorno. Qualcuno infatti si dimostra disponibile ma in realtà non è dalla parte del segno.

SCORPIONI DECISIONI DA PRENDERE

Lo Scorpione in questi giorni deve prendere delle decisioni di una certa importanza. Marte è opposto e Urano non è positivo. Probabilmente qualcosa dall’esterno potrebbe influenzare. Si sta quindi attendendo che sia lui ad intervenire nella vita per portare a dei cambiamenti. Bisogna cercare delle soluzioni per volere effettuare dei cambiamenti, però si è stufi di aspettare.

SAGITTARIO DIFFICOLTÀ FISICA

Il Sagittario state vivendo un momento di difficoltà fisica. Bisogna cercare di aspettare dato che dopo il 20 di marzo le prospettive saranno favorevoli. In questi giorni si potrà vivere i sentimenti in modo molto più intenso e con vitalità.

CAPRICORNO ILLUMINATO DA URANO

Il Capricorno è illuminato da Urano, Saturno anche e questo porta a un cambiamento molto importante nella vita. Forse si potrebbe anche avere un ruolo dietro le quinte che comunque sarà importante dato che ci si dirige ciò che può accadere.

ACQUARIO BISOGNO DI ESSERE COSTRUTTIVI

L’Acquario cerca di essere più costruttivi e concreti. In queste giornate è importante tenere sotto controllo i vari aspetti della propria vita ma non l’ambito sentimentale. In questi giorni vi potrà essere una nuova spinta verso l’amore.

PESCI GIOVE DISSONANTE

Per i Pesci Giove è dissonante, quindi se da un lato si possono rivedere buone prospettive nei mesi di marzo aprile, dall’altro vi possono essere alcuni dubbi che si devono affrontare. Bisogna cercare di risolvere un problema economico. Si deve essere però più positivi.



