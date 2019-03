Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 6 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, 6 marzo 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni della radio LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Per l’Ariete le stelle sono migliori, così come per il Sagittario che finalmente cresce. Il Toro sente un forte disagio in amore, mentre per i Gemelli proprio i sentimenti sono una magra consolazione. Per il Cancro Urano non è più concreto come qualcuno ha pensato in precedenza. Il Leone è pronto a vivere una nuova vita. La Vergine si trova la Luna opposta e tutte le difficoltà che ne derivano. Il primo in classifica di oggi però è la Bilancia.

ARIETE STELLE MIGLIORI

L’Ariete in questo mese appena iniziato ha stelle migliori, questo coinvolge sia la vita affettiva che quella lavorativa. Si sente che è arrivato il momento di rimettersi in gioco, probabilmente ci sarà un incontro o un’emozione importante già nel weekend. Il Sole sta per entrare nel segno e dal 20 sarà attivo. La primavera in anticipo porta fortuna.

TORO, AMORE FONTE DI DISAGIO

Il Toro in questo momento ha un amore che potrebbe essere fonte di disagio, specialmente per quelle coppie che hanno vissuto gravi crisi nel passato. Ma per il resto ciò che si sta vivendo è una situazione di attesa non negativa. Poi, in questo periodo, i nati sotto questo segno hanno molte risorse a livello planetario. Si sta pensando a un grande cambiamento che riguarda la propria vita. Prima di ogni cosa viene l’ambizione, la personalità e la ricostruzione delle situazioni importanti. Adesso è altrettanto importante conoscere persone perché le storie nate ora in modo superficiale potranno essere importanti verso la fine del mese.

GEMELLI, AMORE BELLA CONSOLAZIONE

I Gemelli si possono consolare con l’amore, la coppia o le relazioni. Se si guarda alla situazione lavorativa non solo c’è fatica ma è difficile che si possa fare come al solito e dire che ci si penserà domani. Questo mercoledì dà molte risposte e poi, soprattutto se qualcuno è stato dubbioso verso di voi, si può trovare una soluzione. Il lavoro è sotto pressione e le questioni d’amore sono in grande spolvero. In questo periodo si potranno fare incontri speciali.

CANCRO, URANO NON È PIÙ CONCRETO

Il Cancro con Urano non più contrario guarda al futuro con un sorriso. Questa però sarà una settimana tosta. Oggi non si è ai primi posti della classifica, lo si sa bene perché è dall’inizio della settimana che si sta lottando e cercando delle nuove strategia. Bisogna fare attenzione a colleghi che non sono colleghi e a persone che rappresentano l’amore ma sono distanti. Chi ha vissuto cambiamenti sentimentali non è affatto convinto di ciò che ha detto e fatto. C’è grande confusione dentro.

LEONE, PRONTO A UNA NUOVA VITA

Il Leone sta per iniziare una nuova vita e si ha la sensazione di dover tagliare tutti i rami secchi, un’indicazione importante per venerdì e sabato. L’amore è messo in secondo piano ma non perché manchi bensì a causa di una carenza fisica. C’è infatti chi è stato male e chi deve recuperare un malessere. C’è chi non ha la forza di amare. Le questioni di lavoro e i problemi di stress, inoltre, impongono una pausa.

VERGINE, LUNA OPPOSTA

La Vergine ha la Luna opposta ma non si tratta di un elemento di disturbo. In questo periodo infatti si ha una grande razionalità che vi porta avanti. C’è un po’ troppa ansia, oggi e domani prudenza nei rapporti con gli altri, perché ora si tende a vedere tutto in modo ostile.

BILANCIA, PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

La Bilancia è al primo posto della classifica, ci sono stati dei riscontri in questa settimana. Qualche Bilancia è stato chiamato a fare cose nuove e altri, invece, hanno avuto grandi responsabilità. Tutto quello che nasce quest’anno è molto pesante da sopportare. Le persone non cambiano improvvisamente carattere, ma rispetto al mese scorso per o sentimenti e i rapporti si possono trovare le nuove coordinate.

SCORPIONE, TEMPERAMENTO A RISCHIO

Lo Scorpione cerca di essere buono e carino con tutti ma quando è sollecitato troppo si rischia di far saltare la vostra temperanza. Questo mese di marzo è molto importante per creare i presupposti per i sentimenti. Se c’è una persona bella al proprio fianco non si deve rovinare tutto con cavilli inutili. Quelli che hanno cambiato un amore di recente potrebbero non esser convinti.

SAGITTARIO IN CRESCITA

Il Sagittario funziona meglio rispetto alle prime due giornate della settimana. In questi due giorni avete dovuto affrontare un ricordo, qualcuno ha dovuto prendere un giorno di permesso e riservare delle ore della giornata ai ricordi. Ora è opportuno cogliere al volo le occasioni e qualcuno ora ha davvero tante occasioni da sfruttare. Si deve tornare in scena, se si è abbandonato qualcosa l’anno scorso verrà restituito con gli interessi.

CAPRICORNO DI POCHE PAROLE

Il Capricorno è di poche parole e le storie nate a febbraio potranno continuare, avere più vigore. Solo venerdì e sabato potreste essere un po’ sotto pressione, rimandate tutto a domenica e i nuovi progetti saranno favoriti anche in amore.

ACQUARIO TROPPO CRITICO

L’Acquario è sempre troppo critico e quasi quasi se continua così c’è il rischio di annullare il transito della Venere che ora è un po’ bloccata. I cambiamenti non sono facile da gestire, un amore potrebbe essere controllato e proprio l’amore avrebbe bisogno di conforto. Avreste bisogno di una vacanza per staccare dalla quotidianità. La spinta che proprio oggi il cielo regala si deve sfruttare facendo cose nuove e mettendosi in gioco in altri settori.

PESCI LUNA NEL SEGNO

I Pesci mercoledì e giovedì hanno la Luna nel segno e recuperano.

C’è anche una buona notizia con Urano che inizia un transito importante anche per i sentimenti. Forse il partner è sembrato lontano anche se si convive, c’è un problema di comunicazione ma tutte le risorse sono concentrate sulle persone che si amano e non su ipotesi sentimentali campate in aria. Ora c’è la necessità di avere conferme e i prossimi due mesi saranno effervescenti.



