Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 8 marzo 2019: Ariete ottima Luna

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 8 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2019, con la solita rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere le parole sull’emittente radiofonica del noto astrologo segno per segno. I nati sotto l’Ariete hanno una buona Luna che bacerà questo fine settimana e regalerà un’ottima crescita personale. Forse è il caso di prendere delle decisioni sfruttando il trend. Il Toro ha dei dubbi in amore da risolvere in questi giorni. Per i Gemelli questo sarà un weekend da dimenticare in fretta. Il Cancro invece si prepara a crescere dopo aver vissuto una settimana fatta di alti e bassi. Il Leone invece ritrova finalmente una bella energia che potrebbe permettere una crescita non di poco conto. La Vergine deve fare attenzione al portafoglio, forse sarebbe meglio in questo periodo cercare di limitare un po’ le spese. Con un po’ di intelligenza si può riuscire a fare dei conti intelligenti e a spendere senza poi sentirsi troppo tirati alla fine del mese. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE BELLA LUNA

L’Ariete venerdì e sabato ha giornate baciate da una bella Luna che transita nel segno. Quindi quando si hanno buone stelle lo si nota subito perché si prova grande vigore. Certo questo vigore potrebbe essere alterno perché ci sono giorni in cui siete al top e altri in cui vorreste essere da un’altra parte. Attenti a non fare confusione e questo fine settimana darà chiarezza nella propria vita.

TORO DUBBI IN AMORE DA RISOLVERE

Il Toro in questi ultimi tempi sta cercando di risolvere qualche dubbio d’amore e comunque la situazione non è così grave. Chi non ha un amore ora non lo sta cercando e chi ha un amore non ha problemi. Più che parlare di momenti difficili a livello sentimentale il fatto è che ora ci sono un sacco di cose da fare a livello lavorativo. Ora è normale che si dia spazio solo alle cose che interessano di più. Questo è un oroscopo importante per risolvere antichi contenziosi. Se ci sono contrasti professionali e cause in corso si potrebbe fare qualcosa in più. Se si aspettano risposte importanti entro fine anno arriveranno.

GEMELLI WEEKEND PER DIMENTICARE

I Gemelli hanno un fine settimana che permette di dimenticare tristi trascorsi e ora si è nervosi e arrabbiati ma se c’è una cosa buona a marzo è la posizione di Venere. Se qualcosa non funziona e ci sono sempre troppe preoccupazioni è meglio cercare di rifugiarsi nei sentimenti. Si devono risolvere problemi fisici che da gennaio creano difficoltà.

CANCRO SETTIMANA DI ALTI E BASSI

Il Cancro hanno sicuramente avuto una settimana che non si può definire così super. C’è chi ha discusso, chi non ha avuto nulla e chi è stato male, una certa riabilitazione è necessaria per il fisico. Dentro non si è del tutto sereni e il cuore è in subbuglio. Chiaramente questa indecisione riguarda soprattutto le coppie che da un po’ di tempo sono in crisi. Bisogna affrontare in qualche modo e trovare soluzioni.

LEONE, ECCO L’ENERGIA!

Il Leone venerdì e sabato riesce a trovare energia e forza, se si è nervosi ciò dipende dal fatto che si sta affrontando problemi che sono stati creati dal 2018, adesso si stanno sistemando le carte che il 2018 ha reso confuse.

VERGINE TROPPE SPESE

La Vergine ha un weekend importante e una settimana che ha portato spese e, in casi estremi, distrazioni che hanno comportato difficoltà. C’è chi ha avuto un po’ di problemi e chi ha commesso un’imprudenza. Di solito si è attenti ma si è avuto una svista e questo in fondo capita anche ai migliori. Domenica sarà una giornata più interessante per amare.

BILANCIA PIENA DI VITALITÀ

La Bilancia è piena di vitalità e tensione, a fronte di novità e tensioni in questi giorni si può vivere qualche conflitto. Se si ha in mente di fare cose nuove è ora il momento di fare attenzione. Un viaggio e un’ansia sono in qualche modo legati. Il viaggio aiuta a debellare le proprie ansie. Si deve spostare la propria mente dai pensieri che possono ora diventare conflittuali. Sarebbe meglio evitare le fissazioni in amore.

SCORPIONE, METTERE DA PARTE L’ORGOGLIO

Lo Scorpione in questo weekend deve mettere in un angolo il proprio orgoglio e l’ambizione. Bisogna cercare di recuperare un sentimento. Il concetto di chiodo schiaccia chiodo non funziona. Se ci sono stati dei problemi recenti e si è chiusa una storia è probabile che ora il segno non sia affatto soddisfatto. Nel lavoro Si cambierebbe volentieri ma le circostanze impongono una certa regola da seguire.

SAGITTARIO GIORNATE INTERESSANTI

Il Sagittario venerdì e sabato ha giornate interessanti e una Luna favorevole per un fine settimana che porta energia. Si è entusiasti di natura, in questa fase è importante non lanciarsi nelle storie senza riflettere. Nel passato è capitato di partire con entusiasmo e perdere colpi. Ora è il momento di fare scelte giuste e le coppie che si amano avranno di più.

CAPRICORNO SOTTOTONO

Il Capricorno ha giornate sottotono, perché non vede l’ora che arrivi la fine del mese di maggio per varare nuovi progetti. Bisogna cercare di non sostituire nessuno e non si seguono idee degli altri. Si deve cercare di capire cosa fare e cercate di essere un pochino più prudenti con i soldi. Sono da evitare i fastidi anche se è il segno stesso ad attrarli. Tante volte si è detto “ci penso io non vi preoccupate” e poi gli altri se ne approfittano.

ACQUARIO CONFUSO

L’Acquario vive nella più completa confusione, è vero che si riesce a trovare anche un attimo di genialità nel caos ma quando è troppo è troppo e ora si trovano pianeti agitati che lasciano sotto pressione. Il transito di Venere nel segno permette di chiarire situazioni che non funzionano. Si potrebbero vivere amori avventurosi.

PESCI, ATTENZIONE AI SOLDI

I Pesci hanno un fine settimana che invita a spendere un po’ meno soldi anche se qualche spesa in più è prevedibile. Ci sono attimi di energia in più, cercate di superare crisi che arrivano in modo improvviso. Qualche giorno fa si era in crisi con sé stessi. Si reagisce non tanto arrabbiandosi ma mettendosi a dormire staccandosi dalla realtà. Il mese di gennaio è stato molto faticoso e ora bisogna adattarsi a delle nuove circostanze che forse non si sono volute ma che il destino ha imposto. Si ricambiano i sentimenti di una persona che interessa se si è soli da tempo. Il discorso del lavoro è diverso perché ci si trova a dover evitare piccoli conflitti anche se non è facile perché molti sanno che dal punto di vista emotivo o professionale ci sono molti conti in sospeso.



