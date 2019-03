Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 9 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, 9 marzo 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele con la consueta rubrica Latte e Stelle. Soffermiamoci nell’analisi segno per segno. L’Ariete è rinfrancata dalla Luna nel segno e sta facendo sicuramente un bel percorso personale. Il Toro deve verificare alcuni sentimenti che non sembrano essere proprio sinceri. I Gemelli vedono aumentare la loro voglia d’amare. Per il Cancro è una giornata invece sottotono nella quale forse sarebbe consigliabile riguardarsi ed evitare ulteriori sforzi. Il Leone lotta per l’amore e spera di avere risultati già da oggi. La Vergine invece ha bisogno di conferme e per questo non si sente mai sicura. La Bilancia in questi giorni si trova a dover prendere delle scelte importanti. Per lo Scorpione queste sono giornate di riflessione. Il Sagittario è invitato a cercare un posto al sole per stare finalmente bene e rilassato. Il Capricorno sbaglia a tenersi troppe cose dentro, deve parlare e non essere ermetico. Attenzione ai Pesci che hanno voglia di dimostrare tutto il loro affetto e la loro dolcezza. L’Acquario ha bisogno di una spinta. Clicca qui per la classifica della settimana

ARIETE, LUNA NEL SEGNO

L’Ariete ha la Luna nel segno con gambe e vigore. Marzo è il mese della riscossa, il mese della Primavera che inizia il 20 non il 21 quest’anno. I prossimi giorni saranno importanti per le relazioni sociali. I lavori sono sempre part time, c’è chi naviga a vista. I fissi potranno provare un nuovo impegno. Nel weekend non si deve sottovalutare l’amore. Ampi spazi di manovra permettono di agire.

TORO, VERIFICA DEI SENTIMENTI

Giornate di verifica per i sentimenti del Toro, ma non distruttive e negative. Il 2018 è stato difficile, ora c’è voglia di andare avanti anche per chi ha qualche acciacchetto. Le coppie forti ora sono un po’ meno. Entro maggio chi crede a una relazione potrà pensare a un figlio, un trasferimento, tutto sembrerà risolvibile.

GEMELLI, AUMENTA LA VOGLIA DI AMARE

Per i Gemelli non solo aumenta la voglia di amare, ma è necessario amare e confidarsi perché questo Giove dissonante ne sta combinando di tutti i colori. C’è chi ha dovuto superare un disagio fisico. Bisogna fare attenzione alla gelosia e ai rapporti che non sembrano più funzionare. Se sul lavoro c’è tanto stress c’è bisogno di fermarsi o magari di un abbraccio. Aiuta questo recupero e il fine settimana è in crescita.

CANCRO SOTTOTONO

Il Cancro è sottotono. La settimana non è stata super, c’è chi ha dovuto superare dei problemi e chi è stato male. C’è proprio un discorso pratico e reale da affrontare. È probabile che c’è stata qualche tensione. La giornata di domenica potrebbe regalare qualche situazione interessante in più.

LEONE, LOTTE PER AMORE

Attenzione alle lotte per amore del Leone. La Primavera porta consiglio e si crescerà. Oggi si è distaccati e alcune situazioni non decollano. Bisogna evitare di mettere condizioni negative in questo momento, tipo tradire o mettersi dietro a un’altra persona se si è già in coppia. A volte sentirsi in una storia definitiva ci si può sentire un po’ accerchiati e in difficoltà.

VERGINE BISOGNO DI CONFERME

Il segno della Vergine in questo periodo ha forte bisogno di conferme. Negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi determinati dalla distrazione del segno che di solito è molto organizzato. Si sono fatti degli errori, attenzione agli incidenti di percorso. Attenzione all’amore, va cercato e domenica arriverà la condizione ideale per tutti quelli che in generale cercano un sentimento.

BILANCIA, SCELTE DA FARE

Spesso la Bilancia ha dubbi amletici quando deve fare delle scelte. Ancora di più quando si accetta un incarico pur sapendo che sarà una trappola. Le cose che nascono in questo periodo sono divertenti, appaganti ma anche delle belle rogne. Urano non più contrario sblocca determinate situazioni da prendere al volo. Occasioni di lavoro anche se part time.

SCORPIONE, GIORNATE DI RIFLESSIONE

Lo Scorpione vive due giornate di riflessione. Piacerebbe se capitasse qualcosa che spiazzi o che porti cambiamento, per dire che è colpa del destino e si sono accettate le mutazioni. Si vuole cambiare, ma non si ha il coraggio di farlo perché si pensa che più ci si muove e più si affonda. La fine del mese porta rigore e ordine, per questo se si è costruito qualcosa in amore non si deve mollare.

SAGITTARIO, CERCARE IL POSTO AL SOLE

Per il Sagittario il consiglio è quello di cercare il suo posto al solo perché può arrivare. Chi ha visibilità può ricevere delle conferme. Vale molto il periodo del 20 in poi quando tornerà favorevole il sole. Tutte le occasioni vanno sfruttate ma devono essere occasioni giuste. A fronte di un oroscopo importante infatti ci si sente spiazzati.

CAPRICORNO, TROPPE COSE TENUTE DENTRO

Il Capricorno tiene le cose dentro, riflette bene prima di parlare. Quando si è troppo ermetici si forma una sorta di muro tra sè stesso e gli altri. Chi sospetta una falla in amore deve parlare e non tendere troppo la corda pronunciando monosillabili incomprensibili. Si finisce sempre per scappare dalle situazioni complicate. Il segno vuole tenere tutto sotto controllo, ma non si chiede quello che si merita.

ACQUARIO BISOGNO DI INCORAGGIAMENTO

In questa giornata l’Acquario ha bisogno di un piccolo incoraggiamento. Bisogna stare attenti a non desiderare cose troppo faticose da portare avanti. Alcuni potrebbero pensare di prendersi una pausa. Scaricare la tensione non è facile. Ci si sente il mondo tutto contro. Forse in questo periodo si è un po’ più polemici del solito. Forse si fa bene a vivere tutto come un contrasto da superare, ma attenzione a non crearsi complicazioni inutili.

PESCI, WEEKEND PER RAPPORTARSI CON GLI ALTRI

Per i Pesci questo weekend invita a rapportarsi con gli altri in maniera diretta. Il segno è una persona molto affettuosa e si rivolge spesso agli altri, anche solo amici, definendoli tesoro, amico mio, amore mio. Questo è molto bello. Domenica è la giornata migliore per parlare di amore e rivelare qualche confidenza in più. Forse in lavoro non tutti i risultati sono all’altezza, ma bisogna insistere per raggiungerli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA