Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 1 aprile 2019: Scorpione, Bilancia, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 1 APRILE 2019

Torna l'oroscopo di Paolo Fox che ha parlato ai microfoni di LatteMiele anche per la giornata di oggi lunedì 1 aprile 2019. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno nella sua consueta rubrica Latte e Stelle. L'Ariete ha il Sole nel segno quindi sta sicuramente vivendo un momento interessante di crescita. Forse è il caso di provare a reagire dopo una settimana non facilissima. Il Toro vive un inizio settimana molto interessante anche se la Luna rimane faticosa e non facile da gestire. Anche per i Gemelli la Luna non è granché, anzi è proprio dissonante e potrebbe rovinare proprio la giornata di oggi. Il Cancro sta vivendo una buona crescita personale con la possibilità di gestire diverse situazioni interessanti nelle prossime settimane. La Bilancia avrà un buon inizio di giornata con una crescita esponenziale che può regalare belle sorprese e anche incredibile soddisfazioni di fronte magari al partner o a qualche superiore al lavoro.

Ariete Sole nel segno

L’Ariete questa settimana ha il Sole nel segno, come già da qualche giorno, ma anche un ottimo aspetto di Marte. È il tempo di liberazione di idee e sentimenti. Ci si dovrebbe sentire molto più attivi, oltretutto la primavera è la stagione giusta per fare bene. L’oroscopo è intrigante e comporta un miglioramento nelle relazioni con gli altri solo qualche piccolo fastidio fisico. Nelle ultime due settimane c’è anche chi ha fatto qualche controllo perché il fatto di stare sempre sotto stress comporta un po’ di nervosismo e grande agitazione interiore.

Toro inizio settimana interessante

Il Toro ha un inizio di settimana interessante, la Luna rimane faticosa durante il mattino poi nel pomeriggio si recupera. Ci sono alti e bassi. Si deve ricostruire la propria vita in ogni caso partendo da zero perché c’è stato un terremoto emotivo o un cambiamento voluto da Urano che ha portato delle nuove esigenze. C’è chi ha affrontato questo cambiamento in modo tonico ma sempre affrontando il destino in modo propositivo e chi invece si lascia troppo travolgere dagli eventi. Dall’anno scorso la vita è cambiata, forse anche tutti i riferimenti sono diversi.

Gemelli Luna dissonante

I Gemelli hanno una giornata con la Luna dissonante quasi sempre il lunedì c’è qualcosa che non va. Si è decisamente iperattivi quindi non dovrebbe spaventare il recupero dell’attività di lavoro, il fatto di tornare a essere più attivo se la domenica ci si è riposati. Ogni decisione riguardante questioni legali o di carattere economico va tuttavia presa con molta serenità e calma. In questo momento aprire una causa oppure una vertenza è utile solo in pochi casi. Bisogna farsi consigliare bene.

Cancro buona giornata di crescita

Il Cancro ha un buon lunedì 1° aprile, parte bene perché Venere è attiva, solo il giovedì e il venerdì c’è una lieve flessione. Compreso che il lavoro conta ma non è la cosa più importante della vita c’è voglia di amore. I Cancro sono sempre amanti della famiglia, quando un rapporto finisce meglio avere dei figli che possono anche sostituire l’amore di coppia. Si deve proteggere qualcuno e sentirsi vicini, questo è un anno che comporta di dover riflettere su quello che è utile continuare e su quello che ora non va di fare. Probabile che entro maggio ci sia un cambiamento sul lavoro che alcuni hanno già richiesto o affrontato. Bisogna far la gavetta e iniziare cose nuove.

Leone periodo interessante

Il Leone ha un periodo interessante e poi ci saranno le giornate di giovedì e di venerdì molto utili. Speriamo che questo aprile permetta di superare le risse di tipo lavorativo e se ci si trova nei guai o in piena agitazione bisogna ricordare che si è pronti a desiderare la lotta, non si devono fare i vittimisti e se vede che c’è una certa competizione e qualcosa è molto difficile da fare e però se risolta può portare a grandi onori ci si partecipa. Le soddisfazioni arrivano già a metà settimana e tuttavia non bisogna sottovalutare l’amore.

Vergine non al massimo, ma crescerà in settimana

La Vergine parte un po’ bassa, sarà migliore il periodo dopo metà settimana, la parte centrale della settimana sarà molta bella. Allora, entro maggio o giugno alcuni vogliono programmare un evento anche se servono soldi. Bisogna agire con cautela in queste 48 ore perché c’è dissonanza nei rapporti con gli altri oppure ci si sente stanchi. Si è fragili dal punto di vista psicologico, quindi troviamo persone abilissime nel ragionare ma che quando le cose non quadrano si chiudono in loro stesso.

Bilancia buon inizio giornata

La Bilancia ha un buon inizio giornata, ritrova fatica nei rapporti con gli altri, si vorrebbero evitare conflitti ma a furia di agire in modo diplomatico ed evitare delle sfide dirette non si sa più chi è dalla propria parte e chi no. Si deve ricostruire una certa intesa, quelli che hanno ottenuto un vantaggio o un premio si sentono contenti ma anche un po’ preoccupati perché hanno paura di perdere lo status, altri stanno cercando un modo di cambiare lavoro. In amore le cose non vanno né bene né male, ci sono pochi stimoli e quello che si vive potrebbe andar bene.

Scorpione settimana importante

Lo Scorpione ha una settimana importante per le relazioni e il desiderio di non stare più entro certi schemi è forte. si è meditativi e conservatori ma ora si è opposti, scontrosi e polemici. Si potrebbe redarguire chi non fa più parte della propria vita ma è sbagliato. Se c’è qualcuno che è il passato lasciatelo andare. Oggi e domani e mercoledì c’è un buon oroscopo per le relazioni.

Sagittario stanco

Il Sagittario vive un momento stancante o deve dimenticare una delusione di tipo lavorativo. Questi cambiamenti provocati da Giove da una parte sono importanti, dall’altra devono essere curati. Si è improvvisatori, preparati ma a volte pronti a lanciarsi senza paracadute.

Capricorno serve fare piazza pulita

Il Capricorno deve fare piazza pulita di situazioni non vere, c’è bisogno di un po’ di verità e ora potrebbe portare a strane scoperte sia in amore sia nel lavoro. Questo è un momento di dentro o fuori definitivo, chi non è più dalla parte sarà abbandonato e lasciato al suo destino.

Acquario settimana importante

L’Acquario inizia una settimana importante ma caotica, il caos è nel DNA ma se si è troppo confusi si accumula stanchezza. Qualsiasi cosa si debba fare in questi giorni ci si deve preparare, anche se si devono affrontare discussioni in amore.

Pesci innamorati

I Pesci amano con trasporto, settimana con la Luna nel segno, lunedì e martedì sono giornate di grande forza anche per chi deve dimenticare tristi trascorsi e il fine settimana può regalare qualcosa in più. I demotivati devono guardare ciò che c’è in giro, un accordo o un contratto sono da risolvere. Si discute a breve di situazioni di grande rilevanza.



