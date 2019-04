Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 10 aprile 2019: Capricorno, Acquario, Pesci, Gemelli, Ariete

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 10 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019. Il noto astrologo ha tenuto come di consueto la sua rubrica Latte e Stelle sulle onde radio di LatteMiele. L’Ariete ha bisogno di agire, voglia di rendersi protagonista di fronte a situazioni più o meno impegnative. È un momento molto interessante per il Sagittario, ma occhio ad annoiarsi che potrebbero arrivare risvolti spiacevoli sotto diversi punti di vista. Il Toro è costretto a guardarsi bene da quello che fa, cercando di evitare qualsiasi tipo di spesa perché un imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo. I Gemelli sono in crescita e vivranno sicuramente un momento positivo rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane. Bisogna essere però anche bravi a canalizzare le forze e a trovare le giuste risposte di fronte agli interrogativi che si porranno. Forse cercare di fare le cose con il giusto equilibrio può essere la scelta giusta. Clicca qui per la classifica della settimana

Gemelli, Ariete e Toro: le previsioni di Paolo Fox

L’Ariete deve agire oggi piuttosto che domani, insomma sarebbe quasi il caso di dire “meglio l’uovo oggi che la gallina domani”. In effetti questo è un periodo in cui si cova qualcosa di interessante. Siamo quasi alle porte del 17 e del 20 aprile. Gli ultimi 10 giorni di questo mese possono portare vigore, sapienza, energia, programmi, progetti e opportunità. Si ribadisce che pur essendo sempre in fase sperimentale, arriva comunque una grande novità. I sentimenti possono vivere veramente un rilancio. Il Toro deve evitare di spendere soldi, è una cosa banale, perché di solito si è davvero molto attenti ma ultimamente ci sono state spese maggiori per la forma fisica, per la casa e anche per sistemare una condizione nuova che è partita dall’anno scorso e vi riguarda direttamente. Non si è pronti a condizionamenti oppure a cambiamenti, non piace solitamente cambiare. Ma in questo periodo si deve fare buon viso a cattivo gioco. Dove il Toro difetta ecco che arriva un elemento di forza, la testardaggine che fa vincere ogni sfida e permette di portarla anche avanti con impeto e serenità. Gli incontri sono da sviluppare e portare avanti con qualsiasi mezzo. I Gemelli hanno un mercoledì senz’altro migliore di ieri, garantisce qualcosa in più anche se ci troviamo in una condizione di grande particolarità, a livello del sentimento. Non tutti i Gemelli sono tristi in amore o si devono aspettare che qualcosa non vada. Se si torna a casa con il muso così lungo, com’è possibile che riusciate ad amare? Se siete sempre arrabbiati come fate? Magari in questo periodo portate avanti una questione tutta di lavoro, forse con connotazioni di tipo legale e quando si torna a casa se ne parla al partner ma comunque è giusto anche parlare d’altro. Le coppie in crisi devono essere tenute sotto controllo e l’amore per i figli va riscoperto.

Oroscopo del giorno Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro ha un mercoledì attivo, domani ci sarà la Luna nel segno. Molti ora stanno privilegiando l’aspetto sentimentale della vita, quando Venere è attiva c’è la possibilità di giocare in due modi. O ci si accontenta di quello che c’è, quindi se non c’è nessuno che dice meglio così, o si vuole vivere al meglio e si può fare anche un incontro occasionale. Il Leone ha un mercoledì strano, questo è un momento in cui le strategie sono vincenti ma ci vuole molta fatica per portarle avanti. Sabato e domenica sono giornate che vedono viaggiare la Luna nel segno, evidentemente ci saranno riunioni o accordi. Bisogna cercare di piegare la volontà di qualcuno. Si vuole fare tutto quello che si desidera ma ci sono persone che purtroppo non lo permettono. Il Leone è un grande insegnante ed educatore. Spesso si è molto bravi se si dedicano all’insegnamento e, in generale, lo si è nella vita. Spesso ci si mette a parlare e a discutere proprio perché si vuole sempre comunicare agli altri come fare una cosa. Per la Vergine una parola è troppa e due sono poche, quando ci sono problemi meglio osservare tutto con calma. Di solito i passetti si fanno in avanti. Oggi non diciamo che sia meglio evitare ogni incontro ma sicuramente vi sentirete agitati, stanchi e anche troppo fissi su certi problemi. Fino a quando non si risolve un problema non bisogna andare avanti e non vedere ciò che c’è attorno. Prudenza con Leone e Bilancia.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia può avere un grande successo personale, anche se di recente per guasti o problemi avete dovuto rinunciare a una soddisfazione o si è dovuto rinunciare ad un impegno o un accordo. Momento particolare per chi ora deve lavorare da tempo con una ditta che già non funziona. Si stanno cercando dei nuovi orizzonti o hanno chiamato per riparare il danno al posto di qualcun altro. Giovedì e venerdì giornate un po’ sottotono. Lo Scorpione che ha il coraggio di chiudere le emozioni negative sarà più forte. Peculiare Venere ed eccellente questo momento per gli incontri occasionali. Un po’ di rabbia interiore resta. Si è fatto tanto ma si vorrebbe fare ancora di più. Si vorrebbe cambiare la propria vita. Urano è opposto ma non è uno stimolo molto negativo. C’è chi pensa anche a un trasferimento. Il Sagittario se si annoia sono guai per tutti. Non a caso si è opposti proprio ai Gemelli che amano fare sempre qualcosa in più. Se manca la curiosità in amore o la voglia di portare avanti progetti di lavoro e si è un po’ scoraggiati perché vi siete fatti illusioni è normale che ora siate giù di corda. Non bisogna però lanciarsi se non si riesce a fare una cosa in questo momento si deve fare solo ciò che va bene.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno ha un momento importante, specie per chi vuole recuperare la voglia di amare. Il mese più interessante sarà maggio, soprattutto dalla 2° metà. Questo è un indizio del recupero di un rapporto e di sistemazione di legami in bilico. Se una storia non va si deve stare a ricasco di ciò che pensa il partner. Attenzione alle relazioni che nascono come tampone. L’Acquario trova più forza grazie a una Luna favorevole, ci sono situazioni che vanno gestite con più prudenza. Si perdono i freni inibitori, non si è il segno di opportunità e convenienza. Lasciarsi andare a situazioni dispendiose è sbagliato. I Pesci hanno imprevisti anche per un piccolo dilemma o una tensione. Giovedì e venerdì sono giornate migliori ma questo mercoledì è importante che si facciano le cose con calma. In questo periodo, non si può essere più di altri, ci si sente costretti ad una sorta di osservazione nella vita. Si è meno attivi ma non per colpa propria. Le persone che hanno attraversato un trasferimento o un cambiamento d’amore repentino devono recuperare serenità. Importante amarsi per poter amare.



