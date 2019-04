Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 11 aprile 2019: Bilancia, Ariete, Vergine, Acquario, Pesci

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 11 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

Anche oggi, 11 aprile 2019, torna l’oroscopo di Paolo Fox che come sempre parla ai microfoni di LatteMiele con la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno. L’Ariete ha dei progetti imminenti e sta lavorando per raggiungere quanto da tempo si è prefissato. Ci sono tante cose da fare e a cui pensare, ma il tempo sembra essere sempre poco per raggiungere un risultato. Per il Toro queste sono giornate interessanti, c’è un ottimo cielo che può portare a delle risposte interessanti. L’oroscopo è importante con traversie della vita a cuor leggero e con temperamento interessante. I Gemelli sono tristi e non riescono a trovare la forza per reagire. In amore ci si sente un po’ in nevrosi, senza trovare qualcosa di alternativo e di importante sotto diversi punti di vista. Il Cancro è diviso tra lotte e indecisioni che portano sempre e comunque a dover affrontare le cose con qualche freno in più. Ci si sente decisamente ottimisti sotto diversi punti di vista, ma questo momento non è da escludere che possa portare a breve giro di posta a dei risultati davvero molto interessanti. Clicca qui per la classifica della settimana

Gemelli, Ariete e Toro: le previsioni di Paolo Fox

L’Ariete ha dei progetti imminenti e questo vuol dire che ci sono tante cosa che deve fare e a cui deve pensare. Questo significa anche che non c’è più la fase di rilassamento e forzata pigrizia che c’è stata per troppo tempo e, per qualcuno, addirittura, per troppi mesi. Questo resta un periodo importante per chi vuole iniziare un lavoro part-time di grande visibilità, le stelle danno l’occasione, poi è il segno stesso a coglierla al volo e cavalcarla. Le iniziative che partono da adesso alla fine del mese sono davvero interessanti e riguardano anche l’amore. Non è che tutti si innamorano di lui, ma se c’è una persona che ricambia è meglio andare avanti. Il Toro giovedì e venerdì ha giornate interessanti e ha un ottimo cielo, questo è un oroscopo importante per quelli che devono affrontare le traversie della vita a cuore leggero e con un grande temperamento. Si è tanto forti da riuscire poi a spezzare qualsiasi tipo di catena. Ecco 3 giornate che comportano un’analisi attenta della propria vita e dell’amore e in campo sentimentale con il segno dei Pesci o del Cancro si potrebbe vivere una emozione importante. I Gemelli quando sono tristi finiscono per spendere anche un po’ di più ovvero si dedicano in modo più nevrotico ad un amore che adesso potrebbe essere un qualcosa di alternativo a una storia che non funziona. Insomma, attenti anche ai tradimenti. Sabato e domenica va molto meglio, ma a livello emotivo c’è un qualcosa che non va. Poi è probabile che torniate a casa e si deve avere a che fare con una persona che ne combina di ogni. Bisogna fare attenzione.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno ha giornate faticose, soprattutto giovedì e venerdì, poi in questo il lavoro diventa molto estenuante, forse anche perché la propria testa sta altrove. Qui ci si mette soprattutto nei panni di coloro che, non per colpa propria ma perché hanno a che fare con chi discute sempre oppure ha avuto problemi sentimentali, al punto che qualcuno forse si è trovato ad affrontare una separazione o a discutere in famiglia. L’Acquario deve cercare di risolvere un piccolo problema per stare meglio. Sabato e domenica sono giornate di conflitto perché c’è bisogno di evadere, si è un segno di conflitto che ora si trova chiuso in una gabbia e questo non è facile da gestire, tutto porta ansie in più. La chiave della gabbia è facilmente raggiungibile, ma è lo stesso segno che ha paura. I Pesci hanno un ritorno di energia dopo una giornata pesante, ci si riferisce anche alle persone che sono sole o che hanno vissuto una crisi. Chi desidera fare un incontro piacevole o sviluppare un’amicizia ha tante carte in più. Tra giovedì e domenica può anche nascere qualcosa di bello. Liberarsi di fastidi fisici è importante anche se restano deboli caviglie e piedi, punti deboli di questo segno zodiacale. Sul piano legale c’è strada da fare ma per la fine dell’anno molte tensioni saranno superate. Chi ha una bella storia deve cercare di riavvicinare il partner soprattutto se lavora in un’altra città e occasioni di lavoro ma da decidere entro maggio.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia giovedì e venerdì si dovrebbe astenere da qualsiasi tipo di polemica per evitare complicazioni. Si è specialisti nell’arte diplomatica ma c’è anche un limite di sopportazione come tutti gli esseri umani. Forse c’è un ritardo o un dilemma. Lo Scorpione deve conservare e non innovare ma questo era riferito soprattutto a questioni di lavoro. Se avete avuto una separazione dovete dimenticarla, così da potervi rimettere in gioco. L’amore chiede di eliminare tutti gli intralci, se c’è una bella storia puntate su questa relazione e con il Capricorno, con il Cancro e con il segno dei Pesci possono esserci emozioni in più. Rapporti interessanti poi anche con la Bilancia. Il Sagittario giovedì e venerdì recupera, se si potesse parlare con questi, di sicuro si potrebbe dire che non tutto è andato bene e con Giove nel segno c’è una buona rete. C’è pericolo di caduta ma non ci si fa male, forse sono cadute ambizioni, forse ci si era fatti un’idea sbagliata di una situazione di lavoro. Ci si mette in gioco in tutto quello che si fa con una buona dose di ottimismo e di improvvisazione. Quello che non è studiato deve essere eliminato. In amore c’è emozione ma anche qualche momento di disagio.

Oroscopo del giorno Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro continua le lotte e le indecisioni perché, da adesso fino all’estate, si deve capire cosa fare, con chi andare, se continuare o bloccare, c’è poi chi vuole vendere o fare un grande cambiamento. La voglia di risolvere i problemi c’è ma da qualche tempo è tornata un po’ di malinconia. Si può curarla con un po’ d’amore. Queste sono giornate buone anche per i rapporti occasionali e chi ha una relazione avrà di più. Il Leone deve puntare sulla seconda parte della settimana e, soprattutto, sulle giornate di sabato e domenica. Certo che, in questo periodo, conta un po’ di più il lavoro, Giove è favorevole, Marte è attivo e ci sono molte proposte da fare. Il terreno su cui si sta lavorando non è così fertile, ci si impegna tanto ma si vuole insegnare anche agli altri cosa bisogna fare. Se ci sono delle persone sagge attorno possono ascoltare con interesse e se invece si ha a che fare con persone altere allora saranno guai. A volte sembra quasi di nuotare un po’ contro corrente. La Vergine tira un respiro di sollievo, la Luna non è più dissonante però ci sono sempre preoccupazioni che riguardano famiglia, genitori e casa. Rimettere poi in ordine la propria vita dopo che si era già fatto un lavoro simile anche l’anno scorso è pesante. Sono pochi i Vergine distratti e disorganizzati, solitamente si tratta di quelli che hanno accanto una persona non distratta e che ama mettere a posto tutto. Se ci si appoggia a qualcuno che fa quello che si dovrebbe fare, è tanto meglio ma anche se non avete studiato psicologia rimanete persone che hanno un fiuto psicologico molto sviluppato che aiuta anche gli altri.



