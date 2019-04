Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 aprile 2019: Scorpione, Bilancia, Sagittario, Toro, Leone

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 12 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 12 aprile 2019. Il noto astrologo ha tenuto come ogni giorno la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. L’Ariete è pieno di voglia di fare, sta cercando un po’ di tranquillità ma si rende anche conto che questo non è semplicissimo. Il Toro ha voglia di amare, ma non è facile trovare la persona giusta. Ciò che tracciano le stelle però porterà sicuramente a un ottimo ritorno sotto diversi punti di vista. I Gemelli hanno delle stelle particolari che da un lato incitano a fare cose, dall’altro creano un po’ di opposizione. La Vergine ha bisogno di sfogarsi sotto diversi punti di vista, alla ricerca di risultati che possono arrivare solo se si riesce ad essere scarichi di mente e pronti a impegnarsi davvero senza pensieri altri. La Bilancia ha tanti problemi da risolvere, alla ricerca di una persona che possa allungare una mano e regalare grandi risposte. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

L’Ariete anche oggi è pieno di voglia di fare, un po’ di tranquillità ci vorrebbe ma non è possibile perché il nodo è arrivato al pettine e sono gli ultimi dieci giorni di aprile a vederlo in piena frenesia per un amore oppure per questioni che riguardano il lavoro. Non bisogna fissarsi su situazioni e persone che non meritano più attenzione oppure che non sono più nella propria testa o che magari ci sono ma nella realtà non esistono. Un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri. Si vuole assolutamente apparire al meglio e con un Leone si potrebbero fare progetti importanti. Il Toro in questi giorni ha decisamente una grande voglia di amare, seguendo poi il percorso delle stelle ci sarà un buon riscontro. Entro l’estate quelli che vogliono fortificare una relazione ci riusciranno. Chi vuole e può avere figli in ogni caso può contare su Saturno in ottimo aspetto. Ci sono tante prove e un po’ viene da dire “povero Toro”, ma non si è poveri, soprattutto a livello delle iniziative e della forza. La vita ultimamente è stata riprogrammata in base a eventi accaduti negli ultimi due mesi. I Gemelli hanno stelle particolari, ora si è deciso di liberare il proprio animo anche di parlare e arrabbiarsi. Se si è dei Gemelli si sa che si è arrabbiati e si desidera giustizia ma se si ha a che fare con una persona dei Gemelli è un po’ probabile che stia lì a spiegare tutte le sue motivazioni. In amore ci sono piccole ferite da rimarginare. Nei rapporti migliori non manca il sentimento e c’è troppa attenzione alle questioni pratiche e della vita e in ogni caso molta meno attenzione rispetto all’aspetto fisico della situazione amorosa. I nuovi amori sono particolari, attenzione a non innamorarsi a persone lontane, legate oppure ambigue.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro in questo weekend è un po’ più espansivo, non che non lo sia il segno e, comunque, sappiamo che si è persone molto particolari. Ci si apre e poi si dà la propria amicizia. Quando però si riceve un’offesa ci si chiude a riccio e risulta difficile che si riesca ad aprirsi di nuovo. Questa natura socievole ora deve tornare in prima linea sul palcoscenico. I nuovi lavori sono importanti e, tuttavia, ci sarà qualcosa da scegliere o a cui rinunciare. Il Leone di fronte ad idee grandiose ed eccezionali si è sentito spesso dire da persone intorno che si sta esagerando, dicendo così ci si scatena. Se si vuole che un Leone non faccia una cosa non si deve dire che quella cosa non si può fare perché quello è il momento in cui il Leone si mette di impegno per fare quello che gli altri pensano che non si riesca a fare. Le relazioni che nascono ora anche se all’inizio sembrano solo amicizia potrebbero diventare qualcosa di più. La Vergine ha bisogno di sfogare un po’ di istintività, si è sereni in apparenza ma si nascondono molte tensioni. Si diventa un riferimento per molti perché c’è un modo di fare abbastanza tranquillo che, a volte, può diventare impetuoso e questa seconda natura o altra parte non la conoscono in tanti. Probabile che in questi giorni se c’è una persona che tira troppo la corda si renda conto improvvisamente che si è buoni e riservati ma si è capaci di alzare la voce.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia questo venerdì deve risolvere piccoli problemi. Le responsabilità che sono piovute sulle proprie spalle sono ampie e ci sono poi problematiche da superare con Cancro e Ariete. Sabato e mercoledì saranno giornate di recupero ma ancora oggi si è un po’ vittime di malesseri, fastidi e tensioni. Più che altro in questi giorni si sente di fare una vita che non vuole fare ma non può cambiare e forse perché deve aspettare la scadenza di un accordo o di un contratto prima che questo diventi possibile. Lo Scorpione ha un venerdì importante, ci si può liberare di un peso, poi invece sabato e domenica possono esserci polemiche. Se non si intende avere accanto una persona perché si continua a pensarla. Diverso è il discorso di chi ama e poi si sente innamorato. Per le coppie ben strutturate l’idea di lavorare insieme è poi più importante. Il Sagittario in questo weekend ha bisogno di rinnovarsi e poi iniziare a vivere anche un amore in modo più sereno. Tra chi è stato troppo preso dal lavoro e non ha amato e chi, invece, ha veri e propri problemi sentimentali quasi tutti ultimamente non sono sereni, soprattutto quelli che hanno due storie in pista. Bisogna dimenticare un’interruzione di lavoro o un cambiamento se recente perché è possibile fare qualcosa in più.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno ha un piccolo problema da risolvere questo weekend ma in ogni caso sabato e domenica si recupera. Non si hanno problemi propri ma li si prende dagli altri. Lo stomaco e la testa sono punti deboli del Capricorno e a volte non mancano piccoli fastidi reumatici. Dovrebbe arrivare un po’ più di Sole, appena possibile ci si deve aprire alla luce. L’Acquario dovrebbe mettere ordine nella propria esistenze e il segno che si è così attivi si rifiuta tutto quello che può portare noia e si rifiuta tutto quello che può essere ripetitivo e già visto. Certe relazioni hanno bisogno di impegno. I Pesci vogliono riscattarsi, gennaio è stato un mese no e poi ora a distanza di mesi avete il desiderio di tornare alle vostre radici. Quante volte, se ancora si ha una famiglia natale, quando c’è stata una crisi ci si è rifugiati nelle proprie radici? Si cerca un ritorno alle origini per ritrovare la serenità che ora è stata persa nelle relazioni con gli altri. Ora il cielo è diverso e si può gestire al meglio. Non bisogna essere troppo generosi perché a volte si perdona ma si alimenta un grande disagio. Non si deve insistere troppo con questo atteggiamento perché poi alla lunga si rischia di essere schiavi di un sentimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA