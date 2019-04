Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 13 Aprile 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi sabato 13 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

Anche oggi in diretta a LatteMiele Paolo Fox ha dato le anticipazioni dell’oroscopo di sabato 13 aprile 2019. L’Ariete sabato e domenica ha due giornate potenti, si stanno avvicinando il 17 e il 30 di aprile. Gli ultimi 10 giorni regalano delle soddisfazioni a chi ha fatto delle richieste e a chi sta per partire per un nuovo progetto. Molti si sono resi conto che ora c’è il tempo per amore, non pensavate che ci fosse anche questo periodo di riscatto e di energia. Non diciamo che si risolvono tutti i problemi della vostra vita ma, finalmente, vi sentite con la testa alta mentre fino a qualche tempo fa, anche se non lo avete ammesso agli altri, avete vissuto qualche momento di disagio. Il Toro ha un week-end sottotono, ci sono piccoli disagi a livello di famiglia, se soffrite di qualche fastidio può tornare. Quando una persona è stanca reagisce in modo aggressivo alle provocazioni. In queste 48 ore liberatevi di un peso e createvi situazioni di vantaggio solo se restate in completa tranquillità. Meno fate e meglio è. I Gemelli sono un po’ sotto torchio per questioni legate anche a cause e chi ha iniziato una storia per gioco si rende conto che non è superficiale. Se è nata in modo parallelo a una storia già presente sono problemi perché bisogna fare la propria scelta. Stessa questione per il lavoro dove tra le passioni passate e le passioni presenti ne va portata avanti solo una. Attenzione alle tensioni che possono nascere con un capo o con persone che in questi giorni non vogliono portare avanti progetti che voi avete presentato. Se fate cose che avete fatto negli ultimi anni bene ma se dovete innovare allora è meglio stare attenti.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro ha giornate in cui deve stare attento al denaro, delle spese di troppo in casa e in famiglia sono possibili, ma ora è meglio pensare all’amore ora che Mercurio e Venere sono favorevoli. Molti sentiranno qualche spinta in più, ora poi il lavoro è sotto accusa per colpa di forti tensioni che provoca il Saturno in opposizione. Un cambiamento di ruolo o una novità va osteggiata e ritardata dalle stelle che comportano pensieri di troppo. Il Leone oggi ha la Luna nel segno, siete forti ed è un viaggio positivo quello che vi porta verso la fine di aprile con Giove che insieme a Marte restano in posizione attiva.

Ecco gli elementi di forza di cui avevate bisogno, se in questo momento state facendo qualcosa di importante potete ricevere una piccola gratifica. Certo è che le vostre idee sono ancora migliori e l’amore torna ancora di più il 17 e il 20. La Vergine ormai ha superato tutti i problemi, in amore c’è stato un momento di disattenzione. Però amate bene quando avete la mente libera e non portate mai a casa le preoccupazioni. Quante volte si è detto che voi vi fissate troppo sulle cose fino a quando non riuscite a risolverle. Forse dovete fare discorsi a un capo, dovete fare un progetto o ci sono dei ritardi. Insomma è chiaro che questo comporta un po’ di tensione. Se vivete due storie o se c’è un ex che è ancora molto arrabbiato state attenti doppiamente.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno sabato e domenica ha giornate che liberano da una certa ansia che avete vissuto negli ultimi giorni. Mercurio, Venere e Urano favorevoli e quindi è un oroscopo importante. Voi procedete dritti per la vostra strada e se siete un po’ tristi e riflessivi andate oltre. Non frequentate tutti, preferite la qualità alla quantità. Quando una di queste si allontana si sente solo anche se solo poi sa stare. L’Acquario ha un week-end elettrico, stenta a prendere sonno e Urano è il solito provocatore. State attenti alle questioni economiche, chissà quanti di voi anche i più quieti stanno pensando che tra uno o due anni cambieranno vita. Mettere in cantiere delle buone iniziative è possibile.

I Pesci sabato e domenica sono giornate in cui si può guadagnare anche quanto a simpatia. Peccato per Marte dissonante che parla di una piccola ansia. Giusto essere positivi verso gli altri e comprenderli, soprattutto se gli volete bene, ma pensate un po’ più a voi stessi. Chi si è separato e ha ricordi che non danno la possibilità di andare avanti deve cercare di trovare una soluzione. Più attenzione sul lavoro e questioni legali che riguardano la crescita lavorativa dovranno essere affrontate anche attraverso un legale.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia ha stelle di recupero ora che sta cercando di archiviare quello che è accaduto nel corso delle ultime 48 ore. La verità è che la Bilancia è abbastanza vanitosa, per cui se c’è un incarico da accettare dite si salvo poi pensare chi ve l’ha fatto fare o pensare che dietro l’apparenza di un grande incarico oppure di una situazione positiva c’era una fregatura. Lo Scorpione ha sabato e domenica giornate stralunate e attenzione se dovete viaggiare perché magari non vi va. In questi giorni dovete vedere persone che amate o sono lontane dalla vostra vita e questo potrebbe essere il motivo per cui non vi sentite in perfetta forma. Fate buon viso a cattivo gioco e se oggi le persone sono troppo provocatorie fatevi scivolare tutto addosso. Il Sagittario ha 48 ore importanti per voi che volete vincere una sfida, il vostro punto di forza è la creatività visto che non dite mai di no. Voi siete eclettici e il rovescio della medaglia è che vi improvvisate a fare cose che non sapete fare e le impara strada facendo. Ora però l’improvvisazione non paga e c’è chi, questi giorni, ha dovuto cambiare un gruppo, un ruolo o una mansione. L’amore torna più prepotente a fine mese.



