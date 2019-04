Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 14-19 aprile/ Ariete, Leone, Sagittario

Classifica settimanale segno per segno: previsioni oroscopo di Paolo Fox del 14-19 aprile

Oroscopo di Paolo Fox in cima alle attese di tutti gli appassionati delle stelle, per una settimana ricca di previsioni. Soprattutto per la classifica settimanale, un appuntamento da non perdere con l’astrologo e presente su DiPiù TV. Cinque stelline per l’Ariete, vincente in amore grazie a un cielo interessante: migliorerà con l’ingresso di Venere nel segno entro breve. Cambiamento totale rispetto alle stelle di due mesi fa. Le coppie recuperano, anche quelle in forte crisi dallo scorso febbraio. Fortuna nel lavoro per risultati e progetti, anche se per ora si parla di situazioni mordi e fuggi. I single del Leone stanno per innamorarsi, dopo un periodo all’insegna delle avventure. Meglio uscire di casa. le coppie hanno qualche problema da affrontare ad inizio settimana, ma poi si recupera anche grazie ad una maggiore disponibilità per il dialogo. Accordi interessanti nel lavoro: solo in questo momento si può ottenere un traguardo in cui si spera da tanto tempo. Utili i primi tre giorni della settimana per il Sagittario che vuole innamorarsi, per una fine di aprile che migliora ulteriormente gli affari di cuore. Forti anche le coppie, impegnate in progetti a lunga scadenza, anche di fronte ad alcune questioni legali che è meglio guardare con attenzione. Lavoro in recupero: i nati del segno si fanno sentire. Cautela nelle spese.

Oroscopo, i segni al top della settimana

Paolo Fox ritorna su DiPiù TV per parlarci del suo Oroscopo e della classifica settimanale. Quattro stelline per i Gemelli, ancora in un momento problematico per quanto riguarda le relazioni. Polemica e aggressività dovute agli scontri con gli altri. La posizione complessa di Venere disturba anche le coppie: meglio attendere la settimana prossima. In risi anche nel lavoro, per via di colleghi o collaboratori ostili. Troppi impegni. Urano nel segno dell’Acquario trasmette un forte desiderio di cambiare vita. Bisogna però procedere con cautela: favoriti gli incontri grazie a Venere. Le coppie in forte crisi non riusciranno a recuperare, anche se sarà possibile trovare un accordo. Il consiglio dell’astrologo è di consolidare il legame. In calo domenica e lunedì per il lavoro, per un recupero in settimana. Ci si può proporre con semplicità. I single dei Pesci puntano all’amore e qualcuno potrebbe averlo già trovato. Alcuni nati del segno però potrebbero scegliere di allontanarsi anche di fronte ai tanti corteggiamenti. Le coppie ripartono anche grazie ai progetti a due, ma liti con Capricorno e Cancro da evitare. Nel lavoro si possono fare delle richieste, per un cambiamento sicuro. Pazienza se i lavori recenti non regalano ancora risultati.

Quali segni hanno conquistato tre stelline nella classifica di Paolo Fox?

L’Oroscopo del noto astrologo italiano è già stato rivelato su DiPiù TV: nella fascia intermedia troviamo anche i nati del Toro. Piccoli disagi per una domenica tesa e relazioni ancora in dubbio. Le coppie sono riuscite a trovare il sereno, ma a fatica. Ancora qualche fastidio per aspetti pratici, forse per un progetto difficile da realizzare. Cautela con le uscite: alcuni progetti si rivelano inutili. I single del Cancro dovranno decidere sul futuro di un rapporto. Difficoltà maggiori nelle prossime due settimane. Ostacoli anche per le coppie, anche se non si tratta di nulla di grave. Conflitti con Cancro e Ariete. Anche il lavoro presenta dei disagi, per via del mancato rinnovo di un contratto. Ritardi nelle entrate. I single della Vergine sono nervosi e facili alla polemica. In recupero da mercoledì con Venere non più in opposizione. Ci si potrebbe fare avanti con chi piace. Le coppie in crisi potrebbero aver già chiuso i rapporti ad inizio aprile. Il cielo aiuta le relazioni più forti. Alcuni contrasti nel lavoro, che potranno essere superati con pazienza e cautela. Attenzione alle spese. I single della Bilancia devono procedere con attenzione in amore. Venere entrerà in opposizione fra poco e questo implica chiudere le storie inutili. Le coppie sono in disaccordo e qualche parola di troppo potrebbe complicare ancora di più la situazione. Si recupera, ma l’agitazione in casa è dovuta a Saturno in quadratura. Sul punto di prendere una decisione forte anche nel lavoro: attenzione alla cura delle relazioni con colleghi e collaboratori.

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox e per il suo Oroscopo settimanale

Su DiPiù TV, l’astrologo ci ha già svelato quali segni hanno registrato solo due stelline. Iniziamo con lo Scorpione, che forse vuole mettere alla prova qualcuno in amore. I single vorrebbero garanzie ed alcuni nati del segno potrebbero ricevere una visita dal passato. Il consiglio per le coppie è di evitare i conflitti, anche se è facile entrare in contrasto per le diverse visioni dell’amore. Voglia di cambiamento nel lavoro, ma occorre studiare bene i passi da compiere. Soprattutto se si parla di cambiamenti. I single del Capricorno sono tesi e non sono convinti di alcune relazioni in corso. Pazienza per le storie appena nate, forse un incontro con chi è già impegnato. Le coppie che stanno insieme da tempo subiscono il peso della stanchezza. Meglio pensare ai figli per contrastare i disturbi che nasceranno in settimana. Prudenza nel lavoro prima di compiere un passo importante o di dire qualche parola di troppo. Soprattutto giovedì, quando i nati del segno potrebbero agitare le acque.



