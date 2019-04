Mezzogiorno in Famiglia/ Classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox 15-21 Aprile

PAOLO FOX, CLASSIFICA SETTIMANALE DAL 15-21 APRILE

Paolo Fox ha stilato la sua nuova classifica con l’oroscopo per tutti i segni nel corso della nuova puntata di ieri di Mezzogiorno in Famiglia, su Raidue. Le sue previsioni saranno valide per l’intera settimana, a partire da oggi 15 aprile e fino al 21. Il Capricorno scivola in dodicesima ed ultima posizione: state vivendo una serie di problematiche che emergeranno in particolare soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Vi trovate in una situazione difficile dato che dovete affrontare dei problemi che altre persone vi hanno creato. Attenzione all’ambito sentimentale in quanto ci possono essere degli ostacoli. Le situazioni di carattere amoroso devono essere seguite con una certa attenzione dal momento che vi è parecchia confusione. Cercate di risparmiare le energia nelle giornate tra mercoledì e venerdì. Undicesima posizione per Scorpione: vi sentite un po’ in difficoltà però da sabato il Sole è in opposizione e questo implica che vi saranno dei progetti che cercate di realizzare, ma che impiegherete più tempo del necessario. I primi giorni di maggio permetteranno comunque una serie di novità. Il fine settimana sarà positivo per i sentimenti anche per chi vuole affrontare una nuova storia d’amore. È anche un momento importante per chi vuole guadagnare. Decimo posto in classifica per Bilancia: la vostra posizione non è dipendente dal vostro successo dal punto di vista lavorativo. In realtà vi sentite realizzati professionalmente ma anche stanchi e senza energia. L’amore non è al massimo nella vostra vita. Probabilmente siete lontani da qualcuno, oppure state vivendo una storia nata da poco che non è chiara e quindi siete in contrasto. Attenzione a qualche ex. Nona posizione per Toro: Urano da marzo sta portando dei grandi cambiamenti nella vostra vita. Dovete cercare di adattarvi agli eventi. Per fortuna però siete molto decisi e caparbi. Nel fine settimana dovrete fare attenzione all’ambito sentimentale. Non diventate polemici soprattutto se avete dato molto spazio a una persona e questa non sembra ricambiarlo.

OROSCOPO SETTIMANALE, A METÀ CLASSIFICA: I SEGNI: VERGINE, CANCRO, PESCI, ACQUARIO

Il segno della Vergine ricopre l’ottava posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana in partenza: siete in una situazione di attesa, soprattutto nell’ambito lavorativo. Sabato e domenica saranno delle giornate buone dal punto di vista sentimentale, anche se però in questi giorni la vostra mente è focalizzata sul lavoro e sui soldi. Dalla prossima settimana le cose comunque miglioreranno dopo questi primi giorni del mese complicati. Cercate di vivere esperienze positive circondandovi di persone intelligenti e piene di voglia di vivere. In settima posizione troviamo il Cancro: nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì ci potrebbero essere una serie di dubbi e di difficoltà dal punto di vista sentimentale. Saturno continua ad essere in opposizione, ma questa ormai è una realtà che la portate con voi dall’anno precedente. Se avete cambiato partner oppure avete dei dubbi, alla fine del mese vi potranno essere delle scelte da compiere. Dal punto di vista lavorativo il mese di maggio sarà importante ma è probabile che qualche notizia la potrete avere anche in questi giorni. Sesto posto in classifica per i Pesci: la settimana inizierà un po’ sottotono, ma poi le cose cambieranno con un weekend che sarà positivo sotto diversi aspetti. Questo è un momento di riflessione. Nel mese di aprile si dovranno fare delle scelte. In amore Venere vi ha illuminato per un lungo periodo e quindi se state vivendo una storia d’amore sarà importante. Nel fine settimana vi potranno essere delle intuizioni positive che illumineranno le vostre giornate. Quinta posizione per l’Acquario: Urano vi spinge a effettuare dei cambiamenti. In questo momento dovete prendere delle decisioni anche molto nette. Sentite la necessità di libertà e cambiamenti. È un periodo positivo per i sentimenti ma fate attenzione all’aspetto economico.

I SEGNI AL TOP DELLA SETTIMANA SECONDO L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Nei piani alti della classifica, torna questa settimana il Sagittario, in quarta posizione, reduce da un oroscopo non proprio eccellente. Mercurio, Venere e Giove sono favorevoli e vi permettono di vivere le vostre realtà con maggior forza. Mettete da parte il passato che nei mesi precedenti è stato complicato. Ora è importante che vi concentriate in qualcosa in particolare, scegliendo la strada che preferite senza pensare sempre agli altri. L’amore è positivo! Il terzo gradino del podio è occupato dal segno dei Gemelli: le cose stanno migliorando, dopo i mesi precedenti. È un anno in cui dovete affrontare delle situazioni importanti. Le difficoltà che vi troverete sono quelle di dover risolvere una serie di problematiche in sospeso, sia dal punto di vista legale che economico. L’amore è positivo anche nel fine settimana. Il successo lo avrete ma occorrerà fare le cose che conoscete bene. Secondo strepitoso posto per il Leone: il 18 e il 19 aprile le stelle saranno molto importanti. Siete un segno che va sempre controcorrente, ma ora sembra proprio che la corrente sia a vostro favore. Il fine settimana è positivo per il lavoro, un po’ meno per i sentimenti. In cima alla classifica questa settimana troviamo l’Ariete: Giove è favorevole e questo è un periodo positivo per poter risolvere una serie di situazioni. Saturno è sempre contro, ma ciò implica non l’impossibilità di raggiungere degli obiettivi, ma di ottenerli con una certa difficoltà. In questi giorni avete molta energia e volontà per raggiungere i vostri scopi.



