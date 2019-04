Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 15 aprile 2019: Sagittario, Ariete, Vergine, Toro, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi sabato 15 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, lunedì 15 aprile 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno. L’Ariete ha delle stelle interessanti e potrebbe presto fare un salto di qualità. Mercurio entra nel segno e sabato ci sarà anche Venere in grado di regalare situazioni amorose interessanti. Il Toro sente la tensione addosso, con una grande insofferenza per diversi motivi. Proprio questi pensieri negativi devono essere assolutamente limitati, con ogni mezzo a disposizione. I Gemelli sono in piccola crescita, si sentono meglio dopo un inizio di aprile che è stato traumatico. Il Sagittario è forte e riesce sempre a reagire anche di fronte a situazioni non facilissime da gestire. Forse è il caso di affrontare tutto con maggiore attenzione e senza la pressione di qualcuno che dice cosa fare. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

L’Ariete ha stelle che vogliono dare uno spazio in più e si può contare anche su una situazione che per Pasqua diventerà particolarmente florida e interessante. Ci sarà anche il transito di Mercurio nel segno e da sabato ci sarà Venere, più splendida che mai. Non è che con queste stelle si può dimenticare poi l’assedio di Saturno contrario che da qualche tempo ha messo un po’ molto sotto pressione, però c’è la possibilità di farsi notare e ci sono anche piccoli successi. Comunque si è pronti a tornare sul palcoscenico per fare delle cose in più. Per aprile e maggio l’Ariete è pronto all’azione. Certo non si possono risolvere tutti i problemi della vita e, intanto, il fatto di avere una opportunità di riscatto è importante. Il Toro in questi giorni ha tensione addosso e una grande insofferenza che, ora, bisognerebbe limitare. Una Luna favorevole aiuta ma Urano nel transito che sta portando ha comportato un cambiamento di rotta. Persino chi ha un’azienda ha pensato di venderla. Chi è in proprio sta facendo delle scelte oppure, magari, è costretto, perché l’azienda per cui lavora ha dei problemi a fare un’innovazione che comporta un cambiamento di vita. C’è anche chi è stato male e, rispetto a questo, ha dovuto affrontare le scelte del destino. I Gemelli escono da giorni veramente febbrili. La prima settimana di aprile e le preoccupazioni sono parecchie. Chi ha aperto una causa può essere contento e forse c’è stato anche un recupero perché magari le cose vanno avanti e di fatto non avete avuto una risposta positiva che, se si ha ragione, arriverà alla fine dell’anno. Si inizia ad intravedere qualche soluzione in amore. I Gemelli di solito e, soprattutto, i single vivono relazioni part-time e, davvero, non vogliono obbligarsi a nulla ma in questo momento hanno bisogno di un po’ di conforto in più.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro appare un po’ fiacco questo lunedì ma poi martedì si recupera. C’è un grande valore per quanto riguarda le storie sentimentali e l’amore può salvare la propria esistenza. Ogni cambiamento radicale per il Cancro è fonte di tanti disagi. Ci sono dei Cancro che preferiscono cambiare il proprio ruolo, all’interno della stessa azienda, piuttosto che cambiare repentinamente tutto. Ci sarà poi una scelta di lavoro importante tra fine aprile e maggio. Il Leone ha un lunedì particolare che invita a guardare al futuro con un certo interesse. Non si parla di un futuro molto lontano anche perché è proprio la fine di questo mese di aprile che potrà comportare un vantaggio o una situazione di miglioramento in genere. Non bisogna sottovalutare assolutamente nulla. Si consiglia fin d’ora di programmare la giornata di Pasqua con persone carine. O arrivate stanchi al fine settimana oppure ci sarà bisogno di allegria intorno. La Vergine con la Luna nel segno ha una settimana abbastanza tranquilla. Poi c’è un oroscopo rilevante anche da mercoledì. Ma perché c’è questa spossatezza? Sono chiare le idee ma è difficile mettere in pratica tutto quello che pensate. Forse perché prima di maggio certe scelte non si potranno fare. Fortunatamente però c’è la possibilità di recuperare nelle questioni sentimentali.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia ha successo, quindi le cose che state facendo ora vanno bene e poi se avete una prova da superare o un esame da affrontare si può dare il proprio massimo. In questi giorni se si è vinta una sfida o si è forti si sente che c’è una grande lacuna. Forse non c’è tempo di pensare all’amore, allora questo potrebbe essere un grande problema soprattutto se c’è stata un’intolleranza in passato. Lo Scorpione parte al mattino con un po’ di agitazione che svanirà però verso la seconda parte della settimana. Si è poi un po’ preoccupati se non per sé stessi per la forma fisica di una persona cara. Forse alcuni innovazioni sono un po’ forti ma ci sono dei blocchi intorno a voi. Tutte le relazioni che sono nate in queste ultime tre settimane vanno aiutate a crescere. Se c’è una storia non bisogna paragonarla a un’altra che magari è finita. Il passato è passato. Il Sagittario nonostante tensioni e malesseri riesce sempre a trovare una via di uscita ai propri problemi. Forse dovevate fare una cosa e poi ne avete fatta un’altra? In fondo non ci si scoraggia mai. L’amore sarà poi favorito da questa settimana.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno parla d’amore ma in modo particolare, a denti stretti. Non ci si riferisce alle coppie che sono stabili da tempo ma a quelle coppie che hanno di recente notato qualche problematica. Si deve evitare di parlare perché questo può creare dei grossi problemi tra fine aprile e poi gli inizi di maggio. Bisogna capire che tipo di storia si sta vivendo. Se c’è una disputa con un’ex e se ci sono problematiche importanti o se qualcuno ha chiuso una porta prima si è preso tutto con filosofia ma ora si è pronti a ribadire che non si è sbagliato e non si ha colpa e se ci sono dei cambiamenti all’interno di un certo legame non bisogna prendersi come capro espiatorio di tutto. L’Acquario può trovare un po’ di tranquillità in questo oroscopo anche se noi lo sappiamo che nascete un po’ elettrici e ora è più effervescente per il transito di Urano, pianeta guida del segno che è in quadratura. Aspetto complesso e non sono pochi quelli che in questi giorni stanno cercando di risolvere dei problemi. Ma con questa voglia di libertà e spezzare catene non si sa bene cosa fare. Per i Pesci le storie che partono ora sono importanti e va ricordato che ora non dovete cadere nella trappola di qualche malessere sentimentale in cui si trovano stimoli per andare avanti. I nati sotto questo segno non si allontanano ma anzi insistono nel vivere perplessità. Spesso nella propria vita incontrate persone un po’ complicate. Bisogna fare chiarezza nel lavoro. Prudenza nelle questioni legali e nei contratti.



