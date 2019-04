Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 16 aprile 2019: Gemelli, Cancro, Ariete e Toro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi sabato 16 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, martedì 16 aprile 2019. Il noto astrologo ha tenuto il suo consueto appuntamento con la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete ha buone notizie da Giove e potrebbe reagire in maniera decisamente importante. Il Toro sta lottando per riemergere e potrebbe regalarsi delle ottime soluzioni. I Gemelli sono assorti e hanno sicuramente voglia di ottenere delle risposte dalle persone che si trovano sulla strada. Forse è il caso di gestire tutto con la massima attenzione, senza farsi travolgere da quelle persone che hanno creato delle situazioni intriganti. Il Cancro è a lavoro per ottenere delle risposte, ma attenzione a chi può mettere dei bastoni tra le ruote. La Vergine è soddisfatta con Mercurio e Venere che non sono più da considerarsi opposte. Questo libera da un peso non indifferente. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno anche se ha una storia difficile non deve darsi colpa di nulla e in questo periodo sicuramente ci si è presi una pausa di riflessione. Fino a domani in ogni caso si avrà modo di capire e comprendere e anche ammettere degli eventuali errori e poi no. Se una persona insiste a dare fastidio dovrà assumersi le sue responsabilità. Alla fine di aprile si arriva particolarmente arrabbiati con quelle persone che farneticano e in amore non danno risposte certe. L’Acquario vive un martedì frastornato al mattino e poi la giornata finisce molto bene. Insieme al Leone è tra i segni più forti del periodo non tanto per il successo ma quanto per il fatto che sia pronto a scavalcare ogni tipo di ostacolo. Conta la passione nelle cose ma contano pure i soldi. Bisogna farsi assolutamente due conti e poi se ci sono dispute a livello relazionale meglio parlarne entro venerdì. I Pesci hanno la Luna opposta, ci si trova in una condizione di blocco oppure di nervosismo soprattutto se si vive una storia difficile ma ora non la si vuole più. Serve cercare di essere coerenti con sé stessi perché a volte il segno dei Pesci è talmente buono che continua a vivere relazioni solo per la paura di farsi male. Il weekend è da gestire con serenità e le relazioni nate nelle ultime settimane possono essere anche liberatorie ma non si deve vivere tutto come se fosse una prova del destino.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro in questi giorni è preso da questioni di lavoro e d’amore e se ha un nuovo progetto avrete iniziato la gavetta e devi ricominciare da zero. Se si è giovani questo non pesa perché alla fine è anche giusto così ma poi se si è già grandi e magari avete maturato delle esperienze il fatto di ripartire da zero e rimettersi in gioco può dare fastidio. Dall’altro lato, questo è un periodo che dice lascia questo e si prenda quest’altro. Il Leone è sempre grandioso e magnifico nei suoi progetti e in tutto quello che pensa ma ci sono i soldi e le risorse per fare tutto? Dall’anno scorso forse c’è qualcuno che ha speso troppo oppure in questo periodo c’è bisogno di maggiori offerte. Si può chiedere qualcosa in più, credo che sia importante il cercare di risolvere i problemi del passato. La Vergine tra qualche giorno non avrà più Venere e Mercurio opposti, ma in ogni caso questo non è di per sè un grande sblocco, ma aiuta soprattutto se ci sono stati problemi legali ed economici. Non si è mai improvvisatori, in questo periodo per esempio si potrebbe pensare che sia meglio per la propria famiglia e per il proprio lavoro fare delle scelte. Questa è la tua idea e poi bisogna vedere come la pensano gli altri. Nelle ultime settimane più che contrasti veri e propri ci sono state divergenze d’opinione forti in famiglia.

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Per l’Ariete la buona notizia che Giove è sempre in aspetto positivo ma l’ottima notizia è che da domani Mercurio è favorevole. La migliore nuova è che verso il 20 Venere entra nel segno. Non è che dall’oggi al domani con un colpo di bacchetta magica la vita è in grado di cambiare, ma le occasioni ci sono. Lo sapranno soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio, perché quando ci sono delle stelle così effervescenti e movimentate spesso può capitare dopo un certo periodo di silenzio che arrivi un’occasione o una voce che vi invita ad agire. Il Toro deve vivere con serietà tutte le novità, quelli che hanno avuto problemi fisici lo sanno bene perché stanno lottando per riemergere. Problematiche serie ma quando di solito abbiamo situazioni difficili nella vita ci troviamo a vivere delle perplessità. Da una parte, siamo sgomenti e, dall’altra, invece, accresciamo il nostro vigore e grazie alle esperienze, persino quelle più serene siamo più forti. Con i Gemelli in questi giorni non è facile parlare e si è assorti in pensieri che si potrebbero anche non rivelare. C’è bisogno di essere compresi e consolati e in questi giorni si è anche un po’ arrabbiati ed è possibile aprire per molti aprire una vertenza e prendersela con qualcuno che ha fatto del male è possibile e anche se pensate che sia stato negato un diritto. Questo è ancora un periodo di richieste e per le affermazioni e le novità si deve andare a fine anno. Come si dice sempre chi ben comincia è a metà dell’opera.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia che vuole sempre vedere tutto chiaro il fatto di stare accanto a chi si trova lontano da ogni forma di chiarezza e schiettezza è difficile da accettare. Soddisfare l’orgoglio e la propria ambizione è importante ma a quale costo? Lo Scorpione può dire che il peggio è passato ma bisogna ricordare sempre che dovete fare i conti con sé stessi, a volte ci si lascia andare totalmente a tutte le relazioni pensando che cosa mi importa e si vivono certi momenti che si giudicano in ogni caso sprecati con un forte senso di colpa ma come una grande occasione persa. Il Sagittario che ha vissuto una crisi d’amore non si può dire che riesce proprio a superarla senza pensarci più ma abbiamo anche gli ultimi 10 giorni di aprile che funzionano meglio. È probabile che ci sia stata anche qualche perplessità e se non si ha un ruolo specifico in un’azienda o sta per cambiare ci sono state delle prove tecniche e in questa fase di disagio forse c’è stato un errore o una sopravvalutazione di certi incarichi.



