Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 17 aprile 2019: Capricorno, Acquario, Pesci, Toro, Ariete

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 17 Aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 17 aprile 2019, con la nota rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno dal noto astrologo. L’Ariete ha Mercurio nel segno e sta vivendo un momento confusionario. È particolarmente agitato anche se in maniera positiva e soprattutto produttiva. I sentimenti dei Gemelli non sono stati appagati, si torna però ad essere ottimisti nei confronti di un futuro che può far tornare a sorridere. Questo è un momento in cui le cose si possono portare ad un altro livello, solo quando c’è forza e determinazione per raggiungere certe risposte. Il Cancro è in cerca di attenzione, non facilmente la riceve in questo periodo e soprattutto dal punto di vista emotivo. Sentimentalmente ci si aspetta che qualcuno possa regalare qualcosa di importante, ma per far questo serve che un incontro si possa presto portare a compimento. Bisogna stare attenti dunque anche ai minimi particolari. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

L’Ariete vive un periodo sottotono e altri in cui ci si sente particolarmente agitati. Entrerà Mercurio nel segno, che porterà un’agitazione positiva, un rilancio ed una possibilità in più per la propria attività lavorativa. C’è l’occasione di dimostrare la propria forza ma attenzione, un oroscopo buono non significa in maniera scontata avere successo, bensì l’occasione. Ci si deve tenere pronti! Il Toro deve avere più cura di sé stesso. Si è trascurati negli ultimi tempi, si sarebbe mollato tutto ma fortunatamente siete testardi. La propria determinazione è un’arma per contrastare il fato. Bisogna essere sereni soprattutto a Pasqua, potrebbe esserci una certa malinconia. Per i Gemelli i sentimenti non sono stati appagati, ma si torna ad essere ottimisti. Ci sono diverse novità, in particolare i progetti: se ci si sente bloccati, qualcosa si muoverà.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro cerca attenzione durante la seconda parte del mese, soprattutto a livello sentimentale. Venerdì e sabato si prospettano giornate molto interessanti, ci si dovrà chiedere quali sono le persone con le quali si vuole avere a che fare. Il Leone è vincete, ha l’opportunità di scendere a patti con il nemico e di vincere. Le stelle regalano soddisfazione! Si rischia di presentare qualche problema nella gestione dei soldi, qualche progetto potrà essere bloccato a causa di ciò. Da venerdì ci sarà un po’ di agitazione che si riversa in amore. La Vergine si sente scoraggiata perché è in cerca di conferme che puntualmente non arrivano. C’è tanta voglia di fare, ma ciò che si vuole fare non inizia e quello che ci si propone di fare finisce quasi subito. Tutto è precario, si desiderano certezze perché si è delle persone concrete ma le certezze non arrivano e si sta male.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia sta vivendo un momento di forza e di successo, tuttavia prova qualche difficoltà a livello sentimentale ed emotivo. Si dovrebbe cercare di superarle; se si è accettato da poco un grande incarico, ci si chiede dove stia la fregatura. La vittoria c’è, ma occorre distaccarsi un po’ dalle vicende sentimentali, può non essere semplicissimo. Bisogna approfittare di questa Pasqua per analizzare il tema dei sentimenti. Lo Scorpione può contare sul pianeta Mercurio, che torna in territorio neutrale. Le situazioni nate nel corso delle ultime tre settimane vanno molto bene, c’è qualche riconferma nel lavoro ma non si è ancora del tutto soddisfatti. Non bisogna rischiare. Il fine settimana andrà bene grazie alla Luna nel proprio segno. Il Sagittario è distratto, dovrebbe concentrarsi maggiormente sul lavoro. Si sono vissute parecchie tensioni, qualcuno ha dovuto fare qualche passo indietro. Si può tornare ad essere più forti, essendo un segno di fuoco si possiede una grande energia.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno deve analizzare per bene le questioni lavorative, entro maggio ci sono nuovi progetti in vista. Paolo Fox consiglia di fare qualcosa di proprio, se negli ultimi tempi si è svolto un lavoro che non piace è arrivato il momento di fare ciò che si desidera davvero. L’Acquario è scontento e polemico, non si sta bene e ci si sente privati della propria libertà. Eppure si è in contraddizione, si cercano rapporti di coppia eppure non si vuole una relazione morbosa. Si dovrebbe trovare la persona giusta, che doni costanza, complicità e progettualità. I Pesci stanno cercando qualcosa di finito, non bisogna assolutamente trascinare i rapporti. Uno dei due è frenato, si deve cercare di stare attenti ai propri bisogni e non quelli degli altri. Entro la fine della settimana si avrà modo di ripensare all’amore.



