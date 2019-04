Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 18 aprile 2019: Cancro, Leone, Vergine, Toro, Scorpione

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 18 Aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, giovedì 18 aprile 2019. Come ogni giorno il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Per l’Ariete questa è una fase molto importante che può portare a una crescita esponenziale. Il Toro è privo di forze e non riesce a trovare la sua strada, ma sa lottare e non si arrende mai. Per i Gemelli questo è un cielo fin troppo interessante per questo si devono prendere delle importanti decisioni che fin troppe volte sono state rinviate. Le sensazioni vanno seguite però con intelligenza e non solo con l’istinto. Forse è il caso di capire che le persone importanti possono regalare dei sorrisi, ma questi vanno meritati. Il Cancro ha bisogno di fare un po’ di sana autoanalisi, cercando di ragionare con attenzione e senza commettere errori. Clicca qui per la classifica della settimana

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Cancro in questo momento non solo deve confrontarsi con un persona, ma forse ha bisogno di analizzare anche il proprio comportamento. Bisogna stare attenti a non cercare delle novità nei sentimenti. Spesso si entra in difficoltà quando si devono fare dei cambiamenti. In questo momento probabilmente si deve effettuare una scelta, oppure ci si sente pieni di tensione. È necessario essere prudenti in amore. Il Leone sta vivendo un periodo di cambiamento dato che sta tentando di prendere nuove strade. Probabilmente un’idea o un progetto si potrà realizzare. Se non si è interessati a una relazione a lungo termine in questo momento ci si potrà dedicare a degli incontri part-time con piccole esperienze sentimentali. La Vergine è ormai libera dall’influenza negativa di Mercurio. Dal punto di vista sentimentale probabilmente si riuscirà a migliorare una situazione d’amore. Questo può essere un buon momento per i sentimenti, soprattutto nel fine settimana con la Luna favorevole.

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Per l’Ariete questa è un fase molto importante della propria vita. Si deve però stare attenti a non commettere errori. Un esempio è quello di continuare a vivere delle relazioni che non possono essere adatte. Venere tra poco tempo entrerà nel segno e darà la possibilità di vivere qualcosa con più passione e maggior attenzione da parte del partner. Il Toro in questa seconda parte della settimana si sente privo di forze. Si stanno vivendo le cose con una certa difficoltà dato che Urano influenza determinando dei cambiamenti. Si stanno inevitabilmente affrontando degli stravolgimenti nella propria vita. Alcuni hanno cambiato lavoro, altri hanno avuto dei cambiamenti sentimentali. Grazie però alla propria forza d’animo e al carattere intraprendente si sta riuscendo a superare tutte le difficoltà. Bisogna cercare di non innervosirsi se non si riescono a raggiungere tutti gli obiettivi. Per i Gemelli questo è un cielo in cui si devono prendere delle decisioni importanti. Ciò non significa che le problematiche sono risolte, però sarà possibile reagire a qualunque realtà. Inoltre si sta vivendo una fase in cui i sentimenti sono positivi e c’è il desiderio di vivere con intensità l’amore. Chi è rimasto troppo isolato, oppure senza amore deve capire che è arrivato il momento di agire.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia vede la luna che illumina e questo può portare non solo a vivere le cose in maniera più tranquilla, ma anche la possibilità di dedicarsi ai sentimenti. Si deve cercare di ritrovare l’amore. Non è detto che sia per forza in crisi. Forse però l’attenzione al lavoro porta a scemare la passione. Il fine di aprile sarà un po’ problematico per chi ha avuto delle discussioni. Non bisogna portare a casa le difficoltà del lavoro. Per lo Scorpione questa seconda parte della settimana è molto positiva. La Luna illuminerà durante la Pasqua. Il fine settimana quindi sarà molto intrigante. Si è delle persone molto brave ad aiutare gli altri, ma poco sé stessi. In questo momento non si devono sottovalutare la possibilità di fare degli incontri importanti. Per il Sagittario il fine settimana sarà positivo. Venere illumina e questo porterà a vivere un momento di grande rinascita. A rendere questa situazione una realtà, vi è anche la luce di Giove e Mercurio. Ci sarà la possibilità di ottenere dei risultati nell’ambito lavorativo, riuscendo a guadagnare una posizione adatta alle proprie esigenze.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno si sente in difficoltà e con molta tensione. non è colpa sua ma delle persone che lo circondano. In amore questa forte emozioni è preponderante. Alcuni forse hanno cambiato una storia d’amore difficile con un’altra, anche se questo non è servito. Bisogna cercare di essere meno disponibili con le persone. L’Acquario è in un momento di grande energia. Il fine settimana sarà leggermente sottotono. Quindi bisogna fare attenzione dal punto di vista fisico. In questo momento c’è una grande voglia di esplorare e di cambiare. Bisogna stare sempre attenti all’ambito economico, dato che i soldi non sono importanti, comunque saranno necessari per realizzare le proprie idee. Per i Pesci la difficoltà più grande è quella di non riuscire a tagliare i legami di un rapporto. Quindi se si rimane con una persona solo per abitudine, o per timore di procurare una sofferenza, non è un giusto. Non ci si deve arrabbiare con gli altri se non si riesce a scegliere, ma con sé stessi. Bisogna cercare di essere sempre chiari con le persone che sono vicine. Si dovrà trovare tempo per dedicarsi un po’ di più al lavoro.



