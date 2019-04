Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 19 aprile 2019: Scorpione, Bilancia, Sagittario, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 19 Aprile 2019

Torna anche oggi, 19 aprile 2019, l‘oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete è atteso da diverse sorprese che possono permettere di fare un bel salto di qualità in avanti. Il Toro è in cerca di serenità durante un weekend dove vorrebbe stare solo con le persone a cui tiene, senza fare nulla di particolare. I Gemelli devono trovare spazio per i propri sentimenti, perché è un periodo in cui si trascura il partner per pensare ad altro. Il Cancro è di fronte a due giorni importanti nei quali può sicuramente ottenere ottime risposte. Attenzione però a correre troppo che la fretta non porta mai a nulla di buono. Alcune occasioni potranno essere difficili da ripetere, per questo bisogna riflettere su quanto si fa, sempre cercando di essere equilibrati. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Ariete: ci sono in vista diverse sorprese. Buone notizie, novità sul lavoro che non ci si aspettava davvero. Grazie soprattutto agli astri, Mercurio in ottimo aspetto rispetto a Giove e Venere è nel segno. Se si hanno progetti importanti in vista, è un’ottima occasione per ricaricarsi. Si deve vivere al meglio questo 2019! Toro: si dovrebbe essere più sereni durante questo weekend. Si è supportati da molta energia, la caparbietà è il più grande pregio. Si tratta di una fase di adattamento, si riesce sempre a trovare la soluzione a tutte le avversità. Gemelli: spazio ai sentimenti, soprattutto se si ha un partner. Se si sono passati brutti periodi dal punto di vista sentimentale si devono evitare difficoltà. Questo è un periodo carico di confusione, talvolta si sbanda e pensando alle nuove storie si spera che una possa lasciare il segno. Il segno sembra sicuro, ma uno dei due non la pensa più come in passato: non si evince dalle parole, bensì dai gesti.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ecco per voi in vista una Pasqua diversa dal solito! Ci sono poche persone di riferimento, basta che una di esse si allontani per cadere nella solitudine. Eppure non si è mai soli! Ci si vuole bene, non si sarà dunque mai abbandonati dagli altri. Si deve cercare di mantenere il contatto con sé stessi, verrà più semplice grazie a Saturno. Si fatica sempre per raggiungere i propri obiettivi. Acquario: ci sono parecchie dinamiche da risolvere sia dal punto di vista lavorativo che finanziario. Ci sono in mente diversi progetti, ma le finanze non ci sono. Si è in cerca di affari. Pesci: fine settimana importante dal punto di vista sentimentale, la Luna è favorevole. Dal venerdì alla domenica si dirà addio alla malinconia: se si è in una fase di transito ci vuole un po’ di impegno in più per recuperare al meglio. L’impegno non manca, la voglia di rimettersi in gioco c’è. Occhio alle questioni lavorative.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Cancro: venerdì e sabato si prospettano giornate interessanti, così così il lavoro. Se si ha un’attività sarà un periodo faticoso soprattutto per rinnovare i contratti, se non si ha un lavoro ci si dovrà accontentare almeno per il momento. Leone: Giornate interessanti, soprattutto il sabato. Venere tornerà attivo ne segno, ci sono in vista diverse soluzioni per i sentimenti. Nuove strategie da attuare, si coglieranno con il buon consenso. Anche se si punta molto sul lavoro, questo fine settimana si darà molto spazio ai sentimenti. Si deve mettere sotto la lente di ingrandimento l’ultima parte del mese di aprile. Vergine: si è alla ricerca di un equilibrio, una stabilità che si ritiene ormai perduta. Si è delle macchine, brillanti e con una grande mente. C’è bisogno di un mezzo per esprimere i sentimenti, perché spesso non si è in grado di manifestarli. Incontrare e innamorarsi di persone più espansive e appariscenti può regalare una svolta. Si ha però immagine fissa in mente di una persona perfetta, ma c’è bisogno proprio di qualcuno che stimoli a esternare ciò che si prova davvero. Ci si deve guardare pure intorno!

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

Bilancia: si deve staccare la spina dal lavoro. Sebbene non ci siano problematiche particolari, sarebbe opportuno farlo per favorire le dinamiche sentimentali. Se si pensa troppo al lavoro, non si riesce a guardare al resto. Scorpione: si è avuto qualche problema fisico, dovuto anche all’influenza di Urano nel segno. Si può risolvere: sono stati due anni pesanti, se si è avuto qualche fastidio si può cominciare a risolverlo. Se si è vissuta una separazione bisogna cercare di non pensare al/alla ex, ma andare avanti con la propria vita. Ci si blocca per pensare com’era bello il passato, il segreto e guardare avanti e promettersi un futuro ancora più bello. Sagittario: settimana di recupero dal punto di vista emozionale; sono le relazioni che contano. Si punta sulla propria efficienza sui contatti: si è molto spericolati, ma si cerca di non perdere di vista quali sono i propri desideri. Si deve definire meglio la propria professionalità.



