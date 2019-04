Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 2 Aprile 2019: tensione per Gemelli e Vergine

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni di oggi 2 Aprile 2019 segno per segno

Anche oggi spazio all’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele anche per la giornata di oggi martedì 2 aprile 2019. Tra le previsioni più significative, devono tenere d’occhio la situazione i Gemelli e la Vergine, chiamati ad affrontare sfide difficili ma al tempo stesso stimolanti. I Gemelli dovranno fare attenzione a non sentire troppo il peso della tensione, i nati sotto il segno della Vergine non dovranno farsi risucchiare dai conflitti e ritrovarsi a litigare con qualcuno. Parlando di competizione, l’Ariete la vive come pane quotidiano ma al tempo stesso deve evitare di farsi sopraffare dallo stress. Il Leone, in ossequio ad un ego sempre abbastanza pronunciato, deve gestire bene le occasioni che permetteranno di restare al centro dell’attenzione, mentre per i nati sotto il segno del Cancro delle buone notizie dovrebbero essere finalmente dietro l’angolo. Clicca qui per la classifica della settimana

Ariete, occhio alla competizione

L’Ariete deve curare un po’ la propria forma fisica. In particolare il dover dedicarsi ad un’attività in cui deve competere giornalmente lo rende stanco. La competizione per l’Ariete infatti è pane quotidiano, adesso bisogna mirare bene a determinati obiettivi in modo tale da non sprecare energie. Aprile porterà buone notizie, soprattutto dal giorno 17. I progetti che si iniziano a sviluppare adesso possono avere forza dalla fine del mese.

Toro, weekend di recupero

Il Toro deve superare qualche ostacolo voluto anche dal destino; però il Toro è forte, testardo e caparbio. Quando vi mettete in testa una cosa riuscite a portarla a termine più di tutti gli altri. Avete bisogno di vivere emozioni sincere e siete talmente a caccia di realtà e di concretezza che potreste anche chiudere i legami che non sembrano importanti. Il weekend di recupero è in arrivo.

Gemelli, tensione da affrontare

I Gemelli devono affrontare molta tensione e quando si dicono e si fanno troppe cose c’è il rischio di sbagliare. Per l’amore ultimamente ci sono state situazioni un po’ strane, anzi già da gennaio qualche coppia ha vissuto delle difficoltà. Trasferire queste tensioni sul lavoro è facile ma è anche possibile fare il contrario. Se siete molto agitati per motivi di lavoro poi si finisce a discutere infatti anche in casa. Ogni cambiamento di lavoro sembra difficile da attuare, segno evidente che in questo periodo avete qualcuno o qualcosa contro. Si può sviluppare una sorta di antidoto alla situazione, potete far finta di nulla, andare avanti ed evitare complicazioni ma nella maggioranza dei casi in molti vivranno un rallentamento e lo stanno vivendo sulla propria pelle. Per ora si può fare poco ma si potrà recuperare a breve perché non bisogna comunque dimenticare che il Gemelli è il segno delle mille soluzioni e risorse. Si può veramente pensare a qualche cambiamento.

Cancro, buone notizie in arrivo

Il Cancro vede le giornate di martedì e mercoledì favorevoli, è vero che in questo periodo tutto costa fatica ma potrebbe arrivare anche una buona notizia e questo va detto anche a chi per esempio sta aspettando delle novità di lavoro. Nell’ambito della professione si può ottenere un miglioramento oppure si possono fare anche delle scelte importanti, come per esempio scegliere tra due diverse chance. L’amore ha bisogno di voi e con questa Venere attiva sarà difficile che non ne abbiate bisogno a vostra volta. Insomma è un grande cielo quello che coinvolge i nati del Cancro.

Leone, c’è visibilità

Il Leone ha maggiore visibilità, proprio per questo dovete stare un pochino più attenti a quello che desiderate fare. Volete organizzarvi al meglio per fare una grande figura ma con una Luna in Acquario in opposizione negli ultimi due giorni c’è stata tensione. Bisogna fare due conti in più per quanto riguarda le finanze e stare attenti a non sperperare, anche se adesso avreste bisogno di soldi per iniziare nuovi progetti.

Vergine, attenzione ai conflitti

La Vergine vive un momento in cui non è sintonizzata con se stessa o con gli altri, quindi anche se non ve ne rendete conto qualcosa sfugge. Se poi avete notato che anche in amore ci sono perplessità, fate attenzione a non esagerare o mettervi contro qualcuno.

Bilancia, alte responsabilità

La Bilancia deve affrontare una settimana importante, c’è un Luna nuova efficace anche in Ariete che potrebbe essere persino irritante perché se siete convinti di una cosa potrebbe effettivamente verificarsi. Questo non vuol dire che le cose non funzionano e anzi molti di voi sono stati chiamati e saranno chiamati a missioni importanti. Marte spinge molto verso la sfera professionale ma le responsabilità sono altissime.

Scorpione, ci sono buone idee

Per lo Scorpione avere stelle buone significa anche avere buone idee e dunque questo mese è molto importante, garantirà una sorta di rinascita e poi non solo sarete più motivati ma con questa ottima posizione di Mercurio ed anche Venere sembrate più forti. Potete avere le migliori stelle del mondo ma se continuate a pensare negativo non otterrete nulla. Andate a avanti e non imponetevi di andare indietro.

Sagittario, difficile aspettare

Il Sagittario parte bene perché questa Luna nuova è interessante, è difficile che riesca a stare in attesa di eventi in un periodo in cui si può fare qualcosa. Così facendo però rischia di fare tante cose e di non sapere per cosa si è portati e questo vale soprattutto per i giovani, se state scegliendo una situazione per il lavoro fate bene i conti. In queste 48 ore qualcuno si sente un po’ meno ottimista e un amore andrà poi rivisto secondo una nuova strategia o logica.

Capricorno attento ai particolari

Il Capricorno è attento ai particolari, non siete voi a mancare bensì sono gli altri, che lasciano un vuoto emotivo, vale anche per chi ha interrotto da poco una storia. Sarà necessario fare quadrato su se stessi per ripartire al meglio.

Acquario, che stanchezza!

L’Acquario è stanco e non riesce a dormire, è agitato per i soldi. State facendo di tutto per fare scelte di lavoro vincenti, ma il pensiero rivolto alle finanze toglie serenità e lucidità di giudizio.

Pesci, passato ingombrante

I Pesci hanno un passato negativo, ogni tanto non vi svincolate da ricordi oppure le emozioni negative. Le giornate che stanno arrivando portano l’amore o il desiderio di amore. Ricordate che ora conta solo il futuro e dunque è costruttivo guardare avanti e non voltarsi indietro verso le esperienze del passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA